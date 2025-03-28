Турция — это не только море, all-inclusive и пляжный отдых.Предлагаем увидеть курорт с новой стороны, влюбляясь в его природные чудеса: проедем по живописным озёрам, в глади которых отражаются горы, сделаем

миллион фотографий в долинах Гёреме на фоне космических пейзажей. Побываем на термальных источниках Памуккале, где, по легенде, принимала омолаживающие ванны Клеопатра! А ещё спустимся в подземный город, побродим среди античных руин и проводим невероятные закаты.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах