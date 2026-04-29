Главный триумфальный въезд в столицу Византии, через который императоры торжественно возвращались после побед.
Храм Хора — музей Карие
Один из главных памятников византийского искусства 14 века с уникальными мозаиками и фресками.
Мечеть Михримах-султан
Её построил великий архитектор Синан для дочери Сулеймана Великолепного.
Ворота Эдирнекапы
Одни из главных ворот Константинополя. Одна из версий гласит, что именно через этот район после падения города въехал султан Мехмед II. А ещё отсюда открываются красивые виды на Золотой Рог.
Стены Константинополя
Грандиозные сухопутные стены 5 века, которые почти 1000 лет защищали столицу империи.
Дворец Текфур
Последний сохранившийся дворец византийских императоров — часть комплекса Влахерн. Его стены хранят истории о жизни правителей и последних столетиях Византии.
Влахернская церковь
Здесь находится икона Богородицы Влахернской — защитницы города.
Балат
Вы прогуляетесь по старинным улочкам атмосферного района с цветными домами.
Мы расскажем:
как Влахерн стал последней резиденцией византийских императоров
почему падение Константинополя — переломный момент в мировой истории
как были устроены оборонительные системы города
что связывает османского архитектора и дочь султана
как византийское наследие было переосмыслено в османскую эпоху
почему в районах Балат и Эдирнекапы столь разные культуры и традиции
Примерный тайминг
9:30 — сбор группы на площади Султана Ахмета 10:00–12:00 — посещение музея Карие 12:15–12:45 — мечеть Михримах Султан (Эдирнекапы) 12:50–13:10 — ворота Эдирнекапы и осмотр городских стен 13:30–14:30 — дворец Текфур 14:40–15:10 — церковь Влахерна 15:10–16:00 — прогулка по Балату 16:00–16:30 — едем обратно к точке сбора
Организационные детали
Едем на комфортабельном микроавтобусе. Детское кресло — по запросу
Дополнительные расходы: вход в музей Карие — ~€20 за чел., вход во дворец Текфур — ~€11 за чел., обед (у нас будет перерыв на него) и личные покупки — по желанию
Для посещения мечети плечи и колени должны быть прикрыты, женщинам нужно иметь платок
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Шакир — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я представляю дружную команду профессиональных гидов в Стамбуле. Наша главная страсть — делиться знаниями о городе, его богатой истории и достопримечательностях с гостями со всего мира. Ждём вас на наших экскурсиях!
Андрей
Очень понравилась экскурсия! Комфортабельно проехались вдоль византийских стен, посмотрели на византийские Золотые ворота, побыли в бывшей церкви Карие с невероятно красивыми мозайками, посетили дворец последнего византийского императора, побывали в мечете с интересной историей. Гид Шакир всё отлично и детально рассказывал, прекрасно знает историю и поведал множество деталей об истории Византии и Османской империи
Шакир
Ответ организатора:
Спасибо вам сердечно за такой тёплый отзыв 🤍 Очень рад, что Византийский Стамбул вас впечатлил — это один из моих любимых маршрутов. Возвращайтесь, у города ещё много историй для вас ✨
В
Владислава
Экскурсия сочетает в себе два формата: и на автобусе ездишь от локации к локации, и гуляли тоже много (по Балату в особенности). Гид отвечает на все вопросы, даже если не по теме экскурсии. Много рассказывал про духовную составляющую Византии, про архитектуру. И еще очень понравилось в мечети Михримах - хорошо, что включили в экскурсию)
Шакир
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рады, что экскурсия понравилась — Балат и мечеть Михримах действительно особенные места. Будем рады видеть вас снова! 😊
