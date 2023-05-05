Увидеть Стамбул в предзакатных лучах солнца с воды под истории аудиогида
Как насчёт взглянуть на достопримечательности Стамбула с нового ракурса? С борта комфортабельной яхты, уютной компанией до 12 человек? Отправляйтесь с нами на 2-часовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды и застать закат.
А ещё это возможность узнать про город чуть больше — скачав специальное приложение и послушав рассказы аудиогида.
А ещё это возможность узнать про город чуть больше — скачав специальное приложение и послушав рассказы аудиогида.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору. Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами. Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём.
Бонус для всех участников: на борту можно бесплатно заказать чай или кофе ☕️
Организационные детали
- C вами будет капитан яхты, сопровождение гида не предусмотрено
- В стоимость входит приложение с аудиогидом на 5 языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее.
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Каракёй
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hagi — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 6857 туристов
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!Задать вопрос
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Летние
Романтические
Дворцы, замки и особняки
Босфор
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Аудиогиды
Сулеймание
Девичья башня
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