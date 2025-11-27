Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
«Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату)»
13 дек в 18:00
1 июн в 18:00
€1480 за человека
Увидеть весь Стамбул за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите храмы, сохранившие фрески и мозаики, которые редко попадают в туристические гиды»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
€700 за всё до 7 чел.
Классика Стамбула от площади Ипподром до Голубой мечети
Посетить дворец Топкапы и церковь Святой Ирины, осмотреть Айя-Софию и хаммам Хюррем Султан
Начало: Аэропорт Стамбула, любой рейс
«Увидим калейдоскоп важных святынь — собор Айя-София, Голубую мечеть, церковь Святой Ирины»
5 дек в 09:00
12 дек в 09:00
23 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Стамбуле в ноябре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 700 до 23 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 5 ⭐ отзывов, цены от €700. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь