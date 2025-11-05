читать дальше

просто будете дольше кататься по Босфору. Именно поэтому была бронь на пн.



И так начнем:



1. Очередь для входа на яхту почему-то была в разных местах.

2. Когда зашли, мы с мамой хотели сесть внизу, но нам сказали идти наверх. А после того, как все расселись, те у кого был включен обед, спускались вниз.

Можете представить насколько это удобно? Сначала толпой вверх, потом вниз.



2. ⁠Обед, как по моему мнению, можно было подать позже. Было время с 13:55 до 14:20 когда девочки гиды ни о чем не рассказывали и вот тут обед был бы кстати, потому что как правило, во время обеда, люди общаются между собой. И вот получается и в окно нормально не посмотреть, потому что смотришь в тарелку, и не послушать девочек, потому что все вокруг общаются.

А потом в итоге полчаса плыли в тишине.



3. ⁠В описании было указано, что по пн нет остановки в Азии, но она случилась все равно и делать на этой остановке, к сожалению, нечего.