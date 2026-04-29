Гуляем по местам, где завершилась история Византийской империи. Вы увидите дворец Текфур — последнюю резиденцию императоров, ворота Эдирнекапы, что связаны с падением Константинополя, и храм Хора с мозаиками 14 века. Пройдёте вдоль древних стен и заглянете в атмосферный Балат, где сохранились следы многонационального прошлого.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Золотые ворота

Главный триумфальный въезд в столицу Византии, через который императоры торжественно возвращались после побед.

Храм Хора — музей Карие

Один из главных памятников византийского искусства 14 века с уникальными мозаиками и фресками.

Мечеть Михримах-султан

Её построил великий архитектор Синан для дочери Сулеймана Великолепного.

Ворота Эдирнекапы

Одни из главных ворот Константинополя. Одна из версий гласит, что именно через этот район после падения города въехал султан Мехмед II. А ещё отсюда открываются красивые виды на Золотой Рог.

Стены Константинополя

Грандиозные сухопутные стены 5 века, которые почти 1000 лет защищали столицу империи.

Дворец Текфур

Последний сохранившийся дворец византийских императоров — часть комплекса Влахерн. Его стены хранят истории о жизни правителей и последних столетиях Византии.

Влахернская церковь

Здесь находится икона Богородицы Влахернской — защитницы города.

Балат

Вы прогуляетесь по старинным улочкам атмосферного района с цветными домами.

Мы расскажем:

как Влахерн стал последней резиденцией византийских императоров

почему падение Константинополя — переломный момент в мировой истории

как были устроены оборонительные системы города

что связывает османского архитектора и дочь султана

как византийское наследие было переосмыслено в османскую эпоху

почему в районах Балат и Эдирнекапы столь разные культуры и традиции

Примерный тайминг

9:30 — сбор группы на площади Султана Ахмета

10:00–12:00 — посещение музея Карие

12:15–12:45 — мечеть Михримах Султан (Эдирнекапы)

12:50–13:10 — ворота Эдирнекапы и осмотр городских стен

13:30–14:30 — дворец Текфур

14:40–15:10 — церковь Влахерна

15:10–16:00 — прогулка по Балату

16:00–16:30 — едем обратно к точке сбора

Организационные детали