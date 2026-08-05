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Стамбул на двух континентах: дворец Топкапы и круиз по Босфору с обедом (всё включено)

Погулять по султанскому дворцу, увидеть Голубую мечеть и оказаться между Европой и Азией
За один день вы познакомитесь с главными символами исторического Стамбула и увидите город с воды. Побываете во дворце Топкапы, гареме, церкви Святой Ирины, у Голубой мечети и на площади Ипподром. А затем отправитесь в круиз по Босфору с обедом и панорамами двух континентов.
Стамбул на двух континентах: дворец Топкапы и круиз по Босфору с обедом (всё включено)
Стамбул на двух континентах: дворец Топкапы и круиз по Босфору с обедом (всё включено)
Стамбул на двух континентах: дворец Топкапы и круиз по Босфору с обедом (всё включено)

Описание экскурсии

8:30–9:00 — сбор участников и трансфер

Мы заберём вас из центральных районов Стамбула и отправимся к историческому центру города.

9:00–9:30 — площадь Ипподром

Вы окажетесь в сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, торжественные церемонии и важные события византийской эпохи. Увидите Египетский обелиск, Змеиную колонну и Немецкий фонтан.

9:30–10:15 — Голубая мечеть

Осмотрите знаменитый памятник османской архитектуры 17 века. Гид расскажет об истории строительства мечети, её внутреннем убранстве и значении для мусульманского мира.

10:15–12:15 — дворец Топкапы и гарем

Вы посетите главную резиденцию османских султанов, где почти 4 века решалась судьба империи. Пройдёте по дворцовому комплексу, увидите залы, внутренние дворы и гарем, услышите о жизни султанов, придворных традициях и тайнах дворца.

12:15–12:45 — церковь Святой Ирины

Побываете в древнем храме на территории дворцового комплекса и узнаете, какое место он занимал в истории Константинополя.

12:45–13:15 — дворец Ибрагима-паши и хамам Хюррем Султан

Снаружи увидите здания, связанные с эпохой Сулеймана Великолепного, Ибрагимом-пашой и Хюррем Султан — одной из самых влиятельных женщин Османской империи.

13:15–14:30 — переезд к причалу

По дороге гид продолжит рассказ о Стамбуле, его районах, истории и современной жизни.

15:00 — посадка на теплоход и обед

Вы разместитесь за индивидуальными столиками на борту. Во время круиза для вас сервируют обед из нескольких блюд с безалкогольными напитками.

16:00–18:00 — круиз по Босфору

Теплоход пройдёт между Европой и Азией. С воды вы увидите Босфорские мосты, Девичью башню, крепость Румели Хисары, дворцы, виллы, особняки и районы европейской и азиатской частей Стамбула.

18:00 — завершение программы и трансфер в отели

Вы узнаете:

  • как Стамбул стал столицей нескольких великих империй
  • как была устроена жизнь султанов и придворных
  • какую роль играл гарем в дворцовой системе
  • какие события происходили на площади Ипподром
  • почему Босфор был стратегически важен для города

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из центральных районов Стамбула и обратно на автобусе или микроавтобусе
    — входные билеты во дворец Топкапы, гарем и церковь Святой Ирины
    — прогулка по Босфору на комфортабельном теплоходе
    — обед на борту
    — безалкогольные напитки во время обеда
  • При посещении действующих мечетей женщинам рекомендуется иметь платок для покрытия головы, одежда должна закрывать плечи и колени. Мужчинам рекомендуется избегать шорт выше колен
  • Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий, очередей и времени работы достопримечательностей. При этом программа экскурсии и все заявленные объекты сохраняются
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
детский билет€117
взрослый билет€126
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вагиф
Вагиф — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид в Стамбуле. Я и моя команда организуем пляжные путешествия, морские прогулки по Босфору и экскурсии по историческим местам города для гостей со всего мира.

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