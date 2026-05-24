Отправляемся в путешествие по азиатской части Стамбула, чтобы увидеть его с другой, неизведанной стороны.
Мы проедем через Босфорский мост в Азию, заглянем в гости к героям любимых сериалов и прогуляемся по уютным улочкам без суеты. Вы узнаете главное из истории города и насладитесь видами.
Описание экскурсии
- Атмосфера кино: мы покажем вам цветочный магазин из сериала «Постучись в мою дверь» и особняк из «Зимородка».
- Район Кузгунджук (40 мин.): вы погуляете среди ажурных разноцветных домиков, где сохранился дух старого Стамбула, и сможете выпить турецкий кофе в местном кафе.
- Дворец Бейлербейи (40 мин.): мы посетим летнюю резиденцию султанов, которая служила местом приёма глав иностранных государств.
- Мечеть Чамлыджа (40 мин.): самая большая мечеть Турции на высоком холме с, пожалуй, лучшей панорамой города.
- Тайны Юскюдара: вы увидите Девичью башню, кукольный музей Султанов (40 мин.) и необычную мечеть Кушконмаз, на которую «птица не сядет». Также мы зайдём в мечеть Михримах Султан.
- Набережная Юскюдар: здесь вы насладитесь потрясающим видом на европейскую сторону Стамбула.
Организационные детали
- Всё включено: входные билеты, обед (40 мин.), транспорт.
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе. Мы заберём вас из отелей в районах Лалели, Султанахмет или Таксим. Из других районов — за доплату.
- Детям от 0 до 3 лет — бесплатно.
- С вами будет один из гидов нашего агентства.
во вторник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лалели
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 86 туристов
Мы — агентство, которое стремится подарить незабываемые впечатления своим гостям. На наших экскурсиях вы увидите исторические, культурные и природные красоты Турции. Наш главный принцип — удовлетворение потребностей и желаний наших гостей, это становится возможным благодаря опытным экскурсоводам, современным транспортным средствам и тщательно спланированным маршрутам. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие с нами!
