Стамбул в объективе: фотопрогулка

Приглашаю вас на прогулку по «городу души» ! Мы совместим экскурсию с фотосессией: я покажу вам...

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3 отзыва
Приглашаю вас на прогулку по «городу души»! Мы совместим экскурсию с фотосессией: я покажу вам шумные улицы и величественные храмы, расскажу истории об этих местах, а заодно сделаю кадры с вами в самых живописных точках исторического центра Стамбула.

Вместе мы подберем самые удачные ракурсы и места, которые вам захочется вспоминать, разглядывая свой фотоальбом.
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка
Стамбул в объективе: фотопрогулка

Что вы увидите 🤩

  • Модная улица Истикляль
  • Церковь Святой Троицы
  • Цветочный пассаж
  • Католическая Церковь Святого Антония Падуанского
  • Галатская башня
  • Мечеть Сулеймание

Вас ожидает:

  • Декорации города

Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Мы прогуляемся по сердцу столицы — старому городу. НВашими декорациями станут:

  • Модная улица Истикляль
  • Самая многолюдная улица, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик.
  • Церковь Святой Троицы
  • Это самый крупный православный храм Стамбула.
  • Трехэтажный Цветочный пассаж
  • Выполнен в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой.
  • Католическая Церковь Святого Антония Падуанского.
  • Церковь в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
  • Галатская башня
  • Символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
  • Мечеть Сулеймание, хранящая историю о любви Сулеймана и Роксоланы.
•Шкатулка с секретами
Вы не только получите на память яркие фото, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути.
Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь мимо ключевых достопримечательностей Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.

Организационные детали:

    Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно
    Я делаю кадры профессиональным фотоаппаратом Canon 7D и на телефон iPhone 11

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    €119

    Ответы на вопросы

    Что не входит
    • Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно
    Где начинаем и завершаем
    Начало: В отеле
    Завершение: в районе Султанахмет
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Kemal
    Kemal
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