Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Меня зовут Чаглар. Я родился и вырос в Стамбуле. Получил два высших образования: филологическое в Киевском национальном лингвистическом университете, историческое — в Стамбульском университете. Работаю гидом более 10 лет, имею лицензию Министерства культуры и туризма Турции, благодаря чему смогу провести вас во все музеи и знаковые туристические места без очередей.