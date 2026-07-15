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Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате

Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Представьте, как мягкий морской бриз обдувает лицо, когда вы скользите по волнам Босфора на стильной яхте. Ваши глаза украшают великолепные пейзажи Стамбула, а уши наслаждаются историями аудиогида.

Присоединяйтесь к нам в
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двухчасовое путешествие и погрузитесь в магию города между двумя континентами. Ваша прогулка по Босфору обещает быть не только визуальным, но и информационным пиршеством. Это ваш шанс стать ближе к истории и культуре Стамбула, не теряя при этом комфорта и уюта

4.9
525 отзывов

6 причин купить этот аудиогид

  • 🛥️ Уникальная перспектива на Стамбул с воды
  • 🌅 Восхитительные виды на закат
  • 🎧 Аудиогид на 5 языках
  • 🍇 Легкие закуски и напитки включены
  • 👥 Уютная мини-группа
  • 📱 Удобное приложение для смартфона

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки по Босфору, когда дни длинные и тёплые. В это время можно насладиться яркими пейзажами и комфортной атмосферой на яхте. Весной и осенью также приятно путешествовать, так как туристов меньше, а виды остаются такими же захватывающими. Эти периоды дарят возможность более спокойного отдыха на воде.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате

Что можно увидеть

  • Дворец Топкапы
  • Девичья башня
  • Мечеть султана Сулеймана

Описание аудиогида

Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору. Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами. Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём.

Организационные детали

  • C вами будет капитан яхты, сопровождение гида не предусмотрено
  • В стоимость входит приложение с аудиогидом на 5 языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее.
  • На яхте будут поданы легкие закуски, сезонные фрукты, чай, кофе и вода: это включено в стоимость тура, дополнительно можно приобрети алкогольные напитки

ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19225 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
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помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю. Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны. Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 525 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
480
4
29
3
10
2
5
1
1
Рифат
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами, три булочки всё свежее и качественное. Плюс вода, чай, кофе. Порции большие на двоих.
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами,
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами,
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами,
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами,
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами,
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Елизавета
Поездкой довольны! Все было прекрасно. Приятно порадовали фрукты и закуски на борту. Увидели шикарный закат. Получили эстетическое удовольствие от прогулки. Спасибо организаторам за эту возможность
Поездкой довольны! Все было прекрасно. Приятно порадовали фрукты и закуски на борту. Увидели шикарный закат. Получили
Поездкой довольны! Все было прекрасно. Приятно порадовали фрукты и закуски на борту. Увидели шикарный закат. Получили
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И
Данную прогулку выбираю уже третий год, с 2024, и каждый раз организация и сервис на высоте, можно расслабиться и насладиться шумом воды и прекрасными видами Стамбула. В этот раз рейс
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сопровождала очаровательная заботливая девушка-ассистент Тугба. Предугадывая все пожелания гостей, она постоянно находилась незримо рядом. Как обычно, предложили фрукты, орешки, пару булочек и напитки на выбор. Причем напитки можно принести и с собой, в этот раз я не увидела, что предложили вино, хотя может оно там и было за доп. плату, остальное все входит в стоимость. Я абсолютно точно рекомендую данную прогулку. Я не загружала аудио гид, но ссылка на него была отправлена заранее, так же как и все орг. детали. Спасибо за прекрасную прогулку, четвертый год с вами не за горами.)

Данную прогулку выбираю уже третий год, с 2024, и каждый раз организация и сервис на высоте,
Данную прогулку выбираю уже третий год, с 2024, и каждый раз организация и сервис на высоте,
Данную прогулку выбираю уже третий год, с 2024, и каждый раз организация и сервис на высоте,
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Ольга
Хорошаямррская прогулка. Жалко что было облачно и не увидели закат, зато увидели дельфинов и Стамбул в вечерней иллюминации 😍 Мы сидели на втором этаже яхты, достаточно сильно чуствоваламь качка.
Нас это
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не сильно напрягало, качку переносим нормально.
Слушали аудиогид, ссылку на него организатор прислал заране.
Информации не много. С одной стороны это плюс, так как люди на такой прогулке не всегда готовы погружаться в историю, а с другой стороны хотелось бы чтобы было больше интересных локаций добавлены в гид.
Угощение было отличным -фрукты, орехи, пицца и безалкогольные напитки.
Спасибо за организацию, порекомендую друзьям.

Хорошаямррская прогулка. Жалко что было облачно и не увидели закат, зато увидели дельфинов и Стамбул в
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О
Прогулка на яхте великолепна! Выбирали время на закате и насладились им сполна. В одну сторону плыли ближе к одному берегу, назад к другому – вблизи с воды рассмотрели красивейшие достопримечательности
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и панорамы города.
Сервис выше ожиданий! Мы сели на носу, там был самый красивый вид. Думали, что еду нужно ходить и брать самим. Но нет - нам все принесли! Большую тарелку с фруктами, орешки, выпечку и даже горячий чай. Поездку сопровождала заботливая девушка Туба. Благодарим от всей души!

Прогулка на яхте великолепна! Выбирали время на закате и насладились им сполна. В одну сторону плыли
Прогулка на яхте великолепна! Выбирали время на закате и насладились им сполна. В одну сторону плыли
Прогулка на яхте великолепна! Выбирали время на закате и насладились им сполна. В одну сторону плыли
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O
Отличная прогулка, организаторы действительно стараются и работают честно. Все вовремя, красиво, с заботой о вас. 10/10
Отличная прогулка, организаторы действительно стараются и работают честно. Все вовремя, красиво, с заботой о вас. 10/10
Отличная прогулка, организаторы действительно стараются и работают честно. Все вовремя, красиво, с заботой о вас. 10/10
Отличная прогулка, организаторы действительно стараются и работают честно. Все вовремя, красиво, с заботой о вас. 10/10
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Входит в следующие категории Стамбула

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