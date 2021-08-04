Однодневное путешествие на пляжи Черного моря, где любили отдыхать, загорать и лечиться в разогретых песках сами византийские императоры. Нам предстоит поездка на автомобиле типа кроссовер-гранд вояжер или ситроен, в которых предусмотрено кроме нас с водителем места для пяти пассажиров.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Наш путь закончится неподалеку от древней генуэзской крепости близ городка Шиле, где летом проходит фестиваль льна, и можно купить невероятно красивые скатерти, платья и блузки домашней, ручной выделки, а также расположено множество чистейших пляжей.

Большинство из них удостоено обозначения “голубой флаг”. Такие флаги достаются только самым чистым в экологическом смысле пляжам. Одним из самых известных считается романтичный пляж скалы, которая до сих пор льёт слёзы по влюбленным: турецкому пастуху и богатой девушке из греческой семьи. Называется она и пляж по соседству Алаянкая. Поблизости на вершине горы располагается самый старый из действующих на турецком черноморском побережье маяков.

Рыбный базар и чудные рестораны со свежайшей морской рыбой и всем, что ловится в море, расположены в таких выгодных местах, что их не захочется покидать. Вам предстоит незабываемый день на пляже или у кромки бассейна, как вам больше нравится. А вечером — прогулка по привлекательным окрестностям Шиле, Кумбаба, возможность на ферме покормить страусов.