Что вы увидите
- Собор Святой Софии
- Константинопольский ипподром
- Церковь Сергия и Вакха
- Цистерна Феодосия
- Церковь Святой Ирины
Что вас ожидает: Вы увидите различные сооружения, которые остались от времен Византийского периода, то есть вернёмся в прошлое на 1000 лет назад.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Входные билеты не включены в стоимость: цистерна Феодосия — 30 лир с человека
- церковь Святой Ирины — 60 лир с человека.
Начало
🚩 Встреча будет в отеле
Место завершения
🏁 в районе Султанахмет
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kemal
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