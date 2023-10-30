Дворец Топкапы

Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам, мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям.

Район Султанахмет

Затем перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хамамма Хюррем Султан — старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном.

Дворец Ибрагим-паши

Узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику, и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.

Великая мечеть Стамбула — Сулеймание

Завершим мы нашу экскурсию самой Великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни.

Сулеймание образует комплекс со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание — одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.

Обратите внимание! Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходимо иметь шарф для покрытия головы, мужчинам желательно надеть брюки.