22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул: самое главное за 5 часов

Парк Гюльхане, площадь Султанахмет, Цистерна Базилика, Голубая мечеть, Сулеймание и базары
Эта экскурсия для тех, кто хочет с головой погрузиться в колорит Стамбула: побывать везде — от базаров и исторических кварталов до религиозных комплексов, услышать о ярких традициях страны от тех, кто их соблюдает с младенчества, пообедать местной кухней — и утонуть в самобытности и красках невероятного Стамбула!
4.8
673 отзыва
Стамбул: самое главное за 5 часов
Стамбул: самое главное за 5 часов
Стамбул: самое главное за 5 часов

Описание экскурсии

Услышать о Стамбуле от первых лиц

Наш рассказ обещает быть правдивым, ведь мы родились и выросли в Стамбуле, а значит, впитали культуру и традиции страны с молоком матери. Вы откроете для себя толкование как замысловатых обычаев, так и вполне очевидных. Например, мы расскажем, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконе хозяйки, для чего вешали два молотка на дверь и зачем изначально к чашке кофе подавали стакан воды. Конечно, помимо традиций вы узнаете об истории Стамбула, а также о том, как сейчас живётся в многомилионном городе, который так обожают путешественники.

Охватить всё лучшее за 1 раз

Мы пересечем всю историческую часть города насквозь — районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги: от исторических мечетей до хипстерских кварталов, где местные жители любят проводить свободные вечера.

  • Вы увидите Ипподром с его знаменитыми колоннами: Обелиск, Милий — «центр мира», Змеиная
  • Спуститесь в Цистерну Базилика
  • Остановитесь около хамама Хюррем султан
  • Пройдётесь через парк «Гюльхане»
  • Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание

Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд-базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. По дороге обязательно заглянем в места съёмок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов.

В середине прогулки мы сделаем перерыв на обед в лучшем ресторане Старого города (в течение 8 лет по версии TripAdvisor) и турецкой кухней.

Организационные детали

Обратите внимание: в праздничные дни группа может быть увеличена на 10 человек.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мечеть Сулеймане и Цистерну Базилика вы осмотрите и снаружи, и внутри с гидом. Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно.

Дополнительные расходы:

  • Вход в Цистерну Базилика — 2250 лир за чел. Оплата за входной билет возможна только банковской картой
  • Обед по желанию (около €10)

Важно знать до бронирования

  • Детям 6+ стоимость такая же, как и за взрослого
  • Базары закрыты по воскресеньям
  • Женщин просим выбирать одежду, закрывающую колени и плечи, и взять с собой платок на голову, носки (это нужно для посещения мечетей); также платок или халат можно взять на территории мечети

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет€30
Дети до 6 летБесплатно
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9346 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
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честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран. Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов. Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 673 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
579
4
47
3
28
2
10
1
9
Ольга
Спасибо гиду Махмуту, экскурсия продумана до мелочей, много информации, много прогулок и много перерывов на отдых. Прекрасные мечети, Цистерна Базилика и незабываемая прогулка по Босфору! Спасибо организаторам, нам очень понравилось!
Спасибо гиду Махмуту, экскурсия продумана до мелочей, много информации, много прогулок и много перерывов на отдых.
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П
У нас был экскурсовод Махмут. Очень приятный человек с чувством юмора. Экскурсия очень интересная и насыщенна. Однозначно советую, особенно если вы как и мы первый раз в Стамбуле.
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G
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить знаковые религиозные жемчужины и даже перекусить. Много информации и дат, но это помогло лучшему пониманию истории. Еще советую дополнительно посетить Цистерну, очень впечатляет. Наш гид был очень внимательным. Спасибо огромное еще раз.
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
Отличная, очень информативная прогулка. За эти 5 часов смогли увидеть самые интересные и известные места, посетить
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Екатерина
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем сравнить. Группа была небольшая, мобильная, пунктуальная. Гид Фиде (прошу прощения, если немного наврала имя)) с чувством юмора, не нагружал информацией, которая не задерживается в памяти, на все вопросы отвечал информативно, проявлял максимальную клиентоориентированность)) Спасибо гиду и Сали-тур за чудесно проведённое время))
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
Экскурсия прошла очень позитивно, доброжелательно и интересно. Была на обзорной экскурсии второй раз, есть с чем
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В
Приятное общение, понятное и доброжелательное😁
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Л
Чагатай - Потрясающий гид! Сразу чувствуется большой опыт и глубокие знания. Несмотря на то, что русский язык не является для него родным, всё было абсолютно понятно и легко воспринималось.

Чагатай умеет
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шутить, объясняет очень доступно и с пониманием, много показывает и вовлекает в процесс — экскурсия получилась одновременно увлекательной, живой и исключительно информативной.

Создаётся впечатление, что он знает не только каждый монумент Стамбула, но буквально каждый метр пространства и историю, связанную с ним.

Прекрасное владение фактами, датами и контекстом. Настоящий профессионал и редкая удача для путешественников

Огромное спасибо, Чагатай — Вы один из лучших гидов, с которыми мне доводилось встречаться!

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