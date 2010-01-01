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Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha

4.6
11 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Многие слышали о кружащихся дервишах.

Но что их танец 💃 значит? Предлагаем вам отправиться в мистическое путешествие, насладиться танцами и сложным репертуаром «айин».

Церемония танца зародилась 800 лет назад и подчинена интересной идеи.

Вся Вселенная — атомы, бегущая кровь по жилам, планеты солнечной системы — вращается.

Пройдите духовный путь к совершенству через разум и любовь.
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Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha

Что вы увидите

  • Шоу вращающихся дервишей в HodjaPasha
Необычное танцевальное выступление с 800-летней традициейПосмотрите великолепное часовое представление Мевлеви Сема в культурном центре HodjaPasha в центре Стамбула. Станьте свидетелем чуда кружащихся в танце дервишей. Эта церемония зародилась 800 лет назад и подчинена удивительной идее того, что всё во вселенной, от атома до солнечной системы и бегущей по жилам крови, вращается. Узнайте о духовном пути Мевлеви СемаСема — это духовный путь, который проходит душа для встречи с богом, когда становится зрелой и цельной. После завершения пути она возвращается к жизни и вновь служит человечеству. Эта захватывающая программа начинается с концерта классической турецкой музыки. Далее следует церемония Сема, которая состоит из 7 частей. Посмотрите на чудесных кружащихся дервишейПосмотрите, как кружащиеся дервиши и шейх занимают свои места и славят пророка Мухаммеда. После песнопений застучит барабан, и проявятся все 7 частей. Церемония достигнет кульминации, когда необычайные кружащиеся дервиши начнут вращаться, символизируя рождение человечества. Сема заканчивается чтением Фатихи за души всех пророков, мучеников и верующих, а также молитвой за спасение страны. Посетите центр культуры HodjaPasha в отреставрированных турецких банях 550-летней давности времен Оттоманской империиВ 2010 году это фантастическое представление избрано федерацией туристических гидов Турции лучшим аутентичным местным событием. Оно проходит в сказочном культурном центре HodjaPasha — отреставрированном здании старых турецких бань времен Оттоманской империи (550 лет) в Голубой мечети.

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Буклеты: Испанский, Турецкий, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Арабский, Персидский, РУССКИЙ;
  • Дети до 7 лет не допускаются;
  • Место не приспособлено для людей в инвалидных колясках;
  • Обратите внимание, что любое препятствие церемонии недопустимо; запрещено фотографировать, разговаривать и аплодировать во время церемонии.
Что входит
  • Билет на церемонию
  • Брошюра с программой
  • Дополнительные напитки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Hoca Paşa, Hocapaşa Hamamı Sk. 3/B, 34110 Fatih
Место завершения
🏁 Hoca Paşa, Hocapaşa Hamamı Sk. 3/B, 34110 Fatih/ İstanbul
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha

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11 отзывов оставили туристы

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