вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00

Билет на шоу танцующих дервишей

Человек, которому хоть раз посчастливилось лицезреть уникальные и неповторимые пляски дервишей, тут...

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Человек, которому хоть раз посчастливилось лицезреть уникальные и неповторимые пляски дервишей, тут же задавался вопросом: «Неужели у них не кружится голова»? Конечно, странники не просто танцуют — они вкладывают в каждое движение особый тайный смысл.
Билет на шоу танцующих дервишей
Билет на шоу танцующих дервишей
Билет на шоу танцующих дервишей
Билет на шоу танцующих дервишей
Билет на шоу танцующих дервишей
Кто такие дервиши
Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы. Одна из старейших мусульманских групп, которую назвали орденом крутящихся дервишей Мевлеви, имеет значительную популярность и сегодня.
Танец дервишей существует с глубокой древности: уже никто точно и не вспомнит, когда эти странники вдруг начали кружиться и кружить головы всем зрителям этого завораживающего представления! А сегодня такие танцевальные зрелища заманивают в Турцию толпы туристов, чтобы собственными глазами полюбоваться на происходящее.
Что вас ждет
Мы предлагаем вам увидеть своими глазами этот завораживающий танец в культурном центре Ходжапаша, который трансформировался из большого хамама XV в. Посмотрите на мистический ритуал ордена Мевлеви, чей танец был объявлен наследием ЮНЕСКО.
Церемония танцующих Дервишей — это путешествие по духовному восхождению человека к «совершенству» через разум и любовь – поистине непередаваемый и удивительный опыт музыки и движений.
Особенность выставки

Частью этого уникального представления являются:

  • информационные дисплеи о дервишах и их церемониях,
  • предметы, принадлежащие к миру дервишей: одежда, музыкальные инструменты и личные инструменты, книги,
  • интерактивные стихи Руми и образцы суфийской музыки,
  • статуи дервишей в стиле гиперреализма,
  • видео-шоу.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • билет на шоу.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-135 человек
Взрослый (12+)
€25
Детский (7+)
€15

Ответы на вопросы

Что входит
  • билет на шоу.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Завершение: в театре
Важная информация
  • в театре вы можете попросить буклет на вашем языке
  • дети до 7 лет не допускаются
  • фотографировать и снимать на видео церемонию запрещено
  • пожалуйста, будьте на месте выдачи билетов за 30 минут до начала шоу
  • опоздавшие могут войти в театр в первые 10 минут во время церемонии.
  • забронированные билеты посетителей, пришедших позднее 15 минут, считаются не действительными, и стоимость билета не возвращается
  • в театре нет мест для инвалидных колясок
  • бронируйте билеты заранее, в театре ограничено количество мест.
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00

IstawayTravel
IstawayTravel
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