Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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такой вэн, что мы просто абалдели! Потом конечно целый день с ним, это просто СУПЕР! И погуляли везде, где хотели, и запад и восток и смотровые площадки и паром через Босфор и рыбный ресторан прямо на берегу и маленький чайный домик прямо на улице и кондитерская! А так же и Цистерна базилика и Айа София! Все было просто отлично!!! Если будете в Стамбуле, да и просто в Турции, смело звоните и пишите ему!!! Он все организует!!!



PS: Отзыв конечно смотрится немного как реклама, но извините, нет! Все действительно было супер!

Если честно, сами никогда не отдыхали на море в Турции, все больше в Европе, и сейчас были пролетом в Стокгольм, но Чаглар так все рассказал и показал, что просто влюбил меня в Стамбул…