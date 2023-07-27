Чтобы составить полное представление о центре Стамбула и его главном архитектурном символе, приходите на мою экскурсию, на который вы изучите Айя-Софию снаружи и внутри без спешки. И конечно, услышите о событиях от древнейших времен до наших дней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Баллада о Востоке и Западе

Во всем мире нет больше места, подобного Стамбулу. Бывший римский Византий, византийский Константинополь и турецкий Стамбул, этот город удерживал статус столицы на протяжении 16 веков и сыграл важнейшую роль для христиан и мусульман. Свидетельство тому — Собор Святой Софии, символ общности культур и вместе с тем неразрешимых противоречий. Находится он в старинном районе Султанахмет, куда для знакомства с памятниками древности стекаются туристы со всего света.

Ваш план на вечер

Мы пройдем по площади Ипподром, где увидим египетский обелиск и Немецкий фонтан. А наша главная цель — посмотреть на Айя-Софию в блеске вечерней иллюминации и затем изучить христианские фрески и арабские письмена внутри, избежав очереди на вход. Я помогу вам лучше понять особую атмосферу этого места и раскрою:

где найти следы сражений между греками и персами;

как славяне приняли христианство и кто из русских правителей был крещен в Константинополе;

отчего возникло разделение на католицизм и православие;

что напоминает о «великолепном веке» Османской империи.

Организационные детали