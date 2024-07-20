Программа:

Самолет из Стамбула в Эфес • Шаттл из аэропорта прямо на экскурсию • Экскурсия в городе, по древнему Эфесу -Библиотека Цельса -Дом девы Марии -Храм Артемиды -Мечеть Иса-бей • Трансфер обратно в отель, ночевка в отеле в Эфесе • Утром едем из отеля в аэропорт Памуккале • Экскурсия в городе Памуккале -Термальные воды -бассейн Клеопатры -старый город Хериаполис • Самолет обратно в Стамбул Организационные детали: В Памуккале едем только на автобусе. Взять с собой:.

Самолет из Стамбула в Эфес • Шаттл из аэропорта прямо на экскурсию • Экскурсия в городе, по древнему Эфесу -Библиотека Цельса -Дом девы Марии -Храм Артемиды -Мечеть Иса-бей • Трансфер обратно в отель, ночевка в отеле в Эфесе • Утром едем из отеля в аэропорт Памуккале • Экскурсия в городе Памуккале -Термальные воды -бассейн Клеопатры -старый город Хериаполис • Самолет обратно в Стамбул Организационные детали: В Памуккале едем только на автобусе. Взять с собой:.

Удобную обувь • Солнцезащитные очки • Головной убор • Деньги на личные расходы • Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.