22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Услышать о Стамбуле от первых лиц

Наш рассказ обещает быть правдивым, ведь мы родились и выросли в Стамбуле, а значит, впитали культуру и традиции страны с молоком матери. Вы откроете для себя толкование как замысловатых обычаев, так и вполне очевидных. Например, мы расскажем, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконе хозяйки, для чего вешали два молотка на дверь и зачем изначально к чашке кофе подавали стакан воды. Конечно, помимо традиций вы узнаете об истории Стамбула, а также о том, как сейчас живётся в многомилионном городе, который так обожают путешественники.

Охватить всё лучшее за 1 раз

Мы пересечем всю историческую часть города насквозь — районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги: от исторических мечетей до хипстерских кварталов, где местные жители любят проводить свободные вечера. Вы увидите Ипподром и Галатскую башню, осмотрите снаружи музей Святой Софии и дворец Топкапы. На улице Истикляль встретите знаменитый красный трамвай. Пересечёте площадь Таксим, восхититесь Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание. Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. По дороге обязательно заглянем в места съемок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, а также прокатимся на скоростном трамвае.

В середине прогулки мы сделаем перерыв на обед в местном кафе с интересным дизайном, с террасы которого открывается невероятный вид на Стамбул!