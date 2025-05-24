Погрузитесь в необыкновенные миры Эртугрула Гази и Османа Гази, двух культовых турецких исторических сериалов, в этом однодневном туре по съемочным площадкам из Стамбула.
Исследуйте искусно сделанные декорации, наденьте аутентичные костюмы, насладитесь обедом в местном ресторане и многим другим.
Исследуйте искусно сделанные декорации, наденьте аутентичные костюмы, насладитесь обедом в местном ресторане и многим другим.
Описание экскурсииЧто вас ждет Погрузитесь в необыкновенные миры Эртугрула Гази и Османа Гази, двух культовых турецких исторических сериалов, в этом однодневном туре по съемочным площадкам из Стамбула. Исследуйте искусно сделанные декорации, наденьте аутентичные костюмы, насладитесь обедом в местном ресторане и многим другим. После того, как вас заберут из одного из двух мест встречи в Стамбуле, отправляйтесь на съемочную площадку фильмов Эртугрула Гази и Османа Гази с вашим гидом. Приготовьтесь погрузиться в захватывающие миры этих двух исторических личностей, чьи героические подвиги были увековечены на телевидении. По прибытии на съемочную площадку погрузитесь в эпические легенды и сказания об Эртугруле Гази и его прославленном сыне Османе Гази. Получите представление об историческом значении этих сериалов и непреходящем наследии их героев, пока ваш гид проводит вас по съемочной площадке. Посмотрите, как легенды оживают на ваших глазах, любуясь сложными декорациями, традиционными костюмами и другими богатыми деталями из телесериала. После того, как вы изучите съемочную площадку, вас ждет обед в местном ресторане. Побалуйте себя традиционным турецким гостеприимством, дополнив его бесплатным вкусом фирменного турецкого напитка шербета. После обеда займитесь как бесплатными мероприятиями, включая ковку железа и обучение стрельбе из лука, так и дополнительными платными мероприятиями. За отдельную плату испытайте восторг от верховой езды и запечатлейте незабываемые моменты в аутентичной одежде с профессиональным фотографом. Позже посмотрите живые выступления на фоне съемочной площадки. Станьте свидетелем эпических сцен и захватывающих историй, которые перенесут вас еще дальше в истории Эртугрула Гази и Османа Гази. Когда солнце зайдет, отправляйтесь в обратный путь в Стамбул с более глубоким пониманием персонажей и исторических событий, которые сформировали их замечательные истории. Экскурсия завершается высадкой в 2 точках. Важная информация: Чтобы начать тур, выберите одно из следующих мест встречи:
- Перед магазином Bilgins Leather & Fur Cağaloğlu: 9:40–9:50.
- Перед культурным центром Ататюрка Таксим: 10:10–10:15. Не подходит для • Люди в инвалидных креслах Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Фотоаппарат • Наличные Запрещено • Инвалидные коляски с электроприводом.
ежедневно в 09:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7-99)
|€100
|Детский (3-6)
|€80
|Детский (0-2)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Обратный транспорт
- Входные билеты на съемочную площадку
- Лицензированный гид
- Обед с 1 безалкогольным напитком
- Живые выступления
- Ковка мечей
Что не входит в цену
- Встреча/ высадка в отеле
- Профессиональная фотосъемка (доступна за дополнительную плату на месте)
- Верховая езда (доступна за дополнительную плату на месте)
- Стрельба из лука (доступна за дополнительную плату на месте)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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