Великолепный век
Приглашаем вас в тур по следам султана Сулеймана.
Вы посетите важнейшие места действия нашумевшего сериала «Великолепный век», узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти.
Вы насладитесь великолепием дворцов и мечетей времен Султана Сулеймана и получите незабываемые впечатления!
Вы посетите важнейшие места действия нашумевшего сериала «Великолепный век», узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти.
Вы насладитесь великолепием дворцов и мечетей времен Султана Сулеймана и получите незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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ноя
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ноя
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- СултанАхмет
- Дворец Ибрагим Паши
- Мечеть Сулеймание
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дворец Топкапы
Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам, мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям.
Район Султанахмет
Затем перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хамамма Хюррем Султан — старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном.
Дворец Ибрагим-паши
Узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику, и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.
Великая мечеть Стамбула — Сулеймание
Завершим мы нашу экскурсию самой Великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни.
Сулеймание образует комплекс со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание — одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.
Обратите внимание! Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходимо иметь шарф для покрытия головы, мужчинам желательно надеть брюки.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги лицензированного гида
- Что не входит
- Билеты в музеи и дворец
- Обед в кафе или ресторане
- Место начала и завершения?
- Район Султан Ахмета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходимо иметь шарф для покрытия головы, мужчинам желательно надеть брюки.
- Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи, просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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