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Прогулка на пароходе через Босфорский Пролив

По своему образу жизни один из самых европейских районов Стамбула на берегу Босфора, мечети, церкви, уютные улочки, искусство граффити, очередь за мороженным, парк 🌳, Назим Хикмет, советская Газвода, американский кофе Во все тяжкие, шикарная набережная и истории 📖 экскурсовода.

Девичья Башня — Леандрова Башня с картин Айвазовского в районе Ускюдар:

Мечеть Михримах Султан дочери Султана Сулеймана Великолепного, построенная великим архитектором Османской Империи Мимаром Синаном, который безответно любил дочь султана и посвящал ей свои произведения. Красивая набережная с видом на девичью Башню и таинственные истории не оставят равнодушными никого.

Музей Дворец Бейлербейи

Дворец, построенный на берегу Босфора для вельмож Османской Империи, для Беев над всеми Беями.

Парк-Смотровая площадка на самом высоком холме Стамбула с панорамным видом на город.

Современная огромная мечеть Чамлыджа.

Пароход через Босфор обратно на европейский континент к отелю. Важная информация:

Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Скорее всего, вы остановились на Европейском континенте, поэтому первым делом нужно переплыть в Азию. Интересные рассказы, чайки и турецкий чай на борту — прекрасное начало дня и увлекательной экскурсии 🧭 — Халкидон — Город 🏙️ Слепых: