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Византия В Стамбуле

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Во время этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с эпохой Византийской империи и окунемся в атмосферу христианства времен Константинополя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €120 за экскурсию

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Византия В Стамбуле
Византия В Стамбуле

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии
  • Константинопольский ипподром
  • Церковь Сергия и Вакха
  • Цистерна Феодосия
  • Церковь Святой Ирины
Что вас ожидает: Вы увидите различные сооружения, которые остались от времен Византийского периода, то есть вернёмся в прошлое на 1000 лет назад.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость: цистерна Феодосия — 30 лир с человека
  • церковь Святой Ирины — 60 лир с человека.
Начало
🚩 Встреча будет в отеле
Место завершения
🏁 в районе Султанахмет
Византия В Стамбуле
Византия В Стамбуле
Византия В Стамбуле
Византия В Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kemal
Kemal
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