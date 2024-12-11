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второй мой экскурсионный маршрут в компании Елены и Лютфи. Я очень рада нашему знакомству и им благодарна за комфорт и дружескую атмосферу во время путешествия, за профессионализм Лютфи. Жду новых встреч и новый ярких впечатлений!