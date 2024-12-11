5 дней
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
1 мая в 15:00
7 мая в 15:00
74 750₽ за человека
10 дней
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
22 мар в 18:00
22 мая в 18:00
€1480 за человека
10 дней
Турецкие сокровища и запах лаванды: все топовые места страны и немного больше
Погулять по Стамбулу и Каппадокии, турецким Мальдивам и Памуккале и полюбоваться лавандовыми полями
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер по договорённост...
11 июл в 10:00
$1350 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена11 декабря 2024Замечательное путешествие! Переплетение истории, религий, красота природы, гастрономические восторги, мастера сохраняющие древние ремесла своих предков – все в этом туре. Это
- ДДилара2 ноября 2024Тур организован безупречно: и трансферы на авто премиум-класса, и отель в шаговой доступности от основных достопримечательностей, и насыщенные по эмоциям
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В июле»
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