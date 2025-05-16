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Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям

Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Путешествие по Бухаре с потомком эмиров - это уникальная возможность узнать о богатой истории и культуре города. Тур включает посещение медресе Чор-Минор, комплекса Бахауддина Накшбанда и летней резиденции эмиров. Вы сможете увидеть, как жили богатые купцы, и насладиться национальной кухней в чайхане.

Это экскурсия для тех, кто хочет понять, как развивалась культура и экономика региона, и ощутить атмосферу восточной сказки
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Узнать о жизни бухарских эмиров
  • 🏛 Посетить уникальные архитектурные памятники
  • 📚 Погрузиться в суфийскую философию
  • 🍽 Попробовать национальные блюда
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Медресе Чор-Минор
  • Комплекс Бахауддина Накшбанда
  • Летняя резиденция бухарских эмиров
  • Дом-музей Файзуллы Ходжаева

Описание экскурсии

Медресе Чор-Минор (Четыре минарета) — не только учебное заведение, но и культурный центр, сохранивший дух исламской науки и духовности. Вы узнаете об образовательных традициях Узбекистана, полюбуетесь мозаиками и характерной архитектурой.

Комплекс Бахауддина Накшбанда — центр основателя суфийского ордена, куда приезжают для духовных практик и занятий философией. Вы познакомитесь с историко-религиозными традициями страны.

Летняя резиденция бухарских эмиров — дворец-сад, или «Дом луны и звёзд», который демонстрирует роскошь и стиль жизни узбекской аристократии.

Дом-музей богатого купца Файзуллы Ходжаева — выдающийся пример гражданской архитектуры начала 20 века в Узбекистане. Вы узнаете о роли купечества в экономике и культуре страны.

При желании мы сделаем перерыв и зайдём в чайхану, где вы попробуете национальные блюда

Организационные детали

  • Поездка проходит на Chevrolet Cobalt 3
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — около $10 за человека во все объекты
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость
  • После экскурсии я могу отвезти вас на вокзал или в аэропорт за доплату в $10
  • Возможно увеличение количества участников (стоимость согласуем в переписке)
  • Поездка для 5–8 человек проходит на Joylong
    — для 6–10 человек — на Toyota Hiace
    — 8–12 человек — на Mercedes Sprinter

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
16 мая 2025
Категорически не рекомендую данного экскурсовода, и вношу это изменение в отзыв по рекомендации команды Трипстер после того, как данный человек в ответ на мой честный отзыв написал мне в личные
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сообщение на вотсап оскорбительное сообщение-ответ (что как выяснилось, запрещено правилами сайта).
Мой изначальный отзыв оставляю без изменений:
Мы были впервые в Бухаре, и встретившись, с Фуркатом сразу попросили показать то, что по его мнению отличает Бухару от других городов Узбекистана, в частности от Самарканда, который нас не очень впечатлил. Фуркат отвез нас в летнюю резиденцию и дом «богатого купца». Если первое еще куда ни шло - павлины, дворец и т. п., то так называемый дом купца - это то, что совершенно не интересно для таких искушенных путешественников, как мы. После этих двух объектов планировалось пешая экскурсия в старом городе на 2 часа. Но мы были так измотаны почти 4-часовым хождением по не очень интересным местам, что отказались ехать туда в жару +40. За 120$ не скажу, что получили какое-то удовольствие, хотя Фуркат был очень любезен и подвез нас в аптеку и магазин.

Фуркат
Фуркат
Ответ организатора:
Кристина,
Мне очень жаль, что вы недооценили экскурсию. Хотел бы немного прояснить ситуацию с моей стороны.

При выборе экскурсии важно заранее ознакомиться
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с её программой и понять, насколько она подходит именно вам. В описании маршрута указано, какие места мы посещаем, и можно заранее оценить, будет ли это интересно для "искушённого" путешественника, как вы себя охарактеризовали.

Что касается жаркой погоды+40, это было вашей инициативой переноса времени начала с 10:00 на 12:00 — и я пошёл вам навстречу, как и в случае с предложением добавить дополнительные локации в маршрут. Однако стоит учитывать особенности климата Бухары: летом жара может быть ощутимой, особенно в дневное время. К сожалению, погодные условия вне нашей власти.

