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Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей

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GetYourGuide – Гид из Стамбула
Отправляйтесь в духовное путешествие и посмотрите на мистический ритуал ордена Мевлеви в историческом здании.

Церемония сема отражает духовное движение человека к совершенству посредством разума и любви.

Не пропустите это музыкально-танцевальное действо!
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  • €22 за человека

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Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей
Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей

Что вы увидите

  • Шоу вращающихся дервишей
Суфийская церемония «сема» — духовное выступление суфийских дервишейОтправляйтесь в духовное путешествие и понаблюдайте за мистическим ритуалом ордена Мевлеви, чей вращающийся танец 💃 был назван объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Церемония сема отражает духовное движение человека к совершенству посредством разума и любви. Не пропустите это музыкально-танцевальное действо. Оцените живое музыкальное сопровождение МевлевиДервиши являются суфиями из ордена Мевлеви. Суфий — это мистик, который стремится постичь божественную истину и любовь через контакт с самим Богом. Суфизм представляет собой многовековое течение в исламе для последователей поэта XIII века Мавлана Джалал ад-Дина Руми из турецкого города Конья. Он в основном известен благодаря темам принятия и терпимости, представленным в его учении и поэзии. Суфийское сообщество разработало религиозные практики с акцентом на самоконтроле, которые позволяют достигнуть ментального и мистического прозрения и избавиться от оков собственной личности с конечной целью мистического единения с Богом. Важно знать• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;
  • Все поверхности, к которым прикасаются клиенты, регулярно очищаются;
  • Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей;
  • Во время церемонии должна поддерживаться полная тишина. ;
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • Билет на церемонию
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. 28-30, 34122 Fatih/İs
Место завершения
🏁 Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. 28-30, 34122 Fatih/İstanbul
Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей
Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей
Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей
Стамбул: живое шоу вращающихся дервишей

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