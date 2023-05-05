Как насчёт взглянуть на достопримечательности Стамбула с нового ракурса? С борта комфортабельной яхты, уютной компанией до 12 человек? Отправляйтесь с нами на 2-часовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды и застать закат. А ещё это возможность узнать про город чуть больше — скачав специальное приложение и послушав рассказы аудиогида.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору. Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами. Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём.

Бонус для всех участников: на борту можно бесплатно заказать чай или кофе ☕️

Организационные детали