Я ни в коем случае не хотел причинить вам неудобства. Напротив, старался подстроиться под ваши пожелания. Очень жаль, что вы это недооценили и в итоге остались не самые приятные впечатления — как от Бухары, так и, судя по отзыву, от Самарканда. Возможно, просто не получилось почувствовать атмосферу этих древних городов с богатой историей и культурой. Заметьте, поделюсь своей практикой, эти города не всех принимают.

На будущее хочу посоветовать вам чуть внимательнее подходить к выбору экскурсии: ознакомиться с программой, подумать, подойдёт ли она вам по содержанию и погодным условиям, — чтобы поездка прошла в радость и гиды не получали не заслуженные неготивные отзывы, как это было в моём случаи.

И в завершение — я всегда стараюсь вести себя уважительно с путешественниками, и никаких оскорблений, как вы написали, с моей стороны не было.

Ирина
5 мая 2025
Отлично провели день. Экскурсовод прекрасно говорит на русском языке. На экскурсии было уделено внимание различным местным ремеслам и традициям. Нас никуда не торопили, посмотрели все в удобном темпе)
Е
20 апр 2025
Человек, влюбленный в свой город. предлагаемый материал «пропущен через себя». Очень интересно было слушать о традициях бухарских жителей от человека, который по этим традициям живёт.
Спасибо
Марина
18 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность Фуркату за прекрасно организованную экскурсию по Бухаре. Я часто заказываю экскурсии на Трипстер, но впервые экскурсовод связался со мной сразу после подтверждения даты, узнал все мои
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пожелания и всегда был на связи. Экскурсия получилась именно такой, какую мы и хотели: часть в окрестностях Бухары с поездкой на машине, а часть - в старом городе, так как люди мы уже не очень молодые и пешую прогулку в течение 5 часов вряд ли выдержали бы. Когда все немного устали, нас посадили в приятном месте возле воды и мы смогли немного передохнуть. Фуркат - прекрасный рассказчик и знаток истории своего города. Рекомендую всем выбирать его для знакомства с чудесным городом - Бухарой.

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А
13 апр 2025
Огромное спасибо за замечательную экскурсию с хорошо проработанным маршрутом. Несмотря на продолжительное время экскурсия не была утомительной. Неспешные прогулки по загородным достопримечательностям в окружении зеленых садов отличное времяпровождение.
Н
3 апр 2025
Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.
Особое впечатление оставил гид Фуркат, который сделал наше путешествие по Бухаре по-настоящему незабываемым. В его рассказах
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можно почувствовать любовь к родному городу и глубокое знание его истории. Это не просто гид, а человек, который с радостью поделился своим опытом и знаниями, что позволило почувствовать себя частью этого удивительного города.
Если вы хотите узнать настоящую Бухару, то настоятельно рекомендую Фурката.

Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.Бухара — это настоящая жемчужина Средней Азии, город с глубокими историческими корнями и невероятной атмосферой.
Андрей
2 апр 2025
Настоящий профессионал. Прекрасное знание языка. Неспеша экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую этого гида, остались очень приятные воспоминания.
Настоящий профессионал. Прекрасное знание языка. Неспеша экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую этого гида, осталисьНастоящий профессионал. Прекрасное знание языка. Неспеша экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую этого гида, осталисьНастоящий профессионал. Прекрасное знание языка. Неспеша экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую этого гида, остались
М
23 мар 2025
Фуркат, очень интересно рассказал рассказал про историю Древней Бухары, рекомендую
A
21 мар 2025
Знаюший и хорошо подгатовленний гид.
Елена
3 янв 2025
Были на экскурсии 2 января, все очень понравилось!!! Это экскурсия на которую мы поехали уже изучив осн достопримечательности в центре города. Что очень понравилось в Бухаре, так если ты выбрал
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опр гида по отзывам или по наполнению экскурсии, с ним ты и проводишь ее, а не как в Ташкенте - написано красиво, а приезжает человек который двух слов связать не может, и ты ему скорее проводишь экскурсию чем он тебе. Фуркат молодец, мы остались довольны экскурсией и по окончании отвез нас на жд вокзал

Были на экскурсии 2 января, все очень понравилось!!! Это экскурсия на которую мы поехали уже изучивБыли на экскурсии 2 января, все очень понравилось!!! Это экскурсия на которую мы поехали уже изучивБыли на экскурсии 2 января, все очень понравилось!!! Это экскурсия на которую мы поехали уже изучив

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