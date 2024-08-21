Откройте для себя турецкое искусство на практическом занятии по витражной росписи! Вы ощутите колорит Востока, пообщаетесь с местными художниками и познакомитесь с историей и культурным значением витражей в Турции. А после, за чашечкой кофе или чая, своими руками создадите настоящее произведение искусства.

Описание мастер-класса

Перед началом мастер-класса мы познакомим вас с историей витражного искусства в Турции и во всём мире. Опытные художники расскажут о традиционных техниках, выборе и применении цветовых палитр и нюансах росписи по стеклу, а также дадут персональные инструкции по работе. Кроме того, вы узнаете, как ухаживать за изделиями и как правильно их демонстрировать.

Затем в дружелюбной обстановке и под руководством мастера вы создадите и оформите собственное витражное произведение искусства. А пока оно будет сохнуть мы угостим вас турецким чаем или кофе и домашним печеньем.

Организационные детали