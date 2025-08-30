Водная прогулка
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Погрузитесь в атмосферу Босфора: от Стамбула до Чёрного моря. Древняя крепость, рыбацкая деревня и панорамные виды ждут вас
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 09:15
€65 за человека
По главным местам Стамбула - после жары
Исследуйте сердце Стамбула во второй половине дня, избегая толп. Посетите Айя-Софию, Голубую мечеть и другие шедевры архитектуры
Начало: У фонтана Ахмеда третьего около Собора Святой Софи...
Расписание: ежедневно в 16:00
€39 за билет
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
€39 за человека
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В районе Голубой мечети
Расписание: ежедневно в 09:00
€39 за человека
Топкапы: величие султанского дворца
Откройте для себя величие Османской империи в Дворце Топкапы. Погрузитесь в историю и искусство, загляните в гарем и узнайте правду о «Великолепном веке»
Начало: У главного входа во дворец Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
€39 за человека
Водная прогулка
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Насладитесь водной прогулкой по Стамбулу, открывая тайны Золотого Рога и Босфора. Узнайте больше о дворцах и мечетях, прикоснувшись к истории
Начало: На пристани Эминёню или Каракой
Расписание: ежедневно в 11:00
€35 за человека
