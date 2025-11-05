Мои заказы

Четыре времени Босфора + остановка в Азии (завтрак или обед включены)

Насладиться морской прогулкой в удобное для вас время и погулять по азиатской стороне
Босфор делит Стамбул на Европу и Азию, и именно с воды город раскрывается во всей красе.

Вы увидите знаковые места, услышите истории о султанах и дворцах, а также сделаете часовую остановку на азиатском берегу.

Можно выбрать утренний (включает завтрак), обеденный (включает обед) или вечерний (включает чай с печеньем) вариант прогулки — у каждого своя атмосфера.
4.7
18 отзывов
Четыре времени Босфора + остановка в Азии (завтрак или обед включены)
Четыре времени Босфора + остановка в Азии (завтрак или обед включены)© Улькер
Четыре времени Босфора + остановка в Азии (завтрак или обед включены)© Улькер
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 13:00, 16:15, 18:00

Описание водной прогулки

С борта теплохода вы рассмотрите Стамбул и услышите живые истории. Гид поделится фактами, легендами и малоизвестными деталями о городе.

Вы увидите:

  • Галатскую башню, Галатский мост и Галатапорт — символы города
  • Мечеть Сулеймание — шедевр османской архитектуры времён Сулеймана Великолепного
  • Дворец Топкапы — центр власти, сокровищ и дворцовых интриг
  • Мечеть Джахангир — очаровательное место на холме
  • Румелихисар и Анадолухисар — крепости, сыгравшие ключевую роль в завоевании Константинополя
  • Ортакёй и мечеть на воде — одно из самых живописных мест Босфора
  • Бешикташ — живой район с рынками, кафе и студенческой атмосферой

Вы узнаете:

  • Почему Босфор был стратегически важным местом на протяжении веков
  • Как султаны управляли огромной империей
  • Почему Галатская башня стала символом любви и какие тайны хранит дворец Топкапы
  • Чем уникальна мечеть Ортакёй
  • Почему новые районы превращают Стамбул в мегаполис будущего
  • И многое–многое другое

Остановка в Азии (без сопровождения гида)

В программе также предусмотрена часовая остановка на азиатской стороне — свободное время для фото и прогулки по восточному берегу.

Как проходит экскурсия

  • Утренний круиз: 10:00–13:00 (с завтраком)
  • Дневной круиз: 13:00–16:00 (с обедом)
  • Вечерний круиз: 16:15–19:15 (чай с печеньем)
  • Ночной круиз: 18:00–20:00 (чай с печеньем)

Организационные детали

  • Обратите внимание: на ночной прогулке нет остановки на Азиатской стороне
  • В стоимость экскурсии входит завтрак, обед и чай с печеньем — в зависимости от времени рейса
  • Отдельно оплачиваются напитки и дополнительные закуски (по желанию)
  • Дети до 3 лет — бесплатно
  • Вас будет сопровождать русскоязычный и англоязычный гид нашей команды

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:15 и 18:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Вечерний тур по Босфору€20
Утренний тур по Босфору€25
Обеденный тур по Босфору€35
Ночной тур по Босфору€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Karaköy либо Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:15 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Улькер
Улькер — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 168 туристов
Мы хорошо знаем город, его историю и культуру. И предлагаем вам только проверенные и качественные программы. Почему стоит их выбрать? Удобство и комфорт — прогулка на корабле без долгих переходов и
читать дальше

