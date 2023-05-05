Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе

Увидеть Стамбул в предзакатных лучах солнца с воды под истории аудиогида

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Как насчёт взглянуть на достопримечательности Стамбула с нового ракурса? С борта комфортабельной яхты, уютной компанией до 12 человек? Отправляйтесь с нами на 2-часовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды и застать закат.

А ещё это возможность узнать про город чуть больше — скачав специальное приложение и послушав рассказы аудиогида.
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору. Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами. Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём.

Бонус для всех участников: на борту можно бесплатно заказать чай или кофе ☕️

Организационные детали

  • C вами будет капитан яхты, сопровождение гида не предусмотрено
  • В стоимость входит приложение с аудиогидом на 5 языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее.

ежедневно в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Сулеймание
Девичья башня
На яхте по Босфору
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