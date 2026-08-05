Описание экскурсии
8:30–9:00 — сбор участников и трансфер
Мы заберём вас из центральных районов Стамбула и отправимся к историческому центру города.
9:00–9:30 — площадь Ипподром
Вы окажетесь в сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, торжественные церемонии и важные события византийской эпохи. Увидите Египетский обелиск, Змеиную колонну и Немецкий фонтан.
9:30–10:15 — Голубая мечеть
Осмотрите знаменитый памятник османской архитектуры 17 века. Гид расскажет об истории строительства мечети, её внутреннем убранстве и значении для мусульманского мира.
10:15–12:15 — дворец Топкапы и гарем
Вы посетите главную резиденцию османских султанов, где почти 4 века решалась судьба империи. Пройдёте по дворцовому комплексу, увидите залы, внутренние дворы и гарем, услышите о жизни султанов, придворных традициях и тайнах дворца.
12:15–12:45 — церковь Святой Ирины
Побываете в древнем храме на территории дворцового комплекса и узнаете, какое место он занимал в истории Константинополя.
12:45–13:15 — дворец Ибрагима-паши и хамам Хюррем Султан
Снаружи увидите здания, связанные с эпохой Сулеймана Великолепного, Ибрагимом-пашой и Хюррем Султан — одной из самых влиятельных женщин Османской империи.
13:15–14:30 — переезд к причалу
По дороге гид продолжит рассказ о Стамбуле, его районах, истории и современной жизни.
15:00 — посадка на теплоход и обед
Вы разместитесь за индивидуальными столиками на борту. Во время круиза для вас сервируют обед из нескольких блюд с безалкогольными напитками.
16:00–18:00 — круиз по Босфору
Теплоход пройдёт между Европой и Азией. С воды вы увидите Босфорские мосты, Девичью башню, крепость Румели Хисары, дворцы, виллы, особняки и районы европейской и азиатской частей Стамбула.
18:00 — завершение программы и трансфер в отели
Вы узнаете:
- как Стамбул стал столицей нескольких великих империй
- как была устроена жизнь султанов и придворных
- какую роль играл гарем в дворцовой системе
- какие события происходили на площади Ипподром
- почему Босфор был стратегически важен для города
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из центральных районов Стамбула и обратно на автобусе или микроавтобусе
— входные билеты во дворец Топкапы, гарем и церковь Святой Ирины
— прогулка по Босфору на комфортабельном теплоходе
— обед на борту
— безалкогольные напитки во время обеда
- При посещении действующих мечетей женщинам рекомендуется иметь платок для покрытия головы, одежда должна закрывать плечи и колени. Мужчинам рекомендуется избегать шорт выше колен
- Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий, очередей и времени работы достопримечательностей. При этом программа экскурсии и все заявленные объекты сохраняются
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|детский билет
|€117
|взрослый билет
|€126