Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбул по-настоящему

Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов

Чаглар
Чаглар – Гид из Стамбула
За один день вы раскроете классический и неизведанный Стамбул.

Посетите знаменитые достопримечательности 🏛️ европейской части: Айя-Софию и Цистерну Базилику.

А также погуляете по колоритным азиатским кварталам: заглянете на восточный рынок, подниметесь на холм Чамлыджа и оцените нетронутую деревянную застройку.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 200€180 за экскурсиюскидка10%

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Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему

Что вас ожидает

Все краски Стамбула
Вы посетите два континента Стамбула и узнаете интересные факты о его истории 📖 и современной жизни. В программе экскурсии:

  • Холм Чамлыджа — самая высокая точка города. Вы насладитесь прекрасным видом Стамбула с высоты и выпьете чашечку настоящего кофе по-турецки.
  • Район Кузгунджук — очаровательный нетуристический квартал с цветными домиками, ажурными деревянными окнами и балконами.
  • Набережная Саладжак — отличная панорамная точка. Вы увидите с нее Девичью башню и панораму Старого города. А я расскажу об османском султане Мехмете II, завоевавшем Константинополь.
  • Район Кадыкей — мой родной квартал, где я знаю каждый уголок. Я покажу вам его тайные места, которые помогут раскрыть Стамбул с другой стороны.
  • Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман. Поговорим о том, как складывалась его история 📖 на протяжении столетий.
  • Цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище. Вы погуляете по его таинственным залам и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимали.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Цистерна Базилика — 30 лир с человека
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему
Стамбул по-настоящему

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Чаглар
Чаглар
Меня зовут Чаглар. Я родился и вырос в Стамбуле. Получил два высших образования: филологическое в Киевском национальном лингвистическом университете, историческое — в Стамбульском университете. Работаю гидом более 10 лет, имею лицензию Министерства культуры и туризма Турции, благодаря чему смогу провести вас во все музеи и знаковые туристические места без очередей.
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