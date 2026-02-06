Индивидуальная
до 4 чел.
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 22:00
9 фев в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой Рог: история города от крестоносцев до османов и фанариотов
О христианах и святынях: Вселенский патриархат, Влахерны и монастырь Хора
Начало: Остановка трамвая Эминёню
20 фев в 14:30
22 фев в 09:30
€207
€275 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Монастырь Хора и церкви Балата: там, где говорят мозаики
А святыни хранят тайны византийского периода Стамбула
19 фев в 10:00
21 фев в 10:00
€209
€220 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Влахернская церковь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Влахернская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 209 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2026 год по теме «Влахернская церковь», 62 ⭐ отзыва, цены от €125. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель