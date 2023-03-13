в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.
Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — всё как в кино. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживлённая улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полёту!
Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полёт на вертолёте.