Вас ожидает:

Декорации города

Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Мы прогуляемся по сердцу столицы — старому городу. НВашими декорациями станут:

Модная улица Истикляль

Самая многолюдная улица, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик.

Церковь Святой Троицы

Это самый крупный православный храм Стамбула.

Трехэтажный Цветочный пассаж

Выполнен в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой.

Католическая Церковь Святого Антония Падуанского.

Церковь в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.

Галатская башня

Символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.

Мечеть Сулеймание, хранящая историю о любви Сулеймана и Роксоланы.

•Шкатулка с секретами

Вы не только получите на память яркие фото, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути.

Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь мимо ключевых достопримечательностей Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.

Организационные детали:

Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно

Я делаю кадры профессиональным фотоаппаратом Canon 7D и на телефон iPhone 11