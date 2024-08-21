Откройте для себя турецкое искусство на практическом занятии по витражной росписи! Вы ощутите колорит Востока, пообщаетесь с местными художниками и познакомитесь с историей и культурным значением витражей в Турции. А после, за чашечкой кофе или чая, своими руками создадите настоящее произведение искусства.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00
Описание мастер-класса
Перед началом мастер-класса мы познакомим вас с историей витражного искусства в Турции и во всём мире. Опытные художники расскажут о традиционных техниках, выборе и применении цветовых палитр и нюансах росписи по стеклу, а также дадут персональные инструкции по работе. Кроме того, вы узнаете, как ухаживать за изделиями и как правильно их демонстрировать.
Затем в дружелюбной обстановке и под руководством мастера вы создадите и оформите собственное витражное произведение искусства. А пока оно будет сохнуть мы угостим вас турецким чаем или кофе и домашним печеньем.
Организационные детали
- В стоимость всё включено (необходимые материалы, закуски, чай, кофе, вода)
- После мастер-класса вы сразу же сможете забрать готовое изделие (время высыхания — около 30 мин)
- Можете взять с собой детей от 2 лет
- Мастер-класс для вас проведу я или другой специалист из нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ali — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 559 туристов
Погрузитесь в увлекательный мир турецкой культуры вместе с командой местных экспертов! С годами наш опыт проведения экскурсий только растёт, но мы всё так же страстно стремимся показать суть нашего городаЗадать вопрос
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