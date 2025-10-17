Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбул по-настоящему

Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
За один день вы раскроете классический и неизведанный Стамбул. Посетите знаменитые достопримечательности европейской части: Айя-Софию и Цистерну Базилику.

А также погуляете по колоритным азиатским кварталам: заглянете на восточный рынок, подниметесь на холм Чамлыджа и оцените нетронутую деревянную застройку.
5
24 отзыва
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему

Описание экскурсии

Все краски Стамбула

Вы посетите два континента Стамбула и узнаете интересные факты о его истории и современной жизни. В программе экскурсии:

  • Холм Чамлыджа — самая высокая точка города. Вы насладитесь прекрасным видом Стамбула с высоты и выпьете чашечку настоящего кофе по-турецки.
  • Район Кузгунджук — очаровательный нетуристический квартал с цветными домиками, ажурными деревянными окнами и балконами.
  • Набережная Саладжак — отличная панорамная точка. Вы увидите с нее Девичью башню и панораму Старого города. А я расскажу об османском султане Мехмете II, завоевавшем Константинополь.
  • Район Кадыкей — мой родной квартал, где я знаю каждый уголок. Я покажу вам его тайные места, которые помогут раскрыть Стамбул с другой стороны.
  • Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман. Поговорим о том, как складывалась его история на протяжении столетий.
  • Цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище. Вы погуляете по его таинственным залам и узнаете, какие фильмы здесь снимали.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты не включены в стоимость: Цистерна Базилика — 1500 лир с чел., Айя-София — 1250 лир с чел. (при желании можно заменить на посещение Голубой Мечети)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чаглар
Чаглар — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Меня зовут Чаглар. Я родился и вырос в Стамбуле. Получил два высших образования: филологическое в Киевском национальном лингвистическом университете, историческое — в Стамбульском университете. Работаю гидом более 10 лет, имею лицензию Министерства культуры и туризма Турции, благодаря чему смогу провести вас во все музеи и знаковые туристические места без очередей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Наталья
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш- образованный, деликатный, прекрасно воспитанный проводник по истории, архитектуре и красотам Стамбула. Благодаря ему, мы
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смогли увидеть все знаковые места Стамбула без очередей и толп туристов, узнать много нового в лёгкой, непринуждённой форме. От души благодарим за организацию такого тура. В следующий раз,- только с ним!

Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш-
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В
Были на экскурсии с Чагларом в Стамбуле 13.07.26 Замечательная экскурсия и экскурсовод.
Отличный транспорт и водитель достойный.
Очень доброжелательный Чаглар. Учел все наши пожелания. Были с ребёнком 12 лет. Все в восторге Всем рекомендую
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Екатерина
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Чаглар увлекательно раскрыл историю знаковых мест, поделился фактами и легендами, разбавил их жизненным опытом и традициями.
Мы поднимались на смотровую площадку с видом на Стамбул, исследовали контрасты
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Айя Софии, пили вкусный турецкий кофе, отведали местные домашние блюда, шаурму на огне, отгадывали состав необычного десерта, увидели дорожные знаки с котами и даже огороды.
Нас обслуживал официант, который работает 43й год в одном и том же заведении.
Всё не буду перечислять, чтобы вам было интересно.
Несмотря на то, что в Стамбуле мы не первый раз и были на других экскурсиях, у Чаглара получилось нам его показать с другой стороны.
Экскурсия понравилась! Живая, в диалоге.
Благодаря тому, что между локациями перемещались на комфортабельном автомобиле, мы не заметили, как пролетело время, и совсем не устали.

Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.+2
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Очень интересная и насыщенная экскурсия.
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В
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный гид и супер человек!!! Сначала помог нам с трансфером из аэропорта до отеля, подогнал
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такой вэн, что мы просто абалдели! Потом конечно целый день с ним, это просто СУПЕР! И погуляли везде, где хотели, и запад и восток и смотровые площадки и паром через Босфор и рыбный ресторан прямо на берегу и маленький чайный домик прямо на улице и кондитерская! А так же и Цистерна базилика и Айа София! Все было просто отлично!!! Если будете в Стамбуле, да и просто в Турции, смело звоните и пишите ему!!! Он все организует!!!

PS: Отзыв конечно смотрится немного как реклама, но извините, нет! Все действительно было супер!
Если честно, сами никогда не отдыхали на море в Турции, все больше в Европе, и сейчас были пролетом в Стокгольм, но Чаглар так все рассказал и показал, что просто влюбил меня в Стамбул…

Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный+2
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный
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Екатерина
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели посмотреть в первый день. Остальные гиды не хотели ничего менять в заявленной программе. Чаглар
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же спокойно добавил что нас интересовало.
Отличный рассказчик, все было интересно, с замечательными разговорами в аутентичных кафе. Учитывая, что в компании были и взрослые и подросток - каждому нашлось что-то интересное.
Гид очень терпеливо отнесся к нашим забеганиям по пути в лавки:)
Безусловным плюсом является наличие у гида лицензии - кроме отличных знаний истории, еще и возможность проходить без очереди… В Цистерну базилику обошли огромную очередь, с удовольствием пофотографировались не спеша… Чаглар еще и подсказывает удачные ракурсы:)
За угощение кофе и пахлавой - отдельное спасибо!
Вместо заявленных 6 часов экскурсия получилась 9 часов. Без дополнительной оплаты.
Спасибо и удачи!

Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели+2
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели
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Мария
Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий свой город гид. Места, которые удалось вместе посмотреть, показывают Стамбул с разных сторон: и
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привычный, туристический, и локальный - такой, каким видят его, в первую очередь, местные жители. Дополнительным плюсом стал список рекомендованных кафе вокруг нашего отеля, где мы очень вкусно ели до конца поездки) Даже водитель был тактичным и как из-под земли каждый раз появлялся, как только мы заканчивали прогулку!
Рекомендую Чаглара всем и каждому!

Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий
Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий
Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий
Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий
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