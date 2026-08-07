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Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое

Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Как организовать путешествие с детьми так, чтобы им тоже было интересно? Конечно, выбрать правильную экскурсию! Мы погуляем по древней площади Таксим, району Балат, побываем в музеях игрушек и иллюзий, а завершим программу знакомством с подводным миром морей и океанов в Аквариуме. Вы узнаете любопытные факты из истории Турции и увидите «другой» Стамбул.
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое

Описание экскурсии

По городу на пароме и пешком

Наша экскурсия начнется с посещения древней площади Таксим. По дороге можно будет попробовать козье мороженое. Затем прогуляемся по району Балат: его кварталы поразят вас архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Здесь вы увидите тот самый «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный. Также мы обязательно посетим Греческий лицей — старейшую и самую престижную православную школу в городе — и поговорим о том, как учились будущие министры. А пока будем плыть по Босфору, вы увидите дворцы Османской империи и услышите историю строения первого самого большого Православного собора в мире.

Мир игрушек и иллюзий

Прогулку мы разнообразим посещением двух музеев — игрушек и иллюзий. Ребята узнают, во что играли дети несколько веков назад, и проверят на себе, каким разным может быть восприятие человека. По желанию можем зайти в Музей мадам Тюссо и посмотреть на восковые фигуры мировых звезд. А в конце заглянем в Аквариум, полюбуемся на скатов, разноцветных рыбок и «погрузимся» в тайны подводного мира.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно начать программу с площади Таксим, района Балат или Греческого лицея
  • Экскурсию проведет гид-историк с большим опытом работы. Программа ориентирована на детей от 8 до 14 лет.
  • Экскурсия проходит пешком и на общественном транспорте. Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — 160 евро (предоплата — 40 евро).
  • Входные билеты в музеи и проездные на общественный транспорт оплачиваются отдельно
  • По желанию после прогулки гид может организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в переписке к заказу.

Посещение музеев

  • Музей игрушек (вт-пт 10:00-18:00; сб-вс 10:00-18:30) Студенты, дети от 3 лет, пенсионеры — 30 TL. Взрослые — 55 TL.
  • Музей иллюзий (пн-вс 11.00-22.00) Взрослые — 129 TL. Дети в возрасте от 5 до 18 лет — 90 TL.
  • Аквариум (пн-вс 11.00-19.00). Взрослые — 350/315 TL при покупке в кассах/на сайте. Для онлайн-оплаты необходимо зарегистрироваться на сайте. Дети 2–12 лет, студенты, учителя, инвалиды, люди старше 65 лет, ветераны — 300/270 TL при покупке в кассах/на сайте. Дети до 2 лет проходят бесплатно. Скидка также предоставляется именинникам в свой день рождения.
  • С Istanbul Tourist Pass вам не нужно будет платить за билеты в музеи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом либо возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10408 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.

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