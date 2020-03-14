22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дворец Топкапы, Галатская башня, мечеть Сулеймание и всё самое-самое на атмосферной прогулке

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Эта экскурсия для тех, кто хочет с головой погрузиться в колорит Стамбула: побывать везде — от базаров и хипстерских кварталов до религиозных комплексов, услышать о ярких традициях страны от тех, кто их соблюдает с младенчества, прокатиться на красном трамвае-легенде, пообедать местной кухней на террасе с невероятным видом — и утонуть в самобытности и красках невероятного Стамбула!
€63
38 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе трамвайной остановки Gulhane
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У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive

Что вас ожидает

Услышать о Стамбуле от первых лиц
Наш рассказ обещает быть правдивым, ведь мы родились и выросли в Стамбуле, а значит, впитали культуру и традиции страны с молоком матери. Вы откроете для себя толкование как замысловатых обычаев, так и вполне очевидных. Например, мы расскажем, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконе хозяйки, для чего вешали два молотка на дверь и зачем изначально к чашке кофе подавали стакан воды. Конечно, помимо традиций вы узнаете об истории Стамбула, а также о том, как сейчас живётся в многомилионном городе, который так обожают путешественники.

Охватить всё лучшее за 1 раз
Мы пересечем всю историческую часть города насквозь — районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги: от исторических мечетей до хипстерских кварталов, где местные жители любят проводить свободные вечера. Вы увидите Ипподром и Галатскую башню, осмотрите снаружи музей Святой Софии и дворец Топкапы. На улице Истикляль встретите знаменитый красный трамвай. Пересечёте площадь Таксим, восхититесь Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание. Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. По дороге обязательно заглянем в места съемок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, а также прокатимся на скоростном трамвае.

В середине прогулки мы сделаем перерыв на обед в местном кафе с интересным дизайном, с террасы которого открывается невероятный вид на Стамбул!

Организационные детали

Обед включен в стоимость

Важно знать до бронирования

  • Детям до 6 лет бесплатно, но обед и проезд родители приобретают для ребёнка за дополнительную плату
  • Детям 6+ стоимость такая же, как и за взрослого
  • Голубая мечеть закрыта для посещения по пятницам
  • Базары закрыты по воскресеньям

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Все достопримечательности и базары осматриваем обзорно, чтобы сэкономить время
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive
Стамбул: all inclusive

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе трамвайной остановки Gulhane.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
14 марта 2020
Экскурсия не состоялась, по причине не набранной группы. Сообщили вечером перед экскурсией
13 марта 2020
Все очень понравилось) Спасибо Елене)
12 марта 2020
Экскурсия соответствует слову " обзорная". Кто впервые в Стамбуле- идеальный выбор для знакомства с городом. Даже дождь не помешал проведению экскурсии,но были участники,которые пытались завалить гида вопросами о датах и цифрах,что бесило страшно,так как это обзорный маршрут,а не историческая сводка сухих дат. Увы, соседей выбрать нельзя. А гид хорошая, в свободное от вопросов время рассказывала интересные истории о Стамбуле.
11 марта 2020
Отличная обзорная экскурсия, для первого дня посещения Стамбула
11 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, все очень интересно и последовательно. Спасибо Елене за интересно проведенное время.
8 марта 2020
Хорошая Экскурсия. Для того чтобы ориентироваться в городе - Must have !!!
Анна
8 марта 2020
Огромное спасибо Елене за проведённую экскурсию. Были с дочкой 8 лет, ходили много, но очень интересно провели время! Дочке тоже очень понравилось!
Елена замечательный гид, было ощущение что мы знакомы уже много лет) Елена - знающий своё дело, внимательный и добрый человек)
Во время экскурсии посмотрели большое количество интересных мест, потом когда уже сами гуляли в другой день вернулись и посетили то, что рекомендовала Елена ) например место где самая вкусная пахлава ))
Рекомендую данную экскурсию всем!
2 марта 2020
Все отлично, особенно для первых дней пребывания в Стамбуле. Не совсем корректно составлен маршрут в части гранд базара - на нем провели много времени, даже те кто не планировал ничего покупать - пришлось ждать тех кто "мерит" и "пробует", логичнее было бы базар поставить в конце маршрута, либо просто дать визитки и показать "своих продавцов" на будущее. В общем этот момент был по "по-турецки".
А так отлично, все туристы, можно сказать, сплотились в одну команду)
Лично мне не хватило красивых легенд и мифов)))
Сытный обед с видом на Босфор, причем в этом же ресторанчике были милые фотозоны))
1 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, маршрут великолепный, большое количество исторических мест, а воспринимается легко. Елена позитивный гид, отвечает на все вопросы. Прекрасно организован перерыв на обед , вид из ресторана шикарный. А сама порция впечатлила, все было вкусно. С удовольствием еще раз воспользуется услугами этой фирмы.
Наталья
1 марта 2020
Замечательная экскурсия с замечательной Еленой!Это жизнь, это просто , понятно, и очень позитивно!
Ещё 12 отзывов

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