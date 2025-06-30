Вас заберут из отеля в Стамбуле и отвезут в аэропорт. Прибытие в аэропорт Стамбула для вылета из Стамбула в Измир. Перелет из Стамбула в Измир. По прибытии в аэропорт Измира вас встретит наш водитель и отвезет в Эфес, чтобы присоединиться к ежедневному туру по Эфесу на целый день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Ваше незабываемое путешествие

Вас ожидает увлекательное путешествие, которое начнется с того, что вас заберут из отеля в Стамбуле и отвезут в аэропорт. Вы отправитесь в Измир, где вас встретит наш водитель и поможет с дальнейшими перемещениями.

Прибытие в Измир и экскурсия по Эфесу

По прибытии в аэропорт Измира вы будете доставлены в Эфес, чтобы присоединиться к нашему ежедневному туру. Первым пунктом станет Дом Девы Марии — место, где, возможно, Мария провела свои последние дни. Это святое место было официально признано Римско-католической церковью в 1986 году и стало популярным среди паломников. Папа Павел VI посетил это святилище в 1967 году. Посещение Дома займет около 45 минут, после чего вы продолжите путь к Эфесу, который находится всего в 5 минутах езды.

Эфес — сокровище древности

Эфес — это уникальное место, где переплетаются культурные традиции эллинистического, римского и раннехристианского периодов. Этот город имеет важное значение для христианства, так как был одной из семи Церквей Откровения. Апостол Павел, вероятно, провел в Эфесе два с половиной года во время своего третьего миссионерского путешествия.

Экскурсия по Эфесу

В течение двух часов вы будете исследовать город, прогуливаясь по мраморным улицам под руководством нашего англоговорящего гида. В рамках тура вы увидите:

Одеон

Государственную Агору

Пританеон

Памятник Меммию

Храм Домациана

Ворота Геркулеса

Улицу Курет

Храм Адриана

Латриенс

Дополнительно вы можете посетить «Частный дом» (так называемый бордель «Дома с террасами») за дополнительную плату 320 ₺ с человека. Пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее.

Дальнейшие исследования Эфеса

После посещения домов с террасами вы продолжите исследовать:

Библиотеку Цельса

Мраморную дорогу

Коммерческую Агору

Большой театр

Аркадину (Харбор-роуд)

Вы также посетите Храм Артемиды — одно из семи чудес древности. Здесь у вас будет возможность сделать великолепные фотографии церкви Святого Иоанна и мечети Иса-бея.

Сириндже — старинная деревня

В завершение экскурсии вы посетите Сириндже — старую деревню византийских греков, расположенную на холмах Сельчука, всего в 7 км от Эфеса. Эта деревня известна своими красивыми традиционными домами и производством фруктовых вин. У вас будет свободное время для дегустации вин и наслаждения атмосферой этого уникального места.

Возвращение в Стамбул

Наш ежедневный тур завершится около 16:30, после чего вас отвезут обратно в аэропорт для вылета в Стамбул. В аэропорту вас встретит наш водитель и вечером доставит обратно в отель.