утомительной информации. Лучшие виды на город — вы увидите ключевые достопримечательности с воды, что делает экскурсию особенно живописной. Выбор удобного времени: утро, день и вечер, каждый со своим уникальным настроением. Проверенная организация — надёжные операторы, профессиональные гиды и вкусные блюда на борту. Наши экскурсии — отличная возможность увидеть Стамбул с нового ракурса и насладиться его атмосферой!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
В
Владлена
5 ноя 2025
В целом поездка прошла хорошо. Был небольшой моросящий дождь.
Надежда
Надежда
1 ноя 2025
Очень не понятна организация. Указан был один теплоход, в итоге другой. Хотя с гидом специально заранее связывалась и просила точно все сказать, т. к. с нами не бвло связи. Свободная посадка, людей много, места не хватает. Подача материала на 3-4. Самое интересное это Азия, хотелось бы больше времени там провести. Очень красивый район и совершенно другой.
Очень не понятна организация. Указан был один теплоход, в итоге другой. Хотя с гидом специально заранее
Алина
Алина
30 окт 2025
Это была самая потрясающая экскурсия за 4 дня в Стамбуле! Улькер все прекрасно организовала. Завтрак был на корабле, гид все хорошо рассказывал, едешь, наслаждаешься видами! Еще и азиатскую часть осмотреть получилось.
Это была самая потрясающая экскурсия за 4 дня в Стамбуле! Улькер все прекрасно организовала. Завтрак былЭто была самая потрясающая экскурсия за 4 дня в Стамбуле! Улькер все прекрасно организовала. Завтрак был
Irina
Irina
28 окт 2025
Спасибо большое! Организаторы ответственные, внимательные. Все было организовано хорошо!
Единственное пожелание, или добавить дополнительные динамики на корабль (когда сидишь в середине, плохо слышно, так как если много детей, то все галдят), или раздавать тем, кто хочет послушать экскурсию, наушники. Некоторым людям вообще не нужна экскурсия, они приехали просто покататься и сидят болтают. И из-за этого шум фоном стоит.
Спасибо большое! Организаторы ответственные, внимательные. Все было организовано хорошо!Спасибо большое! Организаторы ответственные, внимательные. Все было организовано хорошо!Спасибо большое! Организаторы ответственные, внимательные. Все было организовано хорошо!
М
Мария
27 окт 2025
Это невероятно красивое и атмосферное приключение — увидеть Стамбул с воды ранним утром, проплывая между двумя континентами. Виды просто захватывают дух!

Что можно было бы докрутить до идеала — это основная
читать дальше

информационная часть. Экскурсия проходила во время завтрака, и это, к сожалению, ее главный минус. Завтрак сервировали на нижней палубе, где было очень проблематично слушать гида. Во-первых, мешал сильный шум мотора, а во-вторых, стоял постоянный гул голосов. В итоге самую интересную информацию о достопримечательностях было практически не разобрать.

Но если абстрагироваться от этого момента, все остальное было просто здорово: прекрасная погода, живописные берега и неповторимое ощущение путешествия. Рекомендую, но будьте готовы к тому, что с рассказом гида могут возникнуть сложности.

Е
Екатерина
25 окт 2025
Неплохая экскурсия для тех, кому не охота разбираться в транспортной истории. Приехал, посмотрел виды, перекусил и уехал. Немного послушал о том, что вокруг. Но это очень поверхностная экскурсия, ведется параллельно
читать дальше

на английском и русском языках. Сначала подробно рассказывают на английском, потом сокращенно просто суть на русском, часто уже когда успели отплыть от достопримечательности про которую рассказывают. Мне это не понравилось. Я английским владею, поэтому никакую информацию не упустила. Но кто не знает, тому не повезло. Историческая информация отличается от той, что дали нам другие гиды на предыдущих экскурсиях. Это касается собора Софии и времени, когда Стамбул взял это название.
Завтрак вполне хорош, я наелась. Попила чая. Очень понравилось само обслуживание на кораблике - прекрасные официанты. Так же хорошие туалеты. На Азиатско части ничего интересного не увидеть - там всего час времени. Можно попить чай с видом на Босфор. Экскурсия не плохая, особенно если от нее не ждать многого.

М
Мария
23 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много тур маршрутов с кораблями с крытыми тентами над палубой, обзор не очень, а тут -
читать дальше

восторг.

Завтрак простой, как полноценный прием пищи, чтобы наесться не всем подойдет, поэтому в отеле позавтракать не помешает)

Гиды на английском и русском:)

Уборные чистые на корабле, что тоже отдельный плюс. Все везде чисто, корабль достаточно новый.

Остановка в азиатской части короткая, по сути просто чтобы размять ноги и съест вкусный симит на набережной у местного дедушки:)

В первые дни посещения такая прогулка особенно приятна!

