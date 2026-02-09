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Стамбул по понедельникам: что посмотреть, когда музеи закрыты

Побывать в ярком Балате и подняться на Пьер Лоти - без суеты и толп
Понедельник в Стамбуле — время для неспешных открытий и живых впечатлений. Когда музеи закрыты, город словно выдыхает и позволяет увидеть себя настоящим.

Мы полюбуемся заливом Золотой Рог и панорамами города, погуляем по живому арт-кварталу с радужными ступенями, антикварными лавками и фотогеничными уголками. Выпьем кофе и поговорим о городе и его жителях.
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1 отзыв
Стамбул по понедельникам: что посмотреть, когда музеи закрыты
Стамбул по понедельникам: что посмотреть, когда музеи закрыты
Стамбул по понедельникам: что посмотреть, когда музеи закрыты

Описание экскурсии

Золотой Рог, канатная дорога и холм Пьер Лоти

Наше путешествие начнётся с парома — по воде мы доберёмся до Эйюпа, любуясь живописными берегами Золотого Рога. Затем поднимемся на канатной дороге к холму Пьер Лоти, откуда открывается одна из самых красивых панорам Стамбула.

На вершине заглянем в легендарное кафе Pierre Loti: вы сможете выпить турецкий чай или кофе и насладиться видом на бухту и город с высоты.

Балат — самый яркий квартал Стамбула

На трамвае отправимся в колоритный Балат. По пути зайдём в древнюю церковь Марии Монгольской — редкий памятник византийских времён, одну из старейших православных церквей города.

Балат встретит нас разноцветными домами, уютными улочками и атмосферой живого арт-квартала. Здесь мы сделаем яркие фотографии, рассмотрим необычную архитектуру, заглянем в антикварные лавки и поговорим о многослойной истории Стамбула — легко, интересно и без скучных дат.

Прогулку завершим у Галатского моста — в одном из самых атмосферных мест города, где Стамбул соединяет берега, эпохи и настроения.

Вы узнаете:

• как Золотой Рог повлиял на развитие города и его районов
• где находится Вселенский патриархат и почему он важен для всего православного мира
• почему Балат стал самым колоритным районом города
• как здесь веками жили представители разных культур и религий
• и как холм Пьер Лоти связан с европейским Стамбулом

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около €5 за чел. Еда, напитки, личные покупки — по желанию
  • При посещении церкви одежда должна быть ниже колен как для мужчин, так и для женщин. Вы можете прикрыть ноги шарфом или накидкой
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Сиркеджи (Sirkeci)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3898 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят
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местные. Рассказываем живо и ясно, показываем скрытые места и передаём дух Стамбула: его запахи, ритм, людей, уличную культуру и детали, которые делают город уникальным. Все маршруты и локации проверяем перед каждой экскурсией, чтобы ваше пребывание в Турции было максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Большое спасибо Айдыну за прекрасную экскурсию! Все очень увлекательно, красивые места, интересная история, и отдельное спасибо за прекрасные фото 📷 😊 экскурсия очень разнообразная - успели прокатиться на пароме, по канатной дороге и заглянули в колоритный район Балат! Рекомендую 💯
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