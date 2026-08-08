в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

Лучший способ навсегда запомнить поездку — попробовать что-то новое! Кружа на высоте птичьего полета, вы увидите главные достопримечательности Стамбула с необычного ракурса и сделаете вау-фото. Мы гарантируем прилив адреналина и прекрасное время в атмосфере приключений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Безопасное приключение

Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.

Пристегните ремни!

Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — всё как в кино. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживлённая улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полёту!

Организационные детали

Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полёт на вертолёте.

Важно знать до бронирования

Вместимость кабины — 6 человек

Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования

Как проходит полёт