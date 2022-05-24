Моя экскурсия про вашу семью, про вашу историю. Стамбул - туристический город: много красивых и древних мест. Однако главные герои - Вы. Я раскрываю вашу семью и параллельно показываю Стамбул вокруг Вас.

На семейной фотосессии со мной вы увидите Таксим, это район с колоритным ретро трамваем. Мы погуляем по пешеходной улице. Прокатимся на фуникулёре до района Бешикташ. И зайдём секретной дорогой во двор дворца Долмабахче.