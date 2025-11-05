Босфор делит Стамбул на Европу и Азию, и именно с воды город раскрывается во всей красе.
Вы увидите знаковые места, услышите истории о султанах и дворцах, а также сделаете часовую остановку на азиатском берегу.
Можно выбрать утренний (включает завтрак), обеденный (включает обед) или вечерний (включает чай с печеньем) вариант прогулки — у каждого своя атмосфера.
Описание водной прогулки
С борта теплохода вы рассмотрите Стамбул и услышите живые истории. Гид поделится фактами, легендами и малоизвестными деталями о городе.
Вы увидите:
- Галатскую башню, Галатский мост и Галатапорт — символы города
- Мечеть Сулеймание — шедевр османской архитектуры времён Сулеймана Великолепного
- Дворец Топкапы — центр власти, сокровищ и дворцовых интриг
- Мечеть Джахангир — очаровательное место на холме
- Румелихисар и Анадолухисар — крепости, сыгравшие ключевую роль в завоевании Константинополя
- Ортакёй и мечеть на воде — одно из самых живописных мест Босфора
- Бешикташ — живой район с рынками, кафе и студенческой атмосферой
Вы узнаете:
- Почему Босфор был стратегически важным местом на протяжении веков
- Как султаны управляли огромной империей
- Почему Галатская башня стала символом любви и какие тайны хранит дворец Топкапы
- Чем уникальна мечеть Ортакёй
- Почему новые районы превращают Стамбул в мегаполис будущего
- И многое–многое другое
Остановка в Азии (без сопровождения гида)
В программе также предусмотрена часовая остановка на азиатской стороне — свободное время для фото и прогулки по восточному берегу.
Как проходит экскурсия
- Утренний круиз: 10:00–13:00 (с завтраком)
- Дневной круиз: 13:00–16:00 (с обедом)
- Вечерний круиз: 16:15–19:15 (чай с печеньем)
- Ночной круиз: 18:00–20:00 (чай с печеньем)
Организационные детали
- Обратите внимание: на ночной прогулке нет остановки на Азиатской стороне
- В стоимость экскурсии входит завтрак, обед и чай с печеньем — в зависимости от времени рейса
- Отдельно оплачиваются напитки и дополнительные закуски (по желанию)
- Дети до 3 лет — бесплатно
- Вас будет сопровождать русскоязычный и англоязычный гид нашей команды
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:15 и 18:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Вечерний тур по Босфору
|€20
|Утренний тур по Босфору
|€25
|Обеденный тур по Босфору
|€35
|Ночной тур по Босфору
|€25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Karaköy либо Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:15 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Улькер — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 168 туристов
Мы хорошо знаем город, его историю и культуру. И предлагаем вам только проверенные и качественные программы. Почему стоит их выбрать? Удобство и комфорт — прогулка на корабле без долгих переходов иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Владлена
5 ноя 2025
В целом поездка прошла хорошо. Был небольшой моросящий дождь.
Надежда
1 ноя 2025
Очень не понятна организация. Указан был один теплоход, в итоге другой. Хотя с гидом специально заранее связывалась и просила точно все сказать, т. к. с нами не бвло связи. Свободная посадка, людей много, места не хватает. Подача материала на 3-4. Самое интересное это Азия, хотелось бы больше времени там провести. Очень красивый район и совершенно другой.
Алина
30 окт 2025
Это была самая потрясающая экскурсия за 4 дня в Стамбуле! Улькер все прекрасно организовала. Завтрак был на корабле, гид все хорошо рассказывал, едешь, наслаждаешься видами! Еще и азиатскую часть осмотреть получилось.
Irina
28 окт 2025
Спасибо большое! Организаторы ответственные, внимательные. Все было организовано хорошо!
Единственное пожелание, или добавить дополнительные динамики на корабль (когда сидишь в середине, плохо слышно, так как если много детей, то все галдят), или раздавать тем, кто хочет послушать экскурсию, наушники. Некоторым людям вообще не нужна экскурсия, они приехали просто покататься и сидят болтают. И из-за этого шум фоном стоит.
М
Мария
27 окт 2025
Это невероятно красивое и атмосферное приключение — увидеть Стамбул с воды ранним утром, проплывая между двумя континентами. Виды просто захватывают дух!
Что можно было бы докрутить до идеала — это основная
Е
Екатерина
25 окт 2025
Неплохая экскурсия для тех, кому не охота разбираться в транспортной истории. Приехал, посмотрел виды, перекусил и уехал. Немного послушал о том, что вокруг. Но это очень поверхностная экскурсия, ведется параллельно
М
Мария
23 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много тур маршрутов с кораблями с крытыми тентами над палубой, обзор не очень, а тут -
Н
Наталья
20 окт 2025
Прекрасная прогулка на пароме по Босфору. Мне понравилось) еще и с погодой повезло)
С
Светлана
19 окт 2025
Всё понравилось!
Виды шикарные
Т
Темур
14 окт 2025
Тур по Босфору очень понравился. Гиды прекрасно всё рассказали, вкусно покормили, и мы погуляли по азиатской части Стамбула.
Е
Елена
11 окт 2025
Организация хорошая. Обед подали быстро (салат, суп, рис с говядиной и сладкое). Во время обеда Экскурсия на 3 языках! Остановка в Азии сомнительная- смотреть особо нечего да и с погодой нам не повезло - Шел сильный дождь. Полный корабль людей -150 чел. Возможно на яхте за 45 евро и 15 чел будет комфортнее.
Дарья
6 окт 2025
Экскурсия совершенно не понравилась.
Важный момент: в описании есть пункт о том, что по пн остановки в Азии нет, но длительность экскурсии не меняется. То есть можно сделать вывод, что вы
Улькер
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились впечатлением. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
1. По поводу рассадки: гостей направляют наверх, чтобы
Д
Даниил
4 окт 2025
Отличная ознакомительная экскурсия
Юлия
1 окт 2025
Всё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. Экскурсия проходит на английском и русском языках. Было интересно, всё понравилось:)
Anastasia
23 сен 2025
Экскурсия дублируется на нескольких языках, организация хорошая, гиды очень отзывчивые и внимательные, помогают в любых вопросах, все объяснят и подскажут. Предоставляется вкусный ланч. Улькер всегда на связи, все профессионально, оперативно и комфортно. Стоит поехать, что бы увидеть всю красоту города с воды. Все понравилось. Спасибо большое. Рекомендуем. На борту также есть фотограф, по желанию.
