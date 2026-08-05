За один день вы познакомитесь с главными символами исторического Стамбула и увидите город с воды. Побываете во дворце Топкапы, гареме, церкви Святой Ирины, у Голубой мечети и на площади Ипподром. А затем отправитесь в круиз по Босфору с обедом и панорамами двух континентов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30–9:00 — сбор участников и трансфер

Мы заберём вас из центральных районов Стамбула и отправимся к историческому центру города.

9:00–9:30 — площадь Ипподром

Вы окажетесь в сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, торжественные церемонии и важные события византийской эпохи. Увидите Египетский обелиск, Змеиную колонну и Немецкий фонтан.

9:30–10:15 — Голубая мечеть

Осмотрите знаменитый памятник османской архитектуры 17 века. Гид расскажет об истории строительства мечети, её внутреннем убранстве и значении для мусульманского мира.

10:15–12:15 — дворец Топкапы и гарем

Вы посетите главную резиденцию османских султанов, где почти 4 века решалась судьба империи. Пройдёте по дворцовому комплексу, увидите залы, внутренние дворы и гарем, услышите о жизни султанов, придворных традициях и тайнах дворца.

12:15–12:45 — церковь Святой Ирины

Побываете в древнем храме на территории дворцового комплекса и узнаете, какое место он занимал в истории Константинополя.

12:45–13:15 — дворец Ибрагима-паши и хамам Хюррем Султан

Снаружи увидите здания, связанные с эпохой Сулеймана Великолепного, Ибрагимом-пашой и Хюррем Султан — одной из самых влиятельных женщин Османской империи.

13:15–14:30 — переезд к причалу

По дороге гид продолжит рассказ о Стамбуле, его районах, истории и современной жизни.

15:00 — посадка на теплоход и обед

Вы разместитесь за индивидуальными столиками на борту. Во время круиза для вас сервируют обед из нескольких блюд с безалкогольными напитками.

16:00–18:00 — круиз по Босфору

Теплоход пройдёт между Европой и Азией. С воды вы увидите Босфорские мосты, Девичью башню, крепость Румели Хисары, дворцы, виллы, особняки и районы европейской и азиатской частей Стамбула.

18:00 — завершение программы и трансфер в отели

Вы узнаете:

как Стамбул стал столицей нескольких великих империй

как была устроена жизнь султанов и придворных

какую роль играл гарем в дворцовой системе

какие события происходили на площади Ипподром

почему Босфор был стратегически важен для города

Организационные детали