Как организовать путешествие с детьми так, чтобы им тоже было интересно? Конечно, выбрать правильную экскурсию! Мы погуляем по древней площади Таксим, району Балат, побываем в музеях игрушек и иллюзий, а завершим программу знакомством с подводным миром морей и океанов в Аквариуме. Вы узнаете любопытные факты из истории Турции и увидите «другой» Стамбул.

Описание экскурсии

По городу на пароме и пешком

Наша экскурсия начнется с посещения древней площади Таксим. По дороге можно будет попробовать козье мороженое. Затем прогуляемся по району Балат: его кварталы поразят вас архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Здесь вы увидите тот самый «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный. Также мы обязательно посетим Греческий лицей — старейшую и самую престижную православную школу в городе — и поговорим о том, как учились будущие министры. А пока будем плыть по Босфору, вы увидите дворцы Османской империи и услышите историю строения первого самого большого Православного собора в мире.

Мир игрушек и иллюзий

Прогулку мы разнообразим посещением двух музеев — игрушек и иллюзий. Ребята узнают, во что играли дети несколько веков назад, и проверят на себе, каким разным может быть восприятие человека. По желанию можем зайти в Музей мадам Тюссо и посмотреть на восковые фигуры мировых звезд. А в конце заглянем в Аквариум, полюбуемся на скатов, разноцветных рыбок и «погрузимся» в тайны подводного мира.

Организационные детали

По вашему желанию можно начать программу с площади Таксим, района Балат или Греческого лицея

Экскурсию проведет гид-историк с большим опытом работы. Программа ориентирована на детей от 8 до 14 лет.

Экскурсия проходит пешком и на общественном транспорте. Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — 160 евро (предоплата — 40 евро).

Входные билеты в музеи и проездные на общественный транспорт оплачиваются отдельно

По желанию после прогулки гид может организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в переписке к заказу.

Посещение музеев