Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает
Все краски Стамбула Вы посетите два континента Стамбула и узнаете интересные факты о его истории 📖 и современной жизни. В программе экскурсии: Холм Чамлыджа — самая высокая точка города. Вы насладитесь прекрасным видом Стамбула с высоты и выпьете чашечку настоящего кофе по-турецки. Район Кузгунджук — очаровательный нетуристический квартал с цветными домиками, ажурными деревянными окнами и балконами. Набережная Саладжак — отличная панорамная точка. Вы увидите с нее Девичью башню и панораму Старого города. А я расскажу об османском султане Мехмете II, завоевавшем Константинополь. Район Кадыкей — мой родной квартал, где я знаю каждый уголок. Я покажу вам его тайные места, которые помогут раскрыть Стамбул с другой стороны. Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман. Поговорим о том, как складывалась его история 📖 на протяжении столетий. Цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище. Вы погуляете по его таинственным залам и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимали. Организационные детали Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Цистерна Базилика — 30 лир с человека
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Чаглар
Меня зовут Чаглар. Я родился и вырос в Стамбуле. Получил два высших образования: филологическое в Киевском национальном лингвистическом университете, историческое — в Стамбульском университете. Работаю гидом более 10 лет, имею лицензию Министерства культуры и туризма Турции, благодаря чему смогу провести вас во все музеи и знаковые туристические места без очередей.
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