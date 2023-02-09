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мы выбрали экскурсию «Великолепный век» то мне лично все же не хватило информации именно о султане Сулеймане и его времени правления. Было больше общей информации о султанах. Да, нам показали место на гранд базаре где именно была куплена Роксолана, в каком кафе впервые попробовали кофе, мечеть Сулеймание и где похоронены, но все же хотелось более подробно узнать