Представьте, как мягкий морской бриз обдувает лицо, когда вы скользите по волнам Босфора на стильной яхте. Ваши глаза украшают великолепные пейзажи Стамбула, а уши наслаждаются историями аудиогида.Присоединяйтесь к нам в

двухчасовое путешествие и погрузитесь в магию города между двумя континентами. Ваша прогулка по Босфору обещает быть не только визуальным, но и информационным пиршеством. Это ваш шанс стать ближе к истории и культуре Стамбула, не теряя при этом комфорта и уюта

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки по Босфору, когда дни длинные и тёплые. В это время можно насладиться яркими пейзажами и комфортной атмосферой на яхте. Весной и осенью также приятно путешествовать, так как туристов меньше, а виды остаются такими же захватывающими. Эти периоды дарят возможность более спокойного отдыха на воде.

Сейчас август — это идеальное время.