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Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Халкидон — там где всё началось.

В этой экскурсии 🧭 мы полностью погрузимся в жизнь и культуру Азиатского Континента в Стамбуле, посетим интересные нетуристические места, и самые популярные виды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых

Что вы увидите

  • Босфорский Пролив
  • Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
  • Девичья Башня — Леандрова Башня
  • Музей Дворец Бейлербейи
  • Мечеть Чамлыджа

Азиатский континент в Стамбуле, сильно отличается от Европейского континента. Даже в спальных районах жизнь кажется совсем другой. И не смотря на то что континент азиатский, образ жизни людей там более современный и европейский. Одного дня точно не хватит, чтобы всё посмотреть. В программе я опишу самое самое основное, что нужно увидеть и куда удобно добираться. Экскурсионная программа:

    Встреча с гидом в холле вашего отеля
    Прогулка на пароходе через Босфорский Пролив
    Скорее всего, вы остановились на Европейском континенте, поэтому первым делом нужно переплыть в Азию. Интересные рассказы, чайки и турецкий чай на борту — прекрасное начало дня и увлекательной экскурсии 🧭 — Халкидон — Город 🏙️ Слепых:
    • По своему образу жизни один из самых европейских районов Стамбула на берегу Босфора, мечети, церкви, уютные улочки, искусство граффити, очередь за мороженным, парк 🌳, Назим Хикмет, советская Газвода, американский кофе Во все тяжкие, шикарная набережная и истории 📖 экскурсовода.

    Девичья Башня — Леандрова Башня с картин Айвазовского в районе Ускюдар:

    • Мечеть Михримах Султан дочери Султана Сулеймана Великолепного, построенная великим архитектором Османской Империи Мимаром Синаном, который безответно любил дочь султана и посвящал ей свои произведения. Красивая набережная с видом на девичью Башню и таинственные истории не оставят равнодушными никого.
    Музей Дворец Бейлербейи
    Дворец, построенный на берегу Босфора для вельмож Османской Империи, для Беев над всеми Беями.
    Парк-Смотровая площадка на самом высоком холме Стамбула с панорамным видом на город.
    Современная огромная мечеть Чамлыджа.

    Пароход через Босфор обратно на европейский континент к отелю. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
    • Транспортные услуги (Мерседес Vito) по желанию + 150 евро.
    Начало и место завершения
    🚩 В холле Вашего отеля
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Руслан А.
    Руслан А.
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    Руслан А. проводит ещё 5 экскурсий

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