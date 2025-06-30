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Тур по Эфесу с перелетом туда и обратно

Вас заберут из отеля в Стамбуле и отвезут в аэропорт. Прибытие в аэропорт Стамбула для вылета из Стамбула в Измир. Перелет из Стамбула в Измир.

По прибытии в аэропорт Измира вас встретит наш водитель и отвезет в Эфес, чтобы присоединиться к ежедневному туру по Эфесу на целый день.
Тур по Эфесу с перелетом туда и обратно
Тур по Эфесу с перелетом туда и обратно
Тур по Эфесу с перелетом туда и обратно
Ближайшие даты:
1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл
Время начала: 04:15

Описание тура

Ваше незабываемое путешествие

Вас ожидает увлекательное путешествие, которое начнется с того, что вас заберут из отеля в Стамбуле и отвезут в аэропорт. Вы отправитесь в Измир, где вас встретит наш водитель и поможет с дальнейшими перемещениями.

Прибытие в Измир и экскурсия по Эфесу

По прибытии в аэропорт Измира вы будете доставлены в Эфес, чтобы присоединиться к нашему ежедневному туру. Первым пунктом станет Дом Девы Марии — место, где, возможно, Мария провела свои последние дни. Это святое место было официально признано Римско-католической церковью в 1986 году и стало популярным среди паломников. Папа Павел VI посетил это святилище в 1967 году. Посещение Дома займет около 45 минут, после чего вы продолжите путь к Эфесу, который находится всего в 5 минутах езды.

Эфес — сокровище древности

Эфес — это уникальное место, где переплетаются культурные традиции эллинистического, римского и раннехристианского периодов. Этот город имеет важное значение для христианства, так как был одной из семи Церквей Откровения. Апостол Павел, вероятно, провел в Эфесе два с половиной года во время своего третьего миссионерского путешествия.

Экскурсия по Эфесу

В течение двух часов вы будете исследовать город, прогуливаясь по мраморным улицам под руководством нашего англоговорящего гида. В рамках тура вы увидите:

  • Одеон
  • Государственную Агору
  • Пританеон
  • Памятник Меммию
  • Храм Домациана
  • Ворота Геркулеса
  • Улицу Курет
  • Храм Адриана
  • Латриенс

Дополнительно вы можете посетить «Частный дом» (так называемый бордель «Дома с террасами») за дополнительную плату 320 ₺ с человека. Пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее.

Дальнейшие исследования Эфеса

После посещения домов с террасами вы продолжите исследовать:

  • Библиотеку Цельса
  • Мраморную дорогу
  • Коммерческую Агору
  • Большой театр
  • Аркадину (Харбор-роуд)

Вы также посетите Храм Артемиды — одно из семи чудес древности. Здесь у вас будет возможность сделать великолепные фотографии церкви Святого Иоанна и мечети Иса-бея.

Сириндже — старинная деревня

В завершение экскурсии вы посетите Сириндже — старую деревню византийских греков, расположенную на холмах Сельчука, всего в 7 км от Эфеса. Эта деревня известна своими красивыми традиционными домами и производством фруктовых вин. У вас будет свободное время для дегустации вин и наслаждения атмосферой этого уникального места.

Возвращение в Стамбул

Наш ежедневный тур завершится около 16:30, после чего вас отвезут обратно в аэропорт для вылета в Стамбул. В аэропорту вас встретит наш водитель и вечером доставит обратно в отель.

ежедневно в 04:15

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Авиабилеты
  • Все трансферы из аэропорта
  • Профессиональный англоговорящий гид
  • Входные билеты
  • Обед в местном ресторане
  • Трансфер на автомобиле для некурящих с кондиционером
  • Местные налоги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Входная плата в дома с террасами
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:15
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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