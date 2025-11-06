Мои заказы

Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом

Насладиться идиллической атмосферой и дивной природой островов Мраморного моря
Всего 45 минут на пароме из шумного Стамбула — и вы окажетесь в мире, где нет машин, а узкие улочки утопают в зелени. В своё удовольствие вы проведёте день на двух островах архипелага, где царят уединение и гармония.

При желании покатаетесь на велосипеде, осмотрите центр небольшого городка или насладитесь спокойствием на живописных пляжах.
4.1
25 отзывов
Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом© Ариф
Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом© Ариф
Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом© Ариф
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Архипелаг Принцевы острова в Мраморном море находится недалеко от Стамбула. Давным-давно он был местом ссылки политических противников Османской империи, а сейчас — это оазис тишины и спокойствия. На островах нет машин, зато много тропинок для прогулок и велосипедных дорожек.

Путь на пароме из Стамбула (около 45 минут)
Вы полюбуетесь видами дворца Топкапы, Девичьей башни, районов Ускюдар и Кадыкёй. В это время гид коротко расскажет об истории архипелага.

Остров Хейбелиада (1 час)
Хейбелиада самый маленький из островов. Он известен чистыми пляжами, спокойной атмосферой и историей, связанной с византийскими ссыльными. Остров почти безлюдный, идеально подходит для уединённого отдыха.

Остров Бююкада (2,5 часов)
Самый большой остров архипелага, на котором расположены старинные виллы и греческий монастырь. При желании вы проведёте время на тихих пляжах. А если будет настроение — прокатитесь на велосипеде или государственном электробусе.

Как проходит поездка:

  • Мы приедем за вами к месту вашего проживания и отвезём на пристань
  • На борту корабля будут путешественники из разных групп. Вас встретит русскоговорящий гид из нашей команды
  • Гид не будет сопровождать вас на островах — там вы сможете провести время по своему усмотрению
  • По пути ко второму острову на борту будет сервирован обед. Обычно бывает курица, плов, салаты и иногда блюда турецкой кухни
  • Программа не носит исторический характер. Наша цель — отдохнуть от суеты Стамбула и насладиться природой

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер до причала на автомобиле Mercedes Sprinter, минивэн или небольшом автобусе — в зависимости от количества человек. Трансфер будет забирать гостей по очереди
  • Корабль рассчитан на 100 человек
  • В стоимость включён обед
  • Дополнительно (по желанию) на острове оплачивается прокат велосипедов (приблизительно 100 лир в час) или поездка на электробусе (50–100 лир за чел.)
  • Один из русскоговорящих гидов нашей команды будет сопровождать вас на корабле

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 180 туристов
Ваше идеальное путешествие начинается здесь! 10 лет мы дарим эмоции, создаём незабываемые маршруты и открываем для вас всю красоту Турции. Мечтаете о расслабляющем отдыхе на побережье, захватывающих экскурсиях по древним
читать дальше

городам или незабываемых приключениях в сердце страны? Мы знаем, как сделать ваш отдых в Турции идеальным! Только проверенные отели, эксклюзивные маршруты и индивидуальный подход к каждому клиенту. Поддержка 24/7, чтобы ваше путешествие было комфортным и беззаботным. Откройте для себя Турцию с нами — ваш отдых мечты уже близко!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
7
3
6
2
1
1

Фотографии от путешественников

Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Оксана)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Константин)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ксения)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ксения)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ксения)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ксения)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ольга)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ольга)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Ольга)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Станислав)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Станислав)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Станислав)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Станислав)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Станислав)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Анна)Зелёный оазис Принцевых островов - из Стамбула на корабле с обедом (Анна)
О
Ольга
6 ноя 2025
Спасибо организаторам за трансфер,за обед,за новые впечатления!!!!
Ольга
Ольга
24 окт 2025
Отличный способ с удобством сразу от отеля добраться до принцевых островов и вернуться обратно. Забрали действительно от отеля на микроавтобусе, ждать практически не пришлось, привезли к кораблю. Дальше уже на
читать дальше

корабле отправились к островам, по пути нам рассказали, чем можно заниматься на каждом из островов (всего их было два). Остров Бююкада - крупный и красивый остров, на его посещение выделено несколько часов, которых хватает с запасом. Можно поехать за дополнительную плату на автобусе на самый верх (но потом еще и пешком идти), можно взять в аренду велосипеды, которые предлагают на каждом углу (но потом ездить в горку довольно много), можно поехать за дополнительную плату купаться на частном пляже. Мы выбрали прогулку на своих двоих - и не прогадали, потому что местечко очень живописное, гулять по холмам приятно и легко, можно углубиться в остров и увидеть многое. После этого нас вкусно покормили (но вода за дополнительную плату, так что стоит запастись). Остров Хейбелиада - маленький остров, выделенных получаса времени хватило, чтобы убедиться, что основной остров гораздо интереснее. Обратно вернулись быстро, от микроавтобуса до отеля отказались, хотя предложение отвезти было. Однозначная рекомендация для тех, кому интересно именно посмотреть и погулять, а не послушать истории от гида.

