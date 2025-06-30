По прибытии в аэропорт Измира вас встретит наш водитель и отвезет в Эфес, чтобы присоединиться к ежедневному туру по Эфесу на целый день.
Описание тура
Ваше незабываемое путешествие
Вас ожидает увлекательное путешествие, которое начнется с того, что вас заберут из отеля в Стамбуле и отвезут в аэропорт. Вы отправитесь в Измир, где вас встретит наш водитель и поможет с дальнейшими перемещениями.
Прибытие в Измир и экскурсия по Эфесу
По прибытии в аэропорт Измира вы будете доставлены в Эфес, чтобы присоединиться к нашему ежедневному туру. Первым пунктом станет Дом Девы Марии — место, где, возможно, Мария провела свои последние дни. Это святое место было официально признано Римско-католической церковью в 1986 году и стало популярным среди паломников. Папа Павел VI посетил это святилище в 1967 году. Посещение Дома займет около 45 минут, после чего вы продолжите путь к Эфесу, который находится всего в 5 минутах езды.
Эфес — сокровище древности
Эфес — это уникальное место, где переплетаются культурные традиции эллинистического, римского и раннехристианского периодов. Этот город имеет важное значение для христианства, так как был одной из семи Церквей Откровения. Апостол Павел, вероятно, провел в Эфесе два с половиной года во время своего третьего миссионерского путешествия.
Экскурсия по Эфесу
В течение двух часов вы будете исследовать город, прогуливаясь по мраморным улицам под руководством нашего англоговорящего гида. В рамках тура вы увидите:
- Одеон
- Государственную Агору
- Пританеон
- Памятник Меммию
- Храм Домациана
- Ворота Геркулеса
- Улицу Курет
- Храм Адриана
- Латриенс
Дополнительно вы можете посетить «Частный дом» (так называемый бордель «Дома с террасами») за дополнительную плату 320 ₺ с человека. Пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее.
Дальнейшие исследования Эфеса
После посещения домов с террасами вы продолжите исследовать:
- Библиотеку Цельса
- Мраморную дорогу
- Коммерческую Агору
- Большой театр
- Аркадину (Харбор-роуд)
Вы также посетите Храм Артемиды — одно из семи чудес древности. Здесь у вас будет возможность сделать великолепные фотографии церкви Святого Иоанна и мечети Иса-бея.
Сириндже — старинная деревня
В завершение экскурсии вы посетите Сириндже — старую деревню византийских греков, расположенную на холмах Сельчука, всего в 7 км от Эфеса. Эта деревня известна своими красивыми традиционными домами и производством фруктовых вин. У вас будет свободное время для дегустации вин и наслаждения атмосферой этого уникального места.
Возвращение в Стамбул
Наш ежедневный тур завершится около 16:30, после чего вас отвезут обратно в аэропорт для вылета в Стамбул. В аэропорту вас встретит наш водитель и вечером доставит обратно в отель.
ежедневно в 04:15
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиабилеты
- Все трансферы из аэропорта
- Профессиональный англоговорящий гид
- Входные билеты
- Обед в местном ресторане
- Трансфер на автомобиле для некурящих с кондиционером
- Местные налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Входная плата в дома с террасами