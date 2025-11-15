Если вы уже видели Айя-Софию и Топкапы, пришло время углубиться в старинные кварталы района Фатих, где за каждым углом — история.
Вы побываете у полуразрушенных храмов и забытых цистерн, заглянете в греческий лицей, отыщете церковь из железа и познакомитесь с подлинным Стамбулом.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Мечеть Шехзаде
- Акведук Валента
- Цистерну Зейрек
- Районы Фенер и Балат
- Железную церковь
- Константинопольские стены
- Храм Хора (мечеть Карие)
Всего 35 локаций — византийские руины, церкви, мечети, греческий квартал, кладбища, балкончики с бельём и многое другое, скрытое от глаз.
А в наушниках вы услышите:
- Как пал Константинополь и почему его стены считались неприступными
- Почему церковь Марии Монгольской не превратили в мечеть
- Откуда в городе появилась Железная церковь и что такое греческий огонь
- Где кварталы художников соседствуют с заброшенными храмами
- И почему Фенер и Балат называют сердцем старого Стамбула
И не только!
Организационные детали
- Это самостоятельная аудиоэкскурсия без гида
- После внесения предоплаты я отправлю вам ссылку на аудиогид. Вам нужно будет выбрать экскурсию из списка и оплатить остаток на платформе. Внутри вас ждут подробные инструкции, а при необходимости — быстрая служба поддержки
- Аудиогид будет доступен в любой день и в любое время, без ограничений. Вы можете гулять в удобном темпе и делать паузы, когда это необходимо
Общая длина маршрута — около 7 км, это 3–4 часа неспешной прогулки
Бонус. После покупки вы получите доступ к моей авторской платформе с полезными советами, скрытыми локациями, подборками ресторанов, отелей, мест для развлечения и шоппинга.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Везнеджилер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 692 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить.
