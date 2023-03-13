в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира с высоты и получить головокружительные эмоции

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Лучший способ навсегда запомнить поездку — попробовать что-то новое! Кружа на высоте птичьего полета, вы увидите главные достопримечательности Стамбула с необычного ракурса и сделаете вау-фото. Мы гарантируем прилив адреналина и прекрасное время в атмосфере приключений.
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.

Пристегните ремни!

Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — всё как в кино. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживлённая улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полёту!

Организационные детали

Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полёт на вертолёте.

Важно знать до бронирования

  • Вместимость кабины — 4 человека
  • Все места находятся возле окна и имеют наилучший обзор
  • Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования

Как проходит полёт

  • Длительность полёта — 20 минут. Если вы хотите заказать 30-минутный или 40-минутный полёт, уточняйте стоимость у гида.
  • При необходимости мы можем организовать платный трансфер из вашего отеля до точки взлёта

в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту «Ататюрк» (это старый аэропорт в черте Стамбула)
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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