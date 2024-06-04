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показывать интересные места, поэтому и нам было приятно и интересно бродить с ней по Стамбулу. Мы посетили не только храмы и любопытные места в центре старого города, но и попробовали турецкий кофе в одном симпатичном кафе около Галатской башни, откуда открывался шикарный вид на бухту Золотой Рог. По нашей просьбе Ольга провела нас к морскому порту, откуда начинался наш круиз по Средиземному морю. В целом мы остались очень довольны гидом и нашей экскурсией. Спасибо, Ольга!