Если вы уже видели Старый город Бухары и ищете новые впечатления, эта экскурсия для вас! Вас ждёт посещение Шуховской башни, откуда открываются захватывающие виды на город. Узнайте историю её создания и восстановления.



Затем отправляйтесь в летний дворец Ситораи Мохи-Хоса, бывшую резиденцию эмира, и насладитесь его великолепной архитектурой.



Здесь вы сможете познакомиться с культурным наследием Бухары, посетив музей декоративно-прикладного искусства

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия особенно комфортна благодаря приятной атмосфере и возможности насладиться видами без лишней суеты.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.