Нам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много турНам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много турНам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много турНам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много турНам очень понравилась экскурсия! Важно! Корабль с полностью открытой верхней палубой! 🙂 видели очень много тур
Н
Наталья
20 окт 2025
Прекрасная прогулка на пароме по Босфору. Мне понравилось) еще и с погодой повезло)
С
Светлана
19 окт 2025
Всё понравилось!
Виды шикарные
Всё понравилось!Всё понравилось!
Т
Темур
14 окт 2025
Тур по Босфору очень понравился. Гиды прекрасно всё рассказали, вкусно покормили, и мы погуляли по азиатской части Стамбула.
Е
Елена
11 окт 2025
Организация хорошая. Обед подали быстро (салат, суп, рис с говядиной и сладкое). Во время обеда Экскурсия на 3 языках! Остановка в Азии сомнительная- смотреть особо нечего да и с погодой нам не повезло - Шел сильный дождь. Полный корабль людей -150 чел. Возможно на яхте за 45 евро и 15 чел будет комфортнее.
Дарья
Дарья
6 окт 2025
Экскурсия совершенно не понравилась.

Важный момент: в описании есть пункт о том, что по пн остановки в Азии нет, но длительность экскурсии не меняется. То есть можно сделать вывод, что вы
читать дальше

просто будете дольше кататься по Босфору. Именно поэтому была бронь на пн.

И так начнем:

1. Очередь для входа на яхту почему-то была в разных местах.
2. Когда зашли, мы с мамой хотели сесть внизу, но нам сказали идти наверх. А после того, как все расселись, те у кого был включен обед, спускались вниз.
Можете представить насколько это удобно? Сначала толпой вверх, потом вниз.

2. ⁠Обед, как по моему мнению, можно было подать позже. Было время с 13:55 до 14:20 когда девочки гиды ни о чем не рассказывали и вот тут обед был бы кстати, потому что как правило, во время обеда, люди общаются между собой. И вот получается и в окно нормально не посмотреть, потому что смотришь в тарелку, и не послушать девочек, потому что все вокруг общаются.
А потом в итоге полчаса плыли в тишине.

3. ⁠В описании было указано, что по пн нет остановки в Азии, но она случилась все равно и делать на этой остановке, к сожалению, нечего.

Улькер
Улькер
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились впечатлением. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

1. По поводу рассадки: гостей направляют наверх, чтобы
читать дальше

все могли увидеть достопримечательности с лучших ракурсов — виды со второго этажа действительно гораздо красивее. После этого участников с обедом приглашают вниз, когда подаётся питание, чтобы обеспечить комфорт во время обеда. Мы понимаем, что это могло создать некоторое неудобство, и уже думаем, как оптимизировать этот процесс.

2. Ваш комментарий по времени подачи обеда также полезен — обязательно учтём его при планировании расписания, чтобы гости могли спокойно насладиться и едой, и рассказом гида.

3. Что касается остановки на азиатской стороне — она действительно состоялась, поскольку многие участники ранее просили включить её в маршрут. С недавнего времени она добавлена на постоянной основе, и сейчас информация на сайте уже обновлена.

Благодарим вас за обратную связь — благодаря таким отзывам мы можем становиться лучше и делать экскурсии ещё комфортнее для гостей.

Д
Даниил
4 окт 2025
Отличная ознакомительная экскурсия
Юлия
Юлия
1 окт 2025
Всё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. Экскурсия проходит на английском и русском языках. Было интересно, всё понравилось:)
Всё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. ЭкскурсияВсё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. ЭкскурсияВсё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. ЭкскурсияВсё было чётко организовано. На причале встретил мужчина, собрал нас в группу, проводил на корабль. Экскурсия
Anastasia
Anastasia
23 сен 2025
Экскурсия дублируется на нескольких языках, организация хорошая, гиды очень отзывчивые и внимательные, помогают в любых вопросах, все объяснят и подскажут. Предоставляется вкусный ланч. Улькер всегда на связи, все профессионально, оперативно и комфортно. Стоит поехать, что бы увидеть всю красоту города с воды. Все понравилось. Спасибо большое. Рекомендуем. На борту также есть фотограф, по желанию.
Экскурсия дублируется на нескольких языках, организация хорошая, гиды очень отзывчивые и внимательные, помогают в любых вопросах,

