Вас ожидает:
Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Мы прогуляемся по сердцу столицы — старому городу. НВашими декорациями станут:
- Модная улица Истикляль
- Самая многолюдная улица, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик.
- Церковь Святой Троицы
- Это самый крупный православный храм Стамбула.
- Трехэтажный Цветочный пассаж
- Выполнен в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой.
- Католическая Церковь Святого Антония Падуанского.
- Церковь в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
- Галатская башня
- Символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
- Мечеть Сулеймание, хранящая историю о любви Сулеймана и Роксоланы.
•Шкатулка с секретами
Вы не только получите на память яркие фото, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути.
Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь мимо ключевых достопримечательностей Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.
Организационные детали:
Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно
Я делаю кадры профессиональным фотоаппаратом Canon 7D и на телефон iPhone 11