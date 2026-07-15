Представьте, как мягкий морской бриз обдувает лицо, когда вы скользите по волнам Босфора на стильной яхте. Ваши глаза украшают великолепные пейзажи Стамбула, а уши наслаждаются историями аудиогида.
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6 причин купить этот аудиогид
- 🛥️ Уникальная перспектива на Стамбул с воды
- 🌅 Восхитительные виды на закат
- 🎧 Аудиогид на 5 языках
- 🍇 Легкие закуски и напитки включены
- 👥 Уютная мини-группа
- 📱 Удобное приложение для смартфона
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки по Босфору, когда дни длинные и тёплые. В это время можно насладиться яркими пейзажами и комфортной атмосферой на яхте. Весной и осенью также приятно путешествовать, так как туристов меньше, а виды остаются такими же захватывающими. Эти периоды дарят возможность более спокойного отдыха на воде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец Топкапы
- Девичья башня
- Мечеть султана Сулеймана
Описание аудиогида
Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору. Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами. Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём.
Организационные детали
- C вами будет капитан яхты, сопровождение гида не предусмотрено
- В стоимость входит приложение с аудиогидом на 5 языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее.
- На яхте будут поданы легкие закуски, сезонные фрукты, чай, кофе и вода: это включено в стоимость тура, дополнительно можно приобрети алкогольные напитки
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19225 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 525 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая большая яхта, Босфор на закате шикарен. Были легкие закуски в виде орешков, тарелки с фруктами, три булочки всё свежее и качественное. Плюс вода, чай, кофе. Порции большие на двоих.
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Поездкой довольны! Все было прекрасно. Приятно порадовали фрукты и закуски на борту. Увидели шикарный закат. Получили эстетическое удовольствие от прогулки. Спасибо организаторам за эту возможность
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И
Данную прогулку выбираю уже третий год, с 2024, и каждый раз организация и сервис на высоте, можно расслабиться и насладиться шумом воды и прекрасными видами Стамбула. В этот раз рейс
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Хорошаямррская прогулка. Жалко что было облачно и не увидели закат, зато увидели дельфинов и Стамбул в вечерней иллюминации 😍 Мы сидели на втором этаже яхты, достаточно сильно чуствоваламь качка.
Нас это
Нас это
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О
Прогулка на яхте великолепна! Выбирали время на закате и насладились им сполна. В одну сторону плыли ближе к одному берегу, назад к другому – вблизи с воды рассмотрели красивейшие достопримечательности
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O
Отличная прогулка, организаторы действительно стараются и работают честно. Все вовремя, красиво, с заботой о вас. 10/10
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Входит в следующие категории Стамбула
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