Азиатский континент в Стамбуле, сильно отличается от Европейского континента. Даже в спальных районах жизнь кажется совсем другой. И не смотря на то что континент азиатский, образ жизни людей там более современный и европейский. Одного дня точно не хватит, чтобы всё посмотреть. В программе я опишу самое самое основное, что нужно увидеть и куда удобно добираться. Экскурсионная программа:
Встреча с гидом в холле вашего отеля
Прогулка на пароходе через Босфорский Пролив
Скорее всего, вы остановились на Европейском континенте, поэтому первым делом нужно переплыть в Азию. Интересные рассказы, чайки и турецкий чай на борту — прекрасное начало дня и увлекательной экскурсии 🧭 — Халкидон — Город 🏙️ Слепых:
По своему образу жизни один из самых европейских районов Стамбула на берегу Босфора, мечети, церкви, уютные улочки, искусство граффити, очередь за мороженным, парк 🌳, Назим Хикмет, советская Газвода, американский кофе Во все тяжкие, шикарная набережная и истории 📖 экскурсовода.
Девичья Башня — Леандрова Башня с картин Айвазовского в районе Ускюдар:
Мечеть Михримах Султан дочери Султана Сулеймана Великолепного, построенная великим архитектором Османской Империи Мимаром Синаном, который безответно любил дочь султана и посвящал ей свои произведения. Красивая набережная с видом на девичью Башню и таинственные истории не оставят равнодушными никого.
Музей Дворец Бейлербейи
Дворец, построенный на берегу Босфора для вельмож Османской Империи, для Беев над всеми Беями.
Парк-Смотровая площадка на самом высоком холме Стамбула с панорамным видом на город.
Современная огромная мечеть Чамлыджа.
Пароход через Босфор обратно на европейский континент к отелю. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Транспортные услуги (Мерседес Vito) по желанию + 150 евро.
Начало и место завершения
🚩 В холле Вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.