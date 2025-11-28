Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
1 апр в 14:00
6 апр в 14:00
€942 за человека
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
5 янв в 18:00
11 апр в 18:00
€890 за человека
Стамбул за 4 дня: программа-максимум с местной жительницей
Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
4 дек в 14:00
2 янв в 14:00
€500 за человека
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
5 янв в 18:00
11 апр в 18:00
€780 за человека
Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом в мини-группе
Увидеть главные мечети, погулять по Балату и Истикляль и получить классные кадры на память
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
29 янв в 08:00
7 мар в 08:00
€480 за человека
