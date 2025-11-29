Впереди насыщенный день — мы отправимся по следам Византийской и Османской империй. Начнём на площади Ипподром, которая была центром собраний, спортивных развлечений, местом демонстрации военных побед.

Посетим султанский дворец Топкапы и гарем, в котором жили наложницы. Осмотрим множество бесценных реликвий и полюбуемся видами Босфора и азиатского берега.

Следующая на нашем пути — церковь Святой Ирины, где во времена императора Константина прошёл второй Вселенский собор. Далее — роскошный хаммам, инкрустированный мрамором и позолотой, который Сулейман Великолепный подарил любимой Хюррем Султан (вход внутрь оплачивается отдельно).

Также снаружи осмотрим собор Святой Софии — некогда самый большой христианский храм в мире, в котором находится настоящее чудо — плачущая колонна. Завершим экскурсию у Голубой мечети (частичный осмотр, мечеть на реконструкции), строительство которой отсылает к конфликту между османами и Меккой.