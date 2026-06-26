22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия для тех, кто хочет с головой погрузиться в колорит Стамбула: побывать везде — от базаров и исторических кварталов до религиозных комплексов, услышать о ярких традициях страны от тех, кто их соблюдает с младенчества, пообедать местной кухней — и утонуть в самобытности и красках невероятного Стамбула!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Услышать о Стамбуле от первых лиц

Наш рассказ обещает быть правдивым, ведь мы родились и выросли в Стамбуле, а значит, впитали культуру и традиции страны с молоком матери. Вы откроете для себя толкование как замысловатых обычаев, так и вполне очевидных. Например, мы расскажем, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконе хозяйки, для чего вешали два молотка на дверь и зачем изначально к чашке кофе подавали стакан воды. Конечно, помимо традиций вы узнаете об истории Стамбула, а также о том, как сейчас живётся в многомилионном городе, который так обожают путешественники.

Охватить всё лучшее за 1 раз

Мы пересечем всю историческую часть города насквозь — районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги: от исторических мечетей до хипстерских кварталов, где местные жители любят проводить свободные вечера.

Вы увидите Ипподром с его знаменитыми колоннами: Обелиск, Милий — «центр мира», Змеиная

Спуститесь в Цистерну Базилика

Остановитесь около хамама Хюррем султан

Пройдётесь через парк «Гюльхане»

Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание

Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд-базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. По дороге обязательно заглянем в места съёмок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов.

В середине прогулки мы сделаем перерыв на обед в лучшем ресторане Старого города (в течение 8 лет по версии TripAdvisor) и турецкой кухней.

Организационные детали

Обратите внимание: в праздничные дни группа может быть увеличена на 10 человек.

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Мечеть Сулеймане и Цистерну Базилика вы осмотрите и снаружи, и внутри с гидом. Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно.

Дополнительные расходы:

Вход в Цистерну Базилика — 2250 лир за чел. Оплата за входной билет возможна только банковской картой

Обед по желанию (около €10)

Важно знать до бронирования