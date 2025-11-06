При желании покатаетесь на велосипеде, осмотрите центр небольшого городка или насладитесь спокойствием на живописных пляжах.
Описание водной прогулки
Архипелаг Принцевы острова в Мраморном море находится недалеко от Стамбула. Давным-давно он был местом ссылки политических противников Османской империи, а сейчас — это оазис тишины и спокойствия. На островах нет машин, зато много тропинок для прогулок и велосипедных дорожек.
Путь на пароме из Стамбула (около 45 минут)
Вы полюбуетесь видами дворца Топкапы, Девичьей башни, районов Ускюдар и Кадыкёй. В это время гид коротко расскажет об истории архипелага.
Остров Хейбелиада (1 час)
Хейбелиада самый маленький из островов. Он известен чистыми пляжами, спокойной атмосферой и историей, связанной с византийскими ссыльными. Остров почти безлюдный, идеально подходит для уединённого отдыха.
Остров Бююкада (2,5 часов)
Самый большой остров архипелага, на котором расположены старинные виллы и греческий монастырь. При желании вы проведёте время на тихих пляжах. А если будет настроение — прокатитесь на велосипеде или государственном электробусе.
Как проходит поездка:
- Мы приедем за вами к месту вашего проживания и отвезём на пристань
- На борту корабля будут путешественники из разных групп. Вас встретит русскоговорящий гид из нашей команды
- Гид не будет сопровождать вас на островах — там вы сможете провести время по своему усмотрению
- По пути ко второму острову на борту будет сервирован обед. Обычно бывает курица, плов, салаты и иногда блюда турецкой кухни
- Программа не носит исторический характер. Наша цель — отдохнуть от суеты Стамбула и насладиться природой
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер до причала на автомобиле Mercedes Sprinter, минивэн или небольшом автобусе — в зависимости от количества человек. Трансфер будет забирать гостей по очереди
- Корабль рассчитан на 100 человек
- В стоимость включён обед
- Дополнительно (по желанию) на острове оплачивается прокат велосипедов (приблизительно 100 лир в час) или поездка на электробусе (50–100 лир за чел.)
- Один из русскоговорящих гидов нашей команды будет сопровождать вас на корабле
ежедневно в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Чувства очень смешанные. Как и указано в описании,экскурсия прогулочная, информации много не будет)
🫣не понравилась организация, нас пересаживались по 2 раза на автобусы. Долго собирали … 2 раза проехали нужный
На островах симпатичные домики и красивые пристани.
По соотношению цена-качество это пять баллов!!!
На пароме действительно были пледы — как
Долго ждали корабль - привезли на пристань, стояли ещё мин 25-20 ждали корабль.
Туалеты на корабле ужасные, везде вода на полу, не гигиенично.
Сам корабль совсем простенький, не
Времени на каждом острове достаточно, чтобы погрузиться в атмосферу островной жизни.
По сути-это не экскурсия, а трансфер из отеля до 2-х островов с небольшим сопутствующим повествованием.
Еще-нет никакого обеда, что можно предположить из названия.
Заявленного шведского стола не было.
Рекомендую поработать над программой(
Нам очень приятно, что вам понравился маршрут и команда на борту — особенно парни, которые