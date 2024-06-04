Экскурсии Нишанташи

Найдено 4 экскурсии в категории «Нишанташи» в Стамбуле, цены от €50, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Нишанташи: магазины, рестораны и дух Европы»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«При желании можно будет на телеферике (канатная дорога) добраться до старого аристократического района Нишанташи»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Нишанташи: символ богатства и роскоши Европейской стороны Стамбула»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
«На этой прогулке вы оцените турецкую кухню от кофе до мидий, гуляя по районам Нишанташи, Бешикташ и Ортакей — старинным, престижным и фотогеничным»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

  • K
    Katerina
    3 мая 2024
    Истикляль - часть русской и турецкой истории
    Прекрасная познавательная экскурсия со Светланой! Заботливо предложила перенести экскурсию на другой день, так как 1 мая были перекрыты улицы. Маршрут
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    продуман, с детальным историческим предисловием за чашечкой чая. Прокатились на первом вагончике на веревочке в Европе и прогулялись по шумной широкой улице Истикляль, узнав много интересного из истории белой эмиграции начала прошлого века. Очень понравилось!

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Истикляль - часть русской и турецкой истории
    Мы остались в огромном восторге! Было бы время еще раз бы на следующий день пошли бы на эту экскурсию. Время
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    пролетело незаметно, стольно интересного узнали и посмотрели. Уже много лет я в Трипстере во всех странах беру экскурсии и могу с уверенностью сказать, что Светлана-лучшая!!!

    Мы остались в огромном восторге! Было бы время еще раз бы на следующий день пошли бы
  • Р
    Роман
    29 марта 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Когда выбирали данную экскурсии немного напрягало словосочетание в названии "Элитный Стамбул…", боялись что может превратится в демонстрацию "дорого-богато", но опасения,
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    к нашему общему удовлетворению, оказались полностью напрасны. Подготовленная Вероникой программа показала Стамбул как город для людей в котором комфортно и приятно жить, открыла его с совершенно другой, отличной от обычного туристического взгляда, стороны. Вероника замечательный гид и очень приятный собеседник с которым экскурсия пролетела незаметно и жаль, что она закончилась так быстро) Спасибо.

  • г
    галина
    26 марта 2024
    Современный Стамбул
    очень интересная и необычная экскурсия. Самостоятельно такого не увидишь. Спасибо
  • В
    Виктория
    23 марта 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень приятная прогулка по удивительным местам Стамбула. Спасибо
  • Е
    Елена
    16 ноября 2023
    Современный Стамбул
    Экскурсию по современному Стамбулу проводила молодая девушка по имени Ольга. Чувствуется, что ей нравится город, нравится о нем рассказывать и
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    показывать интересные места, поэтому и нам было приятно и интересно бродить с ней по Стамбулу. Мы посетили не только храмы и любопытные места в центре старого города, но и попробовали турецкий кофе в одном симпатичном кафе около Галатской башни, откуда открывался шикарный вид на бухту Золотой Рог. По нашей просьбе Ольга провела нас к морскому порту, откуда начинался наш круиз по Средиземному морю. В целом мы остались очень довольны гидом и нашей экскурсией. Спасибо, Ольга!

  • С
    Светлана
    31 октября 2023
    Современный Стамбул
    Сам маршрут хороший, но гид Ольга очень странная. Половину экскурсии мы просто шли вдоль домов и молчали. Часть комментариев была
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    типа - а вот еще есть на улице Истикляль музей мадам Тюссо. Ну да, я и сама это вижу. Не выдержали, сошли с маршрута у Галатской башни.

  • А
    Анна
    18 июля 2022
    Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
    Спасибо Олесе за то, что показала нам уютный, артистичный и нетуристический Стамбул! Олеся до и после экскурсии так же помогала с ответами на многие мои вопросы. Очень рекомендую
  • А
    Алла
    30 апреля 2022
    Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
    Экскурсия с гидом Ольгой прошла отлично. Мы оказались в интересных районах Стамбула, попробовали уличную турецкую еду, побывали в музее султанов. Ольга грамотный
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    гид, профессионал своего дела. Благодарим её за познавательную экскурсию, а также за рекомендации к самостоятельному посещению других достопримечательностей, особенно за дворец Бейлербей.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Нишанташи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Современный Стамбул
  2. Истикляль - часть русской и турецкой истории
  3. Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
  4. Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Нишанташи" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 300 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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