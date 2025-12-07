Гуляем по городу, где прошлое встречается с современностью, а утро течёт в неспешном восточном ритме. Каждая улочка напоминает о Шёлковом пути, превращая прогулку в путешествие сквозь века.
Мы покажем город таким, каким его ощущают местные: спокойно, вдумчиво и с вниманием к деталям, которые делают Бухару уникальной.
Описание экскурсии
Здесь будет всё, чем знаменита Бухара:
- своды древних торговых куполов.
- мечеть Магоки Аттори.
- двор медресе Кош.
- ансамбль Калян — минарет, мечеть, медресе.
- баня, которую топят по старинке.
- крепость Арк, где когда-то решались судьбы и вершилась власть. С её верхушки открывается прекрасный вид на Бухару.
Вы узнаете:
- как жила Бухара при караванах.
- как устроен город сегодня.
- почему здесь так чувствуется дыхание Востока.
А ещё:
- рассмотрите росписи зданий.
- прислушаетесь к шуму базара.
- поймайте ощущение восточной неспешности.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бахауддина Накшбанда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 88311 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
