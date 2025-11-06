Всего 45 минут на пароме из шумного Стамбула — и вы окажетесь в мире, где нет машин, а узкие улочки утопают в зелени. В своё удовольствие вы проведёте день на двух островах архипелага, где царят уединение и гармония. При желании покатаетесь на велосипеде, осмотрите центр небольшого городка или насладитесь спокойствием на живописных пляжах.

Описание водной прогулки

Архипелаг Принцевы острова в Мраморном море находится недалеко от Стамбула. Давным-давно он был местом ссылки политических противников Османской империи, а сейчас — это оазис тишины и спокойствия. На островах нет машин, зато много тропинок для прогулок и велосипедных дорожек.

Путь на пароме из Стамбула (около 45 минут)

Вы полюбуетесь видами дворца Топкапы, Девичьей башни, районов Ускюдар и Кадыкёй. В это время гид коротко расскажет об истории архипелага.

Остров Хейбелиада (1 час)

Хейбелиада самый маленький из островов. Он известен чистыми пляжами, спокойной атмосферой и историей, связанной с византийскими ссыльными. Остров почти безлюдный, идеально подходит для уединённого отдыха.

Остров Бююкада (2,5 часов)

Самый большой остров архипелага, на котором расположены старинные виллы и греческий монастырь. При желании вы проведёте время на тихих пляжах. А если будет настроение — прокатитесь на велосипеде или государственном электробусе.

Как проходит поездка:

Мы приедем за вами к месту вашего проживания и отвезём на пристань

На борту корабля будут путешественники из разных групп. Вас встретит русскоговорящий гид из нашей команды

Гид не будет сопровождать вас на островах — там вы сможете провести время по своему усмотрению

По пути ко второму острову на борту будет сервирован обед. Обычно бывает курица, плов, салаты и иногда блюда турецкой кухни

Программа не носит исторический характер. Наша цель — отдохнуть от суеты Стамбула и насладиться природой

