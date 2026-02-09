Стамбул по понедельникам: что посмотреть, когда музеи закрыты
Побывать в ярком Балате и подняться на Пьер Лоти - без суеты и толп
Понедельник в Стамбуле — время для неспешных открытий и живых впечатлений. Когда музеи закрыты, город словно выдыхает и позволяет увидеть себя настоящим.
Мы полюбуемся заливом Золотой Рог и панорамами города, погуляем по живому арт-кварталу с радужными ступенями, антикварными лавками и фотогеничными уголками. Выпьем кофе и поговорим о городе и его жителях.
Наше путешествие начнётся с парома — по воде мы доберёмся до Эйюпа, любуясь живописными берегами Золотого Рога. Затем поднимемся на канатной дороге к холму Пьер Лоти, откуда открывается одна из самых красивых панорам Стамбула.
На вершине заглянем в легендарное кафе Pierre Loti: вы сможете выпить турецкий чай или кофе и насладиться видом на бухту и город с высоты.
Балат — самый яркий квартал Стамбула
На трамвае отправимся в колоритный Балат. По пути зайдём в древнюю церковь Марии Монгольской — редкий памятник византийских времён, одну из старейших православных церквей города.
Балат встретит нас разноцветными домами, уютными улочками и атмосферой живого арт-квартала. Здесь мы сделаем яркие фотографии, рассмотрим необычную архитектуру, заглянем в антикварные лавки и поговорим о многослойной истории Стамбула — легко, интересно и без скучных дат.
Прогулку завершим у Галатского моста — в одном из самых атмосферных мест города, где Стамбул соединяет берега, эпохи и настроения.
Вы узнаете:
• как Золотой Рог повлиял на развитие города и его районов • где находится Вселенский патриархат и почему он важен для всего православного мира • почему Балат стал самым колоритным районом города • как здесь веками жили представители разных культур и религий • и как холм Пьер Лоти связан с европейским Стамбулом
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около €5 за чел. Еда, напитки, личные покупки — по желанию
При посещении церкви одежда должна быть ниже колен как для мужчин, так и для женщин. Вы можете прикрыть ноги шарфом или накидкой
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Сиркеджи (Sirkeci)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3898 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят читать дальшеуменьшить
местные.
Рассказываем живо и ясно, показываем скрытые места и передаём дух Стамбула: его запахи, ритм, людей, уличную культуру и детали, которые делают город уникальным.
Все маршруты и локации проверяем перед каждой экскурсией, чтобы ваше пребывание в Турции было максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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Игорь
Большое спасибо Айдыну за прекрасную экскурсию! Все очень увлекательно, красивые места, интересная история, и отдельное спасибо за прекрасные фото 📷 😊 экскурсия очень разнообразная - успели прокатиться на пароме, по канатной дороге и заглянули в колоритный район Балат! Рекомендую 💯
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