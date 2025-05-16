Путешествие по Бухаре с потомком эмиров - это уникальная возможность узнать о богатой истории и культуре города. Тур включает посещение медресе Чор-Минор, комплекса Бахауддина Накшбанда и летней резиденции эмиров. Вы сможете увидеть, как жили богатые купцы, и насладиться национальной кухней в чайхане. Это экскурсия для тех, кто хочет понять, как развивалась культура и экономика региона, и ощутить атмосферу восточной сказки

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за 1–4 человек или $30 за человека, если вас больше

от $120 за 1–4 человек или $30 за человека, если вас больше

Ваш гид в Бухаре

Фуркат Ваш гид в Бухаре

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Медресе Чор-Минор (Четыре минарета) — не только учебное заведение, но и культурный центр, сохранивший дух исламской науки и духовности. Вы узнаете об образовательных традициях Узбекистана, полюбуетесь мозаиками и характерной архитектурой.

Комплекс Бахауддина Накшбанда — центр основателя суфийского ордена, куда приезжают для духовных практик и занятий философией. Вы познакомитесь с историко-религиозными традициями страны.

Летняя резиденция бухарских эмиров — дворец-сад, или «Дом луны и звёзд», который демонстрирует роскошь и стиль жизни узбекской аристократии.

Дом-музей богатого купца Файзуллы Ходжаева — выдающийся пример гражданской архитектуры начала 20 века в Узбекистане. Вы узнаете о роли купечества в экономике и культуре страны.

При желании мы сделаем перерыв и зайдём в чайхану, где вы попробуете национальные блюда

Организационные детали

Поездка проходит на Chevrolet Cobalt 3

Дополнительно оплачиваются входные билеты — около $10 за человека во все объекты

Обед (по желанию) не входит в стоимость

После экскурсии я могу отвезти вас на вокзал или в аэропорт за доплату в $10