Босфор — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Без водной прогулки не обходится ни одно путешествие по городу. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет сбежать из шумного Стамбула и уединиться на борту яхты.

Описание водной прогулки

У вас есть возможность насладиться морской прогулкой без посторонних глаз и услышать истории о главных памятниках Стамбула, наблюдая их с необычного ракурса. Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о Византийской и Османской империи. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!