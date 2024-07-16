Приглашаю вас посетить неочевидные места Стамбула, которым есть чем вас удивить! Вы изучите творение талантливого зодчего Синана, который построил мечеть Михримах-султан в знак безответной любви. Рассмотрите величественную мозаику и сохранившиеся фрески монастыря Хора. И зайдёте в Малый Влахернский дворец, который принадлежал последним византийским императорам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Мечеть на холме
Мы пройдём мимо византийских стен Эдирнекапы и посетим мечеть Михримах-султан, дочери Сулеймана Великолепного и Хюррем. Среди стен прекраснейшей, тонкой работы я расскажу о судьбе этой женщины. Вы узнаете:
- Какое влияние оказывала дочь Сулеймана на внешнюю политику государства
- О чём говорит одинокий минарет мечети, построенной зодчим Синаном
- Какая судьба была у нежной Михримах и любила ли она своего мужа Рустема-пашу, великого визиря Османской империи
Наследие монастыря Хора
Когда-то монастырь, а сейчас мечеть Карие распахнула свои двери после длительной реставрации. Поверьте, там намного больше христианских мозаик и фресок, чем в Святой Софии. На них вы увидите:
- Родителей Девы Марии
- Историю непорочного зачатия и появление на свет Иисуса Христа
- Картины жестокого избиения младенцев по приказу царя Ирода
- Темы жизни иудеев, паломников, ранних христиан
- Иисуса в разных ролях и ипостасях: Иисус, исцеляющий больных, Иисус-Пантократор, или Вседержитель
Дворец последних императоров
Малый Влахернский дворец, или Текфур-сарай, который объединил стены одного из последних дворцов византийских императоров с дворцом османских султанов. Вы услышите:
- Как в разное время тут располагались зверинец, дом терпимости и еврейская богадельня
- Кто открыл здесь фабрики
- Об особенностях развития стеклодувного производства и разноцветной керамики
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия понравится тем, кто интересуется святынями, любит много ходить и разглядывать мозаики, фрески, исламские детали.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: вход в Текфур-сарай — 50 лир за человека. По желанию — общественный транспорт, обед, сувениры
- Мы будем много ходить пешком — маршрут около 5–6 км
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Михримах-султан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 873 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. УЗадать вопрос
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