Оксана
Оксана
21 окт 2025
Делюсь опытом!
Чувства очень смешанные. Как и указано в описании,экскурсия прогулочная, информации много не будет)
🫣не понравилась организация, нас пересаживались по 2 раза на автобусы. Долго собирали … 2 раза проехали нужный
читать дальше

поворот…
☠️мало времени, на острова давались 40 минут! Делать там особо нечего конечно,но и просто пройтись выходило голопом …
На самом большом острове дали 2 часа, предложили подняться ($) на верхушку городка на машине, там погулять) мы поднялись … дали нам 20 минут!!!! Мы Добежали еле еле до заброшенного приюта и обратно …. И то без остановок … ну такое себе.
Спустил обратно, там дали час …
опять де для траты денег) кроме магазинов за час особо ничего не посмотришь. =остров особо не рассмотрели.
Я бы посоветовала самостоятельно на пароме (туда ходит от Стамбула) добраться до острова и гулять сколько вам будет комфортно) 🌺

Делюсь опытом!Делюсь опытом!Делюсь опытом!Делюсь опытом!Делюсь опытом!Делюсь опытом!
Константин
Константин
15 окт 2025
Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.
На островах симпатичные домики и красивые пристани.
По соотношению цена-качество это пять баллов!!!
Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.Всё нормально: трансфер вовремя в удобном минивене, кораблик удобный, обед вкусный.
К
Кристина
9 окт 2025
Приехали на автобусе где не работает кондиционер, все очень грубо было, и развод на деньги везде, на пароме был ветер, были пледы но и они даже платные были 🤦‍♀️
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что ваше впечатление от тура оказалось не таким, как вы ожидали.
На пароме действительно были пледы — как
читать дальше

для продажи, так и для наших гостей. Поскольку не все сотрудники владеют русским языком, возможно, произошло недопонимание. Что касается ветра — на море это естественно, особенно в прохладный сезон. Мы всегда рекомендуем одеваться по погоде, так как в октябре в Стамбуле уже не так тепло.
По поводу кондиционера в автобусе: другие гости, наоборот, просили его выключить. Так как это групповая экскурсия, мы не можем ориентироваться только на пожелания одного участника.
Если кто-то из персонала проявил грубость, мы искренне приносим извинения и обязательно разберёмся с этой ситуацией, чтобы такого не повторялось. Спасибо, что поделились своим мнением — это помогает нам становиться лучше и повышать качество сервиса 🌿

В
Валерия
6 окт 2025
Неплохая поездка, красивые острова…. но:
Долго ждали корабль - привезли на пристань, стояли ещё мин 25-20 ждали корабль.
Туалеты на корабле ужасные, везде вода на полу, не гигиенично.
Сам корабль совсем простенький, не
читать дальше

новый далеко, грязноватый.
На островах дают всего 45 мин на прогулку - это очень мало, ничего не успеваешь посмотреть.
На третьем острове было 2 часа: пока нашли пляж, осталось 1:30…..
Как-то все бегом….
Такую экскурсию надо делать подольше, чтобы вдоволь насмотреться красотой островов.
Остальное все неплохо

К
Ксения
5 окт 2025
Хороший, ненавязчивый тур. Удобно, что везде возят, и не нужно самим подбирать паромы по расписанию.
Времени на каждом острове достаточно, чтобы погрузиться в атмосферу островной жизни.
Хороший, ненавязчивый тур. Удобно, что везде возят, и не нужно самим подбирать паромы по расписанию.Хороший, ненавязчивый тур. Удобно, что везде возят, и не нужно самим подбирать паромы по расписанию.Хороший, ненавязчивый тур. Удобно, что везде возят, и не нужно самим подбирать паромы по расписанию.Хороший, ненавязчивый тур. Удобно, что везде возят, и не нужно самим подбирать паромы по расписанию.
Костя
Костя
2 окт 2025
Имеет смысл брать,если к вас нет стамбул-карты и вы не знаете, откуда отходят паромы до Принцевых островов.
По сути-это не экскурсия, а трансфер из отеля до 2-х островов с небольшим сопутствующим повествованием.
Еще-нет никакого обеда, что можно предположить из названия.
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление. На самом деле обед был включён в
читать дальше

программу тура, вероятно, вы могли пропустить момент, когда гид объявлял время встречи. Если бы вы сообщили нам об этом прямо во время экскурсии, мы бы сразу всё уладили на месте. Мы очень ценим каждого гостя и готовы компенсировать доставленные неудобства.

