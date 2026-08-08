в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00

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Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира с высоты и получить головокружительные эмоции
Лучший способ навсегда запомнить поездку — попробовать что-то новое! Кружа на высоте птичьего полета, вы увидите главные достопримечательности Стамбула с необычного ракурса и сделаете вау-фото. Мы гарантируем прилив адреналина и прекрасное время в атмосфере приключений.
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Описание экскурсии

Безопасное приключение

Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.

Пристегните ремни!

Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — всё как в кино. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживлённая улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полёту!

Организационные детали

Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полёт на вертолёте.

Важно знать до бронирования

  • Вместимость кабины — 6 человек
  • Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования

Как проходит полёт

  • Длительность полёта — 20 минут.
    Если вы хотите заказать 30-минутный или 45-минутный полёт, уточняйте стоимость у гида.
  • При необходимости мы можем организовать платный трансфер из вашего отеля до точки взлёта и обратно

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€1800
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Маслак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

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