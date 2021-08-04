Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря

Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным — знакомство с городом и пляжный отдых

Однодневное путешествие на пляжи Черного моря, где любили отдыхать, загорать и лечиться в разогретых песках сами византийские императоры.

Нам предстоит поездка на автомобиле типа кроссовер-гранд вояжер или ситроен, в которых предусмотрено кроме нас с водителем места для пяти пассажиров.
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Летний Стамбул — пестрые пески Черного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Наш путь закончится неподалеку от древней генуэзской крепости близ городка Шиле, где летом проходит фестиваль льна, и можно купить невероятно красивые скатерти, платья и блузки домашней, ручной выделки, а также расположено множество чистейших пляжей.

Большинство из них удостоено обозначения “голубой флаг”. Такие флаги достаются только самым чистым в экологическом смысле пляжам. Одним из самых известных считается романтичный пляж скалы, которая до сих пор льёт слёзы по влюбленным: турецкому пастуху и богатой девушке из греческой семьи. Называется она и пляж по соседству Алаянкая. Поблизости на вершине горы располагается самый старый из действующих на турецком черноморском побережье маяков.

Рыбный базар и чудные рестораны со свежайшей морской рыбой и всем, что ловится в море, расположены в таких выгодных местах, что их не захочется покидать. Вам предстоит незабываемый день на пляже или у кромки бассейна, как вам больше нравится. А вечером — прогулка по привлекательным окрестностям Шиле, Кумбаба, возможность на ферме покормить страусов.

  • Поездка начнется в 9.00 и закончится примерно в 21.00.
  • Стоит учесть, что на пляжах платный вход и аренда лежаков и зонтиков. На человека это может составить от 20 до 30 турецких лир, то есть примерно 15 долларов. * Предусмотрите также расходы на обед и перекусы с напитками, абсолютно везде есть кафешки и разносчики всяких вкусностей. Думаю, в зависимости от аппетита и степени пенности любимых напитков потребуется ещё лир 50-60, то есть до 30 долларов на человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юрий
4 авг 2021
Понравилось в целом, Жанна интересный и доброжелательный гид. Сама поездка на черное море (особенно Азиатская часть Стамбула) интереснее чем само море, так как были сильные волны да и мы не особые любители моря. Городишко Шиле ни чем не примечателен ради него ехать не стоит.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🚗На машине🏡Выездные🔭Обзорные🏖Пляжи☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
5
7 отзывов
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Отличная возможность совместить изучение Стамбула с отдыхом на море. Поездка на побережье Мраморного моря, известного
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
от 45 за 1 человека
Старый город + Босфор - индивидуальная прогулка
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Cevher
5
1 отзыв
Старый город + Босфор - индивидуальная прогулка
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Стамбула
200 за 1-10 чел.
Открывая Стамбул - обзорная прогулка по столице Османов
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Sally
4.7
9 отзывов
Открывая Стамбул - обзорная прогулка по столице Османов
Обзорная прогулка по древнему Стамбулу, из которой вы узнаете о султанах
1 июля
2 июля
4 июля
5 июля
20 за 1 человека
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
5.5 часов
🚶 Пешая
Групповая
Hagi
4.6
21 отзыв
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
Если вы оказались в Стамбуле впервые, прогулка в компании местного гида - лучший способ познакомиться с этим прекрасным
Завтра
19 июня
20 июня
22 июня
55 за 1 человека
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
4
2 отзыва
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Стамбул, Константинополь или Византия - столица четырех империй. Улицы города до сих пор сохранили следы прошлого
от 125 за 1-4 чел.
Визитные карточки Стамбула - обзорная прогулка с гидом
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кемаль
5
12 отзывов
Визитные карточки Стамбула - обзорная прогулка с гидом
Приглашаю вас на прогулка по многоликому Стамбула
180 за 1-5 чел.
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
ALİ
Нет отзывов
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
VIP-трансфер для бизнес и VIP-персон на авто Мерседес Вито Люкс: это авто премиум-класса и повышенного комфорта
70 за 1-4 чел.
Вечерний Стамбул
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
İstanbul
Нет отзывов
Вечерний Стамбул
Большая индивидуальная прогулка по Стамбулу, на которой вы познакомитесь с различными районами города, проникнитесь
140 за 1-5 чел.
Живой повседневный Стамбул
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Нури
4.9
114 отзывов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
125 за 1-3 чел.
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ильхан
5
148 отзывов
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Побывать в 6 районах, увидеть множество "лиц" Стамбула, понять его жителей и стать с городом на "ты"
22 июня
23 июня
24 июня
29 июня
250 за 1-2 чел.
Панорама Стамбула
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
NES
Нет отзывов
Панорама Стамбула
Во время нашей прогулки по Стамбулу, вам откроются самые красивые панорамы города
19 июня
21 июня
22 июня
23 июня
75 за 1 человека
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Рита
5
250 отзывов
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
113 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🧭
ТАМ