В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр

Отдохнуть на «турецких Мальдивах», заглянуть в город гончаров и увидеть множество воздушных шаров
Турция — это не только море, all-inclusive и пляжный отдых.

Предлагаем увидеть курорт с новой стороны, влюбляясь в его природные чудеса: проедем по живописным озёрам, в глади которых отражаются горы, сделаем
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миллион фотографий в долинах Гёреме на фоне космических пейзажей.

Побываем на термальных источниках Памуккале, где, по легенде, принимала омолаживающие ванны Клеопатра! А ещё спустимся в подземный город, побродим среди античных руин и проводим невероятные закаты.

В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
Ближайшие даты:
28
мар31
мар14
апр4
мая19
мая8
сен15
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах

Проживание. Будем жить в бутик-отелях, гостиницах 4*. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайта airbnb.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Стамбула и отвезём в отель. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому 1 день проведём в столице. Пожалуйста, согласуйте с нами время прилёта до покупки билетов, чтобы мы смогли оптимизировать групповой трансфер.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Прогулки по долинам и инопланетные пейзажи Гёреме

С утра выселимся и поедем в аэропорт. Лететь до Каппадокии 1 час, по прибытии разместимся в отеле. Затем начнём исследовать этот удивительный регион и побываем на самых живописных смотровых площадках. Далее устроим хайкинг в долинах Каппадокии, будем любоваться причудливыми каменными изваяниями, осматривать древние церкви.

Вечером прибудем на смотровую в Гёреме, чтобы встретить закат.

Прогулки по долинам и инопланетные пейзажи ГёремеПрогулки по долинам и инопланетные пейзажи ГёремеПрогулки по долинам и инопланетные пейзажи ГёремеПрогулки по долинам и инопланетные пейзажи Гёреме
3 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендиз. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей. Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
4 день

Долина Пашабаг

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.

Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Вечером поедем в Конье, в дороге проведём 3 часа. По прибытии заселимся в отель.

Долина ПашабагДолина ПашабагДолина ПашабагДолина ПашабагДолина Пашабаг
5 день

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта

Отправляемся в край озёр. Переедем в городок, основанный греками и окружённый живописными горами. Побываем на озере Бейшехир и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронз, где вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.

Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.

Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать озёрного окуня или местный вариант кебаба.

Ночевать будем в провинции Ыспарта.

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
6 день

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале

После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!

Пообедаем и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком».

Желающие смогут понежиться в термальных ваннах.

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
7 день

Прогулка по Анталье и отъезд

Позавтракаем, пройдём среди руин древнего города Иераполиса, а желающие смогут понежиться в термах. Дальше поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: побродим по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда доставим вас в аэропорт города Анталья.

Прогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение организатором
  • Фото - и видеоотчёты о путешествии
Что не входит в цену
  • Билеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Внутренний перелёт в Каппадокию
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, выбирайте рейсы с прибытием после 13:00, так как заселение в отель после 14:00
Завершение: Аэропорт города Анталья, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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