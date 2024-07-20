Природное явление Памуккале — каскадные террасы из белых травертин — значится в списке организации ЮНЕСКО. В этом же списке фигурирует и античный город Иераполис, в котором вы также побываете.
А ещё вы увидите самый крупный в Турции древний некрополь, Мартирий Святого Филиппа, языческий храм Плутоний и покупаетесь в античных бассейнах.
А ещё вы увидите самый крупный в Турции древний некрополь, Мартирий Святого Филиппа, языческий храм Плутоний и покупаетесь в античных бассейнах.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание тура
Программа:
Самолет из Стамбула в Эфес • Шаттл из аэропорта прямо на экскурсию • Экскурсия в городе, по древнему Эфесу -Библиотека Цельса -Дом девы Марии -Храм Артемиды -Мечеть Иса-бей • Трансфер обратно в отель, ночевка в отеле в Эфесе • Утром едем из отеля в аэропорт Памуккале • Экскурсия в городе Памуккале -Термальные воды -бассейн Клеопатры -старый город Хериаполис • Самолет обратно в Стамбул Организационные детали: В Памуккале едем только на автобусе. Взять с собой:.
Самолет из Стамбула в Эфес • Шаттл из аэропорта прямо на экскурсию • Экскурсия в городе, по древнему Эфесу -Библиотека Цельса -Дом девы Марии -Храм Артемиды -Мечеть Иса-бей • Трансфер обратно в отель, ночевка в отеле в Эфесе • Утром едем из отеля в аэропорт Памуккале • Экскурсия в городе Памуккале -Термальные воды -бассейн Клеопатры -старый город Хериаполис • Самолет обратно в Стамбул Организационные детали: В Памуккале едем только на автобусе. Взять с собой:.
Удобную обувь • Солнцезащитные очки • Головной убор • Деньги на личные расходы • Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белоснежные травертины (ванночки)
- Город Иераполис
- Бассейн Клеопатры
- Амфитеатр
Что включено
- Трансфер из места, куда вы прибудете (и обратно)
- Услуги гида
- Входные билеты в Памуккале
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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