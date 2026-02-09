Понедельник в Стамбуле — время для неспешных открытий и живых впечатлений. Когда музеи закрыты, город словно выдыхает и позволяет увидеть себя настоящим. Мы полюбуемся заливом Золотой Рог и панорамами города, погуляем по живому арт-кварталу с радужными ступенями, антикварными лавками и фотогеничными уголками. Выпьем кофе и поговорим о городе и его жителях.

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Описание экскурсии

Золотой Рог, канатная дорога и холм Пьер Лоти

Наше путешествие начнётся с парома — по воде мы доберёмся до Эйюпа, любуясь живописными берегами Золотого Рога. Затем поднимемся на канатной дороге к холму Пьер Лоти, откуда открывается одна из самых красивых панорам Стамбула.

На вершине заглянем в легендарное кафе Pierre Loti: вы сможете выпить турецкий чай или кофе и насладиться видом на бухту и город с высоты.

Балат — самый яркий квартал Стамбула

На трамвае отправимся в колоритный Балат. По пути зайдём в древнюю церковь Марии Монгольской — редкий памятник византийских времён, одну из старейших православных церквей города.

Балат встретит нас разноцветными домами, уютными улочками и атмосферой живого арт-квартала. Здесь мы сделаем яркие фотографии, рассмотрим необычную архитектуру, заглянем в антикварные лавки и поговорим о многослойной истории Стамбула — легко, интересно и без скучных дат.

Прогулку завершим у Галатского моста — в одном из самых атмосферных мест города, где Стамбул соединяет берега, эпохи и настроения.

Вы узнаете:

• как Золотой Рог повлиял на развитие города и его районов

• где находится Вселенский патриархат и почему он важен для всего православного мира

• почему Балат стал самым колоритным районом города

• как здесь веками жили представители разных культур и религий

• и как холм Пьер Лоти связан с европейским Стамбулом

Организационные детали