Если вы уже видели Старый город Бухары и ищете новые впечатления, эта экскурсия для вас! Вас ждёт посещение Шуховской башни, откуда открываются захватывающие виды на город. Узнайте историю её создания и восстановления.
Здесь вы сможете познакомиться с культурным наследием Бухары, посетив музей декоративно-прикладного искусства
Здесь вы сможете познакомиться с культурным наследием Бухары, посетив музей декоративно-прикладного искусства
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия особенно комфортна благодаря приятной атмосфере и возможности насладиться видами без лишней суеты.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Шуховская башня
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Описание экскурсии
Шуховская водонапорная башня. Вы подниметесь на лифте на смотровую площадку башни и полюбуетесь роскошными видами на Бухару. Я расскажу её историю: как Шуховская башня появилась в городе, при каких обстоятельствах была уничтожена её деревянная обшивка, когда она перестала использоваться по назначению и благодаря кому она получила вторую жизнь.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса. Когда-то он служил летней резиденцией эмира Бухары. Его название переводится как «дворец, подобный звёздам и луне». Он впечатлит вас роскошной архитектурой, украшенной лепниной и узорами. Сегодня во дворце располагается музей декоративно-прикладного искусства — рассматривая его экспонаты, вы прикоснётесь к культурному наследию города.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $10 с человека
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в среду и четверг в 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в среду и четверг в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асилбек — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 165 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Асилбек, я гид по Бухаре. С радостью покажу вам этот сказочный город, полный удивительных историй и легенд. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
11 ноя 2024
Хочу поблагодарить Асилбека за прекрасно организованную экскурсию в летнюю резиденцию Эмира Бухарского. Вдали от шумного города вы погрузитесь в атмосферу покоя и умиротворения, настоящий оазис с прекрасным садом, водоёмом и павлинами, все это великолепие никого не оставит равнодушным, тем более в сопровождение такого предупредительного и интеллигентного молодого человека как Асилбек! Однозначно рекомендую!
