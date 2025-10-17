Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

За один день вы раскроете классический и неизведанный Стамбул. Посетите знаменитые достопримечательности европейской части: Айя-Софию и Цистерну Базилику.
А также погуляете по колоритным азиатским кварталам: заглянете на восточный рынок, подниметесь на холм Чамлыджа и оцените нетронутую деревянную застройку.
А также погуляете по колоритным азиатским кварталам: заглянете на восточный рынок, подниметесь на холм Чамлыджа и оцените нетронутую деревянную застройку.
Описание экскурсии
Все краски Стамбула
Вы посетите два континента Стамбула и узнаете интересные факты о его истории и современной жизни. В программе экскурсии:
- Холм Чамлыджа — самая высокая точка города. Вы насладитесь прекрасным видом Стамбула с высоты и выпьете чашечку настоящего кофе по-турецки.
- Район Кузгунджук — очаровательный нетуристический квартал с цветными домиками, ажурными деревянными окнами и балконами.
- Набережная Саладжак — отличная панорамная точка. Вы увидите с нее Девичью башню и панораму Старого города. А я расскажу об османском султане Мехмете II, завоевавшем Константинополь.
- Район Кадыкей — мой родной квартал, где я знаю каждый уголок. Я покажу вам его тайные места, которые помогут раскрыть Стамбул с другой стороны.
- Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман. Поговорим о том, как складывалась его история на протяжении столетий.
- Цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище. Вы погуляете по его таинственным залам и узнаете, какие фильмы здесь снимали.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Входные билеты не включены в стоимость: Цистерна Базилика — 1500 лир с чел., Айя-София — 1250 лир с чел. (при желании можно заменить на посещение Голубой Мечети)
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чаглар — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Меня зовут Чаглар. Я родился и вырос в Стамбуле. Получил два высших образования: филологическое в Киевском национальном лингвистическом университете, историческое — в Стамбульском университете. Работаю гидом более 10 лет, имею лицензию Министерства культуры и туризма Турции, благодаря чему смогу провести вас во все музеи и знаковые туристические места без очередей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это лучшая экскурсия по Стамбулу! Содержательная, наполненная удивительными рассказами об истории этого прекрасного города. Гид Чалаш- образованный, деликатный, прекрасно воспитанный проводник по истории, архитектуре и красотам Стамбула. Благодаря ему, мы
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В
Были на экскурсии с Чагларом в Стамбуле 13.07.26 Замечательная экскурсия и экскурсовод.
Отличный транспорт и водитель достойный.
Очень доброжелательный Чаглар. Учел все наши пожелания. Были с ребёнком 12 лет. Все в восторге Всем рекомендую
Отличный транспорт и водитель достойный.
Очень доброжелательный Чаглар. Учел все наши пожелания. Были с ребёнком 12 лет. Все в восторге Всем рекомендую
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Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Чаглар увлекательно раскрыл историю знаковых мест, поделился фактами и легендами, разбавил их жизненным опытом и традициями.
Мы поднимались на смотровую площадку с видом на Стамбул, исследовали контрасты
Чаглар увлекательно раскрыл историю знаковых мест, поделился фактами и легендами, разбавил их жизненным опытом и традициями.
Мы поднимались на смотровую площадку с видом на Стамбул, исследовали контрасты
+2
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В
Ну что тут сказать! Я поставил оценку 5, а по факту это конечно 10!!! Чаглар отличный гид и супер человек!!! Сначала помог нам с трансфером из аэропорта до отеля, подогнал
+2
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Прежде всего это единственный гид, который сделал экскурсию именно по нашим точкам достопримечательностей, которые мы хотели посмотреть в первый день. Остальные гиды не хотели ничего менять в заявленной программе. Чаглар
+2
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Экскурсия понравилась безмерно! Сам Чаглар эрудированный, внимательный, терпеливый с детьми, прекрасный рассказчик и очевидно очень любящий свой город гид. Места, которые удалось вместе посмотреть, показывают Стамбул с разных сторон: и
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