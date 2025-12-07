Мои заказы

Бухара без будильника

Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Бухарой
Гуляем по городу, где прошлое встречается с современностью, а утро течёт в неспешном восточном ритме. Каждая улочка напоминает о Шёлковом пути, превращая прогулку в путешествие сквозь века.

Мы покажем город таким, каким его ощущают местные: спокойно, вдумчиво и с вниманием к деталям, которые делают Бухару уникальной.
Описание экскурсии

Здесь будет всё, чем знаменита Бухара:

  • своды древних торговых куполов.
  • мечеть Магоки Аттори.
  • двор медресе Кош.
  • ансамбль Калян — минарет, мечеть, медресе.
  • баня, которую топят по старинке.
  • крепость Арк, где когда-то решались судьбы и вершилась власть. С её верхушки открывается прекрасный вид на Бухару.

Вы узнаете:

  • как жила Бухара при караванах.
  • как устроен город сегодня.
  • почему здесь так чувствуется дыхание Востока.

А ещё:

  • рассмотрите росписи зданий.
  • прислушаетесь к шуму базара.
  • поймайте ощущение восточной неспешности.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Бахауддина Накшбанда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
