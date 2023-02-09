Мечеть Шехзаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Шехзаде» в Стамбуле, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный век Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
От отца к сыну: истории великих падишахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Горицкая
    9 февраля 2023
    «Великолепный век». Любовь Роксоланы
    Были на экскурсии с гидом Рафет, в принципе все понравилось, гид очень интересно рассказывает, его хочется слушать. Но так как
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    мы выбрали экскурсию «Великолепный век» то мне лично все же не хватило информации именно о султане Сулеймане и его времени правления. Было больше общей информации о султанах. Да, нам показали место на гранд базаре где именно была куплена Роксолана, в каком кафе впервые попробовали кофе, мечеть Сулеймание и где похоронены, но все же хотелось более подробно узнать

  • Е
    Елена
    16 января 2023
    Великолепный век Стамбула
    Прекрасно провели время, Ксения отличный гид и очень приятный человек! С удовольствием рекомендую!
  • И
    Ирина
    6 ноября 2022
    «Великолепный век». Любовь Роксоланы
    Я в восторге от экскурсии. Наш экскурсовод был Тамир. Мы посетили дворец и гарем. Несколько лет назад мы смотрели сериал
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    "Великолепный век" и когда Тамир рассказывал историю было легко погрузиться. Многие не понятные вещи из сериала прояснились. Очень рада, что приехали в это место с личным гидом. За 2,5 часа мы прошли все интересные места. Переживала, что дети не дадут нормально послушать гида, детям 1 и 5 лет, но все прошло отлично.

  • П
    Павел
    17 сентября 2022
    Великолепный век Стамбула
    Отличный гид, отличная экскурсия.
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2021
    Великолепный век Стамбула
    Чудесная Экскурсия! С Ксенией время пролетело незаметно! Было интересно и взрослым и детям! Приятная в общении, спокойная, эрудированная. Благодарим Ксению за прекрасный отдых! С удовольствием посетили бы другие Экскурсии вместе с Ксенией в следующий раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Шехзаде»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мечеть Шехзаде" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 280. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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