Е
Елена
1 окт 2025
Скорее не экскурсия, а дорогой трансфер из отеля до островов. Рассказа про острова, хоть какую-нибудь историю про них.. почему такое название, мини-прогулки с гидом, не было. Чего очень не хватает. На пароме могли доплыть самостоятельно, намноооого дешевле и погулять без ограничения по времени…
Заявленного шведского стола не было.
Рекомендую поработать над программой(
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Благодарим вас за комментарий. Мы заранее сообщали, что данный тур именно в таком формате, и вы согласились с условиями. Это
читать дальше

не историческая экскурсия, поэтому гид не проводит долгого рассказа, а больше выполняет организационную роль.
Ваше мнение для нас очень важно — мы обязательно учтём его при дальнейшем совершенствовании программы. Спасибо, что поделились впечатлениями!

Л
Людмила
7 сен 2025
Пляж, на который нас привезли, был не из лучших. Проплывали красивые, ближе и тоже свободные.
О
Ольга
26 авг 2025
Экскурсия понравилась. Сели на паром и поплыли на острова. Там гуляли самостоятельно. Пляжа для купания не нашли. Но можно было за отдельную плату доплыть до частного пляжа. Обед на корабле был вкусный. Не понравилось, что принесли лимонад, но не сказали, что за него нужно будет доплатить.
Экскурсия понравилась. Сели на паром и поплыли на острова. Там гуляли самостоятельно. Пляжа для купания неЭкскурсия понравилась. Сели на паром и поплыли на острова. Там гуляли самостоятельно. Пляжа для купания неЭкскурсия понравилась. Сели на паром и поплыли на острова. Там гуляли самостоятельно. Пляжа для купания не
Станислав
Станислав
21 июл 2025
Маршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего не рассказала по ходу самого маршрута. Сама гид русский не очень приветливая и какая то недовольная со стороны… Парни супер веселые.
Маршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего неМаршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего неМаршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего неМаршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего неМаршрут экскурсии хороший, учитывая что он не стандартный. Огорчило только то что гид практически ничего не
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за обратную связь.
Нам очень приятно, что вам понравился маршрут и команда на борту — особенно парни, которые
читать дальше

создали хорошее настроение.
Нам искренне жаль, что гид не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно передадим ваши слова и проведём внутреннюю работу, чтобы улучшить качество сопровождения на маршрутах.
Для нас очень важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и получил максимум от экскурсии. Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!

А
Анна
17 июн 2025
Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени. Но тем, кто на пляж, очень даже неплохо. В остальном - всё продумано весело и классно.
Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.Отлично скатались на Принцевы острова, весело и красиво. Единственное, на большом острове слишком много свободного времени.
Наталья
Наталья
29 мая 2025
Очень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерыве покормили обедом. Гид Гуля провела отличную обзорную экскурсию по большому острову за очень скромную доплату. Показала, где купить вкусные сладкие пончики) Отдельно спасибо команде, которая работала корабле. Диджей просто 🔥🔥🔥. Время пролетело незаметно, но остались очень приятные впечатления от поездки!!!
Очень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерывеОчень понравилась экскурсия! Забрали от отеля, привезли на комфортабельный большой кораблик, посетили 2 острова. В перерыве
Наталья
Наталья
20 мая 2025
Спасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошло на отлично. Из отеля забрали вовремя, отвезли на паром. Так как группа была многонациональная,
читать дальше

то рассказали программу тура на трех языках. Все понятно объяснили, разъяснили где что можно посмотреть. Во время передвижения с одного острова на другой был обед. Также на обратном пути была развлекательная программа. Отдельное спасибо Сопровождающей Гуле, Все объяснила, подробно рассказала куда можно пойти, что посмотреть. Всегда отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо Мустафе и в ей команде за прекрасно организованный тур. Спасибо большое!

Спасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошлоСпасибо огромное за прекрасно организованный тур. Несмотря на то, что было достаточно много туристов все прошло

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
На велосипеде
6 часов
-
20%
40 отзывов
Индивидуальная
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны
Начало: остров Бююкада
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€86€107 за человека
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
5 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Из Стамбула на Принцевы острова
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Принцевы острова: романтика и зеленые просторы в Мраморном море
8 часов
-
11%
333 отзыва
Водная прогулка
Принцевы острова: романтика и зеленые просторы
Однодневная поездка на Принцевы острова с русскоговорящим гидом. Откройте для себя Хейбелиаду и Бююкаду, наслаждаясь видами Мраморного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€37.40€42 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле