Представьте: только вы, яхта и морские просторы.
Пока вы неспешно идёте по водам Босфора, мимо проплывают роскошные дворцы и особняки, поражают величием мечети и соборы, отражаются в глади старинные башни и мосты.
Для романтического свидания, особого события или просто чтобы разнообразить отдых — прогулка идеально подойдёт под любой случай. На борту будете только вы и капитан.
Пока вы неспешно идёте по водам Босфора, мимо проплывают роскошные дворцы и особняки, поражают величием мечети и соборы, отражаются в глади старинные башни и мосты.
Для романтического свидания, особого события или просто чтобы разнообразить отдых — прогулка идеально подойдёт под любой случай. На борту будете только вы и капитан.
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите:
- Галатский и Босфорский мосты.
- Галатскую и Девичью башни.
- Собор Святой Софии.
- Ддорцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербей.
- мечеть Чамлыджа.
- остров футбольного клуба «Галатасарай».
- роскошные особняки и уютные летние резиденции.
Организационные детали
- Яхта рассчитана на 10 человек.
- На борту есть спасательные жилеты, перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности.
- Любые напитки и закуски вы можете принести с собой. Посуда и пледы будут в вашем распоряжении.
- Удобства на борту: туалет, закрытый салон, открытая палуба и музыка.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 620 туристов
Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!
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