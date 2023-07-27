Посетить легендарный храм и памятники Византии в огнях вечернего города
Чтобы составить полное представление о центре Стамбула и его главном архитектурном символе, приходите на мою экскурсию, на который вы изучите Айя-Софию снаружи и внутри без спешки. И конечно, услышите о событиях от древнейших времен до наших дней.
Описание экскурсии
Баллада о Востоке и Западе
Во всем мире нет больше места, подобного Стамбулу. Бывший римский Византий, византийский Константинополь и турецкий Стамбул, этот город удерживал статус столицы на протяжении 16 веков и сыграл важнейшую роль для христиан и мусульман. Свидетельство тому — Собор Святой Софии, символ общности культур и вместе с тем неразрешимых противоречий. Находится он в старинном районе Султанахмет, куда для знакомства с памятниками древности стекаются туристы со всего света.
Ваш план на вечер
Мы пройдем по площади Ипподром, где увидим египетский обелиск и Немецкий фонтан. А наша главная цель — посмотреть на Айя-Софию в блеске вечерней иллюминации и затем изучить христианские фрески и арабские письмена внутри, избежав очереди на вход. Я помогу вам лучше понять особую атмосферу этого места и раскрою:
где найти следы сражений между греками и персами;
как славяне приняли христианство и кто из русских правителей был крещен в Константинополе;
отчего возникло разделение на католицизм и православие;
что напоминает о «великолепном веке» Османской империи.
Организационные детали
Вход в Айя-Софию оплачивается отдельно, €25 с человека
Для посещения Айя-Софии женщинам нужно иметь с собой платок (при необходимости его можно купить внутри храма)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2962 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Это не просто экскурсия. Это разговор по душам с удивительным человеком, который настолько глубоко знает и чтит историю великого города, настолько любит в нём каждый камень и так уважительно относится читать дальшеуменьшить
к своим гостям (слово "клиенты" тут просто неупотребимо), что расставаться с ним не хочется. Джевхер - удивительно интеллигентный человек, каких редко встретишь. Рядом с ним перестаёшь суетиться и начинаешь вслушиваться в каждый звук вечернего Стамбула, обращать внимание на каждую мелочь, которую он заботливо покажет - ведь за этой мелочью порой скрывается целый культурно-исторический слой столицы четырёх империй. До экскурсии нам казалось: ну что там ходить по центру три часа? А пролетела она настолько незаметно, что, спохватившись поздно вечером, побежали бегом на свой корабль. Никогда не забудем момент, когда гид посадил нас кружком на ковёр в Айя-Софии и, словно факир, убаюкивал душевным рассказом об истории, религии, вечном и главном под мерные призывы азана, погружая в атмосферу блистательного прошлого Османской империи и Византии. Благодаря Джевхеру - уникальному экскурсоводу, тонкому ценителю истории, архитектуры и искусств, знатоку человеческих душ, Стамбул будет жить в нашей памяти самыми тёплыми эмоциями и волшебной атмосферой. Спасибо!
+2
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Елена
Очень понравилась экскурсия. Удобное место встречи. Красивый вечерний город. Гид рассказал нам много всего интересного, мы с интересом слушали рассказы про древний Стамбул. Гид с чувством юмора. В Айя София мы читать дальшеуменьшить
рассмотрели настенную живопись, послушали истории о храме, с удовольствием посидели на ковре и впечатлились. Также прогулялись по городу. Рекомендую от души. Экскурсия превзошла ожидания. В конце экскурсии гид нам посоветовал места для ужина у местных, по его рекомендации сходили, и да, это было тоже прекрасно.
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Оксана
Были на экскурсии вместе с подругой. Экскурсия нам обеим очень понравилась. Джевхер замечательный рассказчик, отлично знающий историю и способный ответить на разнообразные вопросы. Я далеко не первый раз пользуюсь услугами читать дальшеуменьшить
гидов на этом сайте и мне есть с чем сравнивать. Всегда экскурсия получается замечательной, интересной и успешной, если встречаешь человека влюбленного в свой город и в историю! Мы были впечатлены Айя-София, в очереди на вход постояли буквально 10 минут. Гид помог нам найти и проводил нас в конце экскурсии до нашей остановки автобуса. Огромное спасибо Вам, Джевхер, за прекрасную экскурсию, а также потрясающие фотографии, которые Вы для нас сделали!
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Světlana
Прогулка очень понравилась. Было интересно, хоть и возникли небольшие организационные сложности - нас попросили покинуть Айя-Софию довольно быстро после нашего прихода. Как мы поняли, это было довольно неожиданно, так как читать дальшеуменьшить
даже во время молитвы посетителей могут оставить внутри, если находится за пределами определенной зоны. Но в тот день что-то пошло не так) В любом случае мы успели посмотреть все самое интересное и получили всю информацию:) Экскурсию в любом случае рекомендую!
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Dan
Отличная экскурсия! Очень понравилось. Гид был отличный. Он говорил на немного ломанном русском языке, не привычном слуху обычного русскоговорящего человека. И хоть я и говорю на трех языках, все равно читать дальшеуменьшить
поначалу было сложновато адаптироваться. Но уже в первые минуты стало ясно, что этот недостаток с лихвой покрывается богатым содержанием и красивой подачей. Я сам по основной профессии гид и меня особенно порадовало, что история была показана с необычного ракурса, что нам гид выдавал уже обработанную информацию с выводами, которые можно сделать только глубоко изучив тему с разных сторон. В результате все слушали с открытым ртом. Вечерняя Айя София впечатляет! И можно сделать очень необычные фотографии. В общем, я очень доволен вечерней прогулкой и всем советую.
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Альберт
Отличная экскурсия! Халил, хоть и с акцентом, но замечательно разговаривает по русски, всем рекомендую, не пожалеете. Гид с отличным знанием истории не только Турции, но и мировой истории в целом. А отличное чувство юмора и любовь к детям заслуживает отдельного уважения! Спасибо большое!
+2
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