1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГорицкая9 февраля 2023«Великолепный век». Любовь РоксоланыБыли на экскурсии с гидом Рафет, в принципе все понравилось, гид очень интересно рассказывает, его хочется слушать. Но так как
- ЕЕлена16 января 2023Прекрасно провели время, Ксения отличный гид и очень приятный человек! С удовольствием рекомендую!
- ИИрина6 ноября 2022«Великолепный век». Любовь РоксоланыЯ в восторге от экскурсии. Наш экскурсовод был Тамир. Мы посетили дворец и гарем. Несколько лет назад мы смотрели сериал
- ППавел17 сентября 2022Отличный гид, отличная экскурсия.
- ЮЮлия6 ноября 2021Чудесная Экскурсия! С Ксенией время пролетело незаметно! Было интересно и взрослым и детям! Приятная в общении, спокойная, эрудированная. Благодарим Ксению за прекрасный отдых! С удовольствием посетили бы другие Экскурсии вместе с Ксенией в следующий раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Шехзаде»
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