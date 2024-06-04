1 чел.
По популярности
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Нишанташи: магазины, рестораны и дух Европы»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«При желании можно будет на телеферике (канатная дорога) добраться до старого аристократического района Нишанташи»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Нишанташи: символ богатства и роскоши Европейской стороны Стамбула»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
«На этой прогулке вы оцените турецкую кухню от кофе до мидий, гуляя по районам Нишанташи, Бешикташ и Ортакей — старинным, престижным и фотогеничным»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
- KKaterina3 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия со Светланой! Заботливо предложила перенести экскурсию на другой день, так как 1 мая были перекрыты улицы. Маршрут
- ЮЮлия1 мая 2024Мы остались в огромном восторге! Было бы время еще раз бы на следующий день пошли бы на эту экскурсию. Время
- РРоман29 марта 2024Когда выбирали данную экскурсии немного напрягало словосочетание в названии "Элитный Стамбул…", боялись что может превратится в демонстрацию "дорого-богато", но опасения,
- ггалина26 марта 2024очень интересная и необычная экскурсия. Самостоятельно такого не увидишь. Спасибо
- ВВиктория23 марта 2024Очень приятная прогулка по удивительным местам Стамбула. Спасибо
- ЕЕлена16 ноября 2023Экскурсию по современному Стамбулу проводила молодая девушка по имени Ольга. Чувствуется, что ей нравится город, нравится о нем рассказывать и
- ССветлана31 октября 2023Сам маршрут хороший, но гид Ольга очень странная. Половину экскурсии мы просто шли вдоль домов и молчали. Часть комментариев была
- ААнна18 июля 2022Спасибо Олесе за то, что показала нам уютный, артистичный и нетуристический Стамбул! Олеся до и после экскурсии так же помогала с ответами на многие мои вопросы. Очень рекомендую
- ААлла30 апреля 2022Экскурсия с гидом Ольгой прошла отлично. Мы оказались в интересных районах Стамбула, попробовали уличную турецкую еду, побывали в музее султанов. Ольга грамотный
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Нишанташи»
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