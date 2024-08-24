Прогулка по Босфору на яхте люкс-класса с личным гидом

Босфор — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Без водной прогулки не обходится ни одно путешествие по городу. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет сбежать из шумного Стамбула и уединиться на борту яхты.
Прогулка по Босфору на яхте люкс-класса с личным гидом
Прогулка по Босфору на яхте люкс-класса с личным гидом
Прогулка по Босфору на яхте люкс-класса с личным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание водной прогулки

У вас есть возможность насладиться морской прогулкой без посторонних глаз и услышать истории о главных памятниках Стамбула, наблюдая их с необычного ракурса. Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о Византийской и Османской империи. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Босфор
  • Залив Золотой рог
  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Девичья башня
  • Галатский мост
  • Мечеть султана Сулеймана
  • Дворец Долмабахче
  • Босфорский мост
  • Ортакей
  • Бебек
  • Крепость Румели
  • Виллы
  • Купели, военный лицей
  • Дворец Бейлербейи
  • Ускюдар
  • Девичья Башня
  • Мраморное море
Что включено
  • Прогулка на яхте (2 часа)
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Турецкий чай/кофе, вода.
Что не входит в цену
  • Аренда судна без гида (85 €/час)
  • Трансфер из аэропорта и обратно (100 €, в обе стороны)
  • Организация и оформление праздника (день рождения, предложение руки и сердца, турецкий завтрак на Босфоре и др., по предварительному запросу).
Место начала и завершения?
Пристань у бухты Золотой рог
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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