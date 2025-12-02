Мои заказы

По Босфору с гидом + трансфер, питание и высадка в Азии

Главное в Стамбуле с выигрышного ракурса: утром, днём, вечером или ночью
Мы отправимся в путешествие по сердцу имперского города, где волны шепчут легенды о султанах, а берега украшены дворцами и минаретами. Пройдём по проливу и ступим на азиатский берег, чтобы ощутить его неповторимый ритм. Гид расскажет не сухие факты, а легенды, дворцовые тайны и пикантные подробности жизни султанов.
По Босфору с гидом + трансфер, питание и высадка в Азии© Юлия
По Босфору с гидом + трансфер, питание и высадка в Азии© Юлия
По Босфору с гидом + трансфер, питание и высадка в Азии© Юлия

Описание водной прогулки

  • Выберите энергию утра с турецким завтраком, дневной круиз с сытным обедом, вечерние или ночные огни с чаем и сладостями.
  • Комфортабельный трансфер заберёт вас от дверей отеля в районе Султанахмет или Бейоглу и доставит к причалу.
  • На борту ждут живые истории и захватывающие панорамы.
  • Сделаем паузу для прогулки и фотосессии в Азии — час свободного времени (на ночной экскурсии остановки в Азии нет).

Вы увидите:

  • величественные мечети Сулеймание и Айя Софию.
  • дворец Топкапы, за стенами которого решались судьбы империи.
  • Галатскую и Девичью башни — символы города, окутанные романтикой.
  • Галатский и Босфорский мосты — пройдём прямо под ними.
  • величественный дворец Долмабахче и дворец Бейлербейи, в ворота которых вы сможете заглянуть.
  • крепости Румели и Анадолу — грозных стражей Босфора.
  • мечеть Ортакёй — жемчужину Босфора и визитную карточку Стамбула.
  • фешенебельные районы Арнавуткёй и Бебек, а также особняк Корханов из известного турецкого сериала.

Вы узнаете:

  • почему Босфор был яблоком раздора на карте мира.
  • какие тайны навсегда похоронены в стенах Топкапы.
  • почему влюблённые стремятся к Галатской башне.
  • какой новый облик приобретает Стамбул.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля и обратно (если ваш отель расположен в районе Султанахмет или Бейоглу).
  • Завтрак/обед/печенье включены в зависимости от выбранного билета. Горячий турецкий чай и вода доступны бесплатно на протяжении всей экскурсии.
  • Дети до 3 лет участвуют бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Стамбуле
Мы живём и дышим Стамбулом. И мы не просто проводим экскурсии — мы делимся глубоким знанием его истории, культуры и сокровенных тайн. Наши маршруты — не набор фактов, а тщательно выверенные и качественные программы, которые мы с гордостью предлагаем тем, кто ищет яркие впечатления.

