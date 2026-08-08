в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира с высоты и получить головокружительные эмоции
Лучший способ навсегда запомнить поездку — попробовать что-то новое! Кружа на высоте птичьего полета, вы увидите главные достопримечательности Стамбула с необычного ракурса и сделаете вау-фото. Мы гарантируем прилив адреналина и прекрасное время в атмосфере приключений.
Описание экскурсии
Безопасное приключение
Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.
Пристегните ремни!
Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — всё как в кино. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживлённая улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полёту!
Организационные детали
Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полёт на вертолёте.
Важно знать до бронирования
Вместимость кабины — 6 человек
Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования
Как проходит полёт
Длительность полёта — 20 минут. Если вы хотите заказать 30-минутный или 45-минутный полёт, уточняйте стоимость у гида.
При необходимости мы можем организовать платный трансфер из вашего отеля до точки взлёта и обратно
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€1800
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Маслак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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