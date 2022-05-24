Семейная фотопрогулка

Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка
Семейная фотопрогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Таксим (Taksim Meydanı)
  • Пешеходная улица Истикляль (İstiklâl Caddesi)
  • Дворце Долмабахче (Dolmabahçe)
  • Пролив Босфор (İstanbul Boğazı)
Моя экскурсия про вашу семью, про вашу историю. Стамбул - туристический город: много красивых и древних мест. Однако главные герои - Вы. Я раскрываю вашу семью и параллельно показываю Стамбул вокруг Вас.
На семейной фотосессии со мной вы увидите Таксим, это район с колоритным ретро трамваем. Мы погуляем по пешеходной улице. Прокатимся на фуникулёре до района Бешикташ. И зайдём секретной дорогой во двор дворца Долмабахче.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оплата фотосессии
Что не входит
  • Оплата фуникулёра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd. , 34435 Beyoğlu / İstanbul
Завершение: Vişnezade, Dolmabahçe Cd. , 34357 Beşiktaş / İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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