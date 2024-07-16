Приглашаю вас посетить неочевидные места Стамбула, которым есть чем вас удивить! Вы изучите творение талантливого зодчего Синана, который построил мечеть Михримах-султан в знак безответной любви. Рассмотрите величественную мозаику и сохранившиеся фрески монастыря Хора. И зайдёте в Малый Влахернский дворец, который принадлежал последним византийским императорам.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть на холме

Мы пройдём мимо византийских стен Эдирнекапы и посетим мечеть Михримах-султан, дочери Сулеймана Великолепного и Хюррем. Среди стен прекраснейшей, тонкой работы я расскажу о судьбе этой женщины. Вы узнаете:

Какое влияние оказывала дочь Сулеймана на внешнюю политику государства

О чём говорит одинокий минарет мечети, построенной зодчим Синаном

Какая судьба была у нежной Михримах и любила ли она своего мужа Рустема-пашу, великого визиря Османской империи

Наследие монастыря Хора

Когда-то монастырь, а сейчас мечеть Карие распахнула свои двери после длительной реставрации. Поверьте, там намного больше христианских мозаик и фресок, чем в Святой Софии. На них вы увидите:

Родителей Девы Марии

Историю непорочного зачатия и появление на свет Иисуса Христа

Картины жестокого избиения младенцев по приказу царя Ирода

Темы жизни иудеев, паломников, ранних христиан

Иисуса в разных ролях и ипостасях: Иисус, исцеляющий больных, Иисус-Пантократор, или Вседержитель

Дворец последних императоров

Малый Влахернский дворец, или Текфур-сарай, который объединил стены одного из последних дворцов византийских императоров с дворцом османских султанов. Вы услышите:

Как в разное время тут располагались зверинец, дом терпимости и еврейская богадельня

Кто открыл здесь фабрики

Об особенностях развития стеклодувного производства и разноцветной керамики

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится тем, кто интересуется святынями, любит много ходить и разглядывать мозаики, фрески, исламские детали.

Организационные детали