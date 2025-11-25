Откройте для себя Стамбул в свете огней! Вас ждут роскошные дворцы, мечети и легендарные символы города, сияющие в лучах уходящего солнца.
Вы полюбуетсь панорамами, узнаете увлекательные истории о двух континентах, соединившихся в одном городе, а после прогуляетесь по азиатской стороне и насладитесь атмосферой Бейлербея. Тёплый чай и традиционное угощение сделают путешествие ещё приятнее
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Морская прогулка по Золотому Рогу и Босфору на закате.
Панорамные виды мечети Сулеймание, дворца Долмабахче, мечети Ортакёй, Девичьей башни, холма Пьера Лоти и других символов Стамбула.
Увлекательные легенды и факты от лицензированного гида.
Остановка на азиатской стороне в районе Бейлербей, свободное время для прогулки, покупки сувениров и шоппинга.
Традиционный турецкий чай и печенье на борту — в подарок.
Организационные детали
- Во время путешествия мы угощаем всех гостей традиционным турецким чаем и печеньем — чтобы сделать ваш отдых еще более приятным.
- С вами будет лицензированный гид из нашей команды.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:15
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 8964 туристов
У меня собственное агентство с лицензией Министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые
Входит в следующие категории Стамбула
