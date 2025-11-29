Классика Стамбула от площади Ипподром до Голубой мечети
Посетить дворец Топкапы и церковь Святой Ирины, осмотреть Айя-Софию и хаммам Хюррем Султан
Отправимся по маршруту, идеальному для знакомства со Стамбулом, — по осколкам Византийской и Османской империй.
Посетим великолепную резиденцию султанов — дворец Топкапы в лучших традициях турецкой архитектуры, больше похожий на замок читать дальше
или крепость.
Вспомним об одной из самых известных наложниц — Роксолане, осматривая роскошный хаммам, подаренный ей Сулейманом Великолепным. Увидим калейдоскоп важных святынь — собор Айя-София, Голубую мечеть, церковь Святой Ирины.
А также побываем на главном месте проведения спортивных состязаний и торжественных церемоний в прошлом — площади Ипподром.
Описание тура
Организационные детали
Точная информация о времени начала тура и трансфера передается на ресепшен отеля за 1 день до встречи. Желательно быть на связи с гидом.
Программа тура по дням
1 день
Первая встреча со Стамбулом
Встретим вас у аэропорта по прибытии в Стамбул и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Площадь Ипподром, дворец Топкапы, церковь Святой Ирины, Айя-София, Голубая мечеть
Впереди насыщенный день — мы отправимся по следам Византийской и Османской империй. Начнём на площади Ипподром, которая была центром собраний, спортивных развлечений, местом демонстрации военных побед.
Посетим султанский дворец Топкапы и гарем, в котором жили наложницы. Осмотрим множество бесценных реликвий и полюбуемся видами Босфора и азиатского берега.
Следующая на нашем пути — церковь Святой Ирины, где во времена императора Константина прошёл второй Вселенский собор. Далее — роскошный хаммам, инкрустированный мрамором и позолотой, который Сулейман Великолепный подарил любимой Хюррем Султан (вход внутрь оплачивается отдельно).
Также снаружи осмотрим собор Святой Софии — некогда самый большой христианский храм в мире, в котором находится настоящее чудо — плачущая колонна. Завершим экскурсию у Голубой мечети (частичный осмотр, мечеть на реконструкции), строительство которой отсылает к конфликту между османами и Меккой.
3 день
Возвращение домой
Освобождение номеров до 12:00. Далее — трансфер в аэропорт к обратному рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Доплата за 1-местное размещение
Доплата за повышение уровня отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, любой рейс
Завершение: Аэропорт Стамбула, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Стамбуле
Представляю турагентство, которое работает уже 26 лет. Предлагаем только проверенные отели, удобные трансферы, интересные экскурсии. Обязательно учитываем в турах пожелания и мнение наших путешественников. Оперативно решаем все вопросы и всегда на связи.