Предлагаем увидеть курорт с новой стороны, влюбляясь в его природные чудеса: проедем по живописным озёрам, в глади которых отражаются горы, сделаем
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах
Проживание. Будем жить в бутик-отелях, гостиницах 4*. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отелей взяты с сайта airbnb.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Стамбула и отвезём в отель. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому 1 день проведём в столице. Пожалуйста, согласуйте с нами время прилёта до покупки билетов, чтобы мы смогли оптимизировать групповой трансфер.
Прогулки по долинам и инопланетные пейзажи Гёреме
С утра выселимся и поедем в аэропорт. Лететь до Каппадокии 1 час, по прибытии разместимся в отеле. Затем начнём исследовать этот удивительный регион и побываем на самых живописных смотровых площадках. Далее устроим хайкинг в долинах Каппадокии, будем любоваться причудливыми каменными изваяниями, осматривать древние церкви.
Вечером прибудем на смотровую в Гёреме, чтобы встретить закат.
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендиз. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей. Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.
Долина Пашабаг
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.
Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Вечером поедем в Конье, в дороге проведём 3 часа. По прибытии заселимся в отель.
Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
Отправляемся в край озёр. Переедем в городок, основанный греками и окружённый живописными горами. Побываем на озере Бейшехир и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронз, где вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.
Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.
Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать озёрного окуня или местный вариант кебаба.
Ночевать будем в провинции Ыспарта.
«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!
Пообедаем и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком».
Желающие смогут понежиться в термальных ваннах.
Прогулка по Анталье и отъезд
Позавтракаем, пройдём среди руин древнего города Иераполиса, а желающие смогут понежиться в термах. Дальше поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: побродим по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда доставим вас в аэропорт города Анталья.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1000
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение организатором
- Фото - и видеоотчёты о путешествии
Что не входит в цену
- Билеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Внутренний перелёт в Каппадокию
- Доплата за 1-местное размещение