Суфийская церемония «сема» — духовное выступление суфийских дервишейОтправляйтесь в духовное путешествие и понаблюдайте за мистическим ритуалом ордена Мевлеви, чей вращающийся танец 💃 был назван объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Церемония сема отражает духовное движение человека к совершенству посредством разума и любви. Не пропустите это музыкально-танцевальное действо. Оцените живое музыкальное сопровождение МевлевиДервиши являются суфиями из ордена Мевлеви. Суфий — это мистик, который стремится постичь божественную истину и любовь через контакт с самим Богом. Суфизм представляет собой многовековое течение в исламе для последователей поэта XIII века Мавлана Джалал ад-Дина Руми из турецкого города Конья. Он в основном известен благодаря темам принятия и терпимости, представленным в его учении и поэзии. Суфийское сообщество разработало религиозные практики с акцентом на самоконтроле, которые позволяют достигнуть ментального и мистического прозрения и избавиться от оков собственной личности с конечной целью мистического единения с Богом. Важно знать• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;

Все поверхности, к которым прикасаются клиенты, регулярно очищаются;

Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей;

Во время церемонии должна поддерживаться полная тишина. ;

Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;

Подходит для людей на инвалидных креслах.