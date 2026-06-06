Эта прогулка идеально подойдёт для романтического вечера, дня рождения, фотосессии или просто незабываемого путешествия по Босфору — между Европой и Азией. Всё будет с наивысшим комфортом. Мы встретим вас в отеле или порту, а затем вы отправитесь на роскошной яхте мимо дворцов и мечетей. На борту — напитки, закуски, любимая музыка и атмосфера полного релакса.
Описание экскурсии
- Приватная атмосфера — никаких посторонних гостей.
- Кофе, чай, прохладительные напитки и лёгкие закуски.
- Любимая музыка — можно включить свой плейлист.
- Остановки в самых живописных местах Босфора.
- Просторная палуба, где приятно наслаждаться видами и морским воздухом.
С воды вы увидите:
- дворец Долмабахче и мечеть Ортакёй.
- Босфорский мост и огни вечернего города.
- Девичью башню и дворец Чираган.
- крепость Румели Хисары.
- элитные особняки и виллы на берегу Босфора.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на комфортабельной VIP-яхте вместимостью до 20 гостей. Есть открытая и закрытая зоны, музыкальная система, туалет и удобные места для отдыха.
- В стоимость включены аренда яхты, услуги капитана и экипажа, прохладительные напитки, чай, кофе и лёгкие закуски, трансфер из отелей в центре Стамбула и обратно.
- Перед поездкой гости проходят инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты.
- По желанию за дополнительную оплату можно организовать украшение яхты, праздничный торт, ужин, профессиональную фотосессию, живую музыку и DJ.
- В случае неблагоприятных погодных условий или ограничений со стороны береговой охраны прогулка может быть перенесена на другое удобное время или дату.
- Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Стамбула или у причала в районе Кабаташ/Бешикташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 59 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Входит в следующие категории Стамбула
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