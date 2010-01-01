Необычное танцевальное выступление с 800-летней традициейПосмотрите великолепное часовое представление Мевлеви Сема в культурном центре HodjaPasha в центре Стамбула. Станьте свидетелем чуда кружащихся в танце дервишей. Эта церемония зародилась 800 лет назад и подчинена удивительной идее того, что всё во вселенной, от атома до солнечной системы и бегущей по жилам крови, вращается. Узнайте о духовном пути Мевлеви СемаСема — это духовный путь, который проходит душа для встречи с богом, когда становится зрелой и цельной. После завершения пути она возвращается к жизни и вновь служит человечеству. Эта захватывающая программа начинается с концерта классической турецкой музыки. Далее следует церемония Сема, которая состоит из 7 частей. Посмотрите на чудесных кружащихся дервишейПосмотрите, как кружащиеся дервиши и шейх занимают свои места и славят пророка Мухаммеда. После песнопений застучит барабан, и проявятся все 7 частей. Церемония достигнет кульминации, когда необычайные кружащиеся дервиши начнут вращаться, символизируя рождение человечества. Сема заканчивается чтением Фатихи за души всех пророков, мучеников и верующих, а также молитвой за спасение страны. Посетите центр культуры HodjaPasha в отреставрированных турецких банях 550-летней давности времен Оттоманской империиВ 2010 году это фантастическое представление избрано федерацией туристических гидов Турции лучшим аутентичным местным событием. Оно проходит в сказочном культурном центре HodjaPasha — отреставрированном здании старых турецких бань времен Оттоманской империи (550 лет) в Голубой мечети.

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