Босфор — сердце Стамбула и граница между Европой и Азией.
Во время круиза вы увидите главные символы города с самого выигрышного ракурса: дворцы султанов, старинные крепости, знаменитые мосты и набережные. А гид, не перегружая, поможет разобраться в истории и современной жизни мегаполиса.
Во время круиза вы увидите главные символы города с самого выигрышного ракурса: дворцы султанов, старинные крепости, знаменитые мосты и набережные. А гид, не перегружая, поможет разобраться в истории и современной жизни мегаполиса.
Описание экскурсии
Галатская башня, Айя-София и дворец Топкапы. Панорама исторического центра Стамбула с воды.
Дворец Долмабахче и район Каракёй. Роскошная султанская резиденция и модный район города.
Мечеть Ортакёй и Босфорский мост. Теплоход пройдёт мимо одной из самых фотогеничных локаций Стамбула.
Мост Султана Мехмеда Фатиха. Второй мост, соединяющий Европу и Азию.
Крепости Румелихисар и Анадолухисар. Вы узнаете, как контролировался проход через Босфор во времена Османской империи.
Дворцы Кючюксу и Бейлербейи. Элегантные резиденции на азиатском берегу.
Девичья башня. Завершим прогулку у одного из самых романтичных символов Стамбула.
Во время круиза поговорим:
- о Византии и Османской империи
- султанах, дворцовых интригах и городских легендах
- роли Босфора в истории региона
- и о том, как живёт современный Стамбул
Организационные детали
- Прогулка проходит на современном судне с открытой и закрытой палубами
- Экскурсию ведёт гид по микрофону, звук траслируется в колонки, поэтому слышно на обеих палубах
- В стоимость включены обед (см. фото в галерее) и традиционный турецкий чай
- Во время круиза предусмотрена остановка на азиатской стороне
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00, в пятницу в 10:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00, в пятницу в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сухайло — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — агентство, которое знакомит путешественников со Стамбулом спокойно и с вниманием к деталям. Для нас важно не просто показать город, а помочь почувствовать его атмосферу, ритм и характер. Экскурсии проводят
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Прогулка по Босфору - с обедом и путевой экскурсией»
Аудиогид
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
-
5%
Аудиогид
€8
€8.45 за человека
Билеты
Босфор и Золотой Рог: путешествие с аудиогидом
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, наслаждаясь видами на дворцы и мосты. Увлекательные рассказы аудиогида сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: У метро Halıç
Расписание: ежедневно в 12:30 и 16:00
Завтра в 12:30
29 июн в 12:30
€10 за билет
Групповая
Четыре времени Босфора + остановка в Азии (завтрак или обед включены)
Насладиться морской прогулкой в удобное для вас время и погулять по азиатской стороне
Начало: На причале Karaköy либо Eminönü
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
-4%
до 23 июля
€27 за человека