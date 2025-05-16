Это экскурсия для тех, кто хочет понять, как развивалась культура и экономика региона, и ощутить атмосферу восточной сказки
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Узнать о жизни бухарских эмиров
- 🏛 Посетить уникальные архитектурные памятники
- 📚 Погрузиться в суфийскую философию
- 🍽 Попробовать национальные блюда
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Что можно увидеть
- Медресе Чор-Минор
- Комплекс Бахауддина Накшбанда
- Летняя резиденция бухарских эмиров
- Дом-музей Файзуллы Ходжаева
Описание экскурсии
Медресе Чор-Минор (Четыре минарета) — не только учебное заведение, но и культурный центр, сохранивший дух исламской науки и духовности. Вы узнаете об образовательных традициях Узбекистана, полюбуетесь мозаиками и характерной архитектурой.
Комплекс Бахауддина Накшбанда — центр основателя суфийского ордена, куда приезжают для духовных практик и занятий философией. Вы познакомитесь с историко-религиозными традициями страны.
Летняя резиденция бухарских эмиров — дворец-сад, или «Дом луны и звёзд», который демонстрирует роскошь и стиль жизни узбекской аристократии.
Дом-музей богатого купца Файзуллы Ходжаева — выдающийся пример гражданской архитектуры начала 20 века в Узбекистане. Вы узнаете о роли купечества в экономике и культуре страны.
При желании мы сделаем перерыв и зайдём в чайхану, где вы попробуете национальные блюда
Организационные детали
- Поездка проходит на Chevrolet Cobalt 3
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — около $10 за человека во все объекты
- Обед (по желанию) не входит в стоимость
- После экскурсии я могу отвезти вас на вокзал или в аэропорт за доплату в $10
- Возможно увеличение количества участников (стоимость согласуем в переписке)
- Поездка для 5–8 человек проходит на Joylong
— для 6–10 человек — на Toyota Hiace
— 8–12 человек — на Mercedes Sprinter
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Ответы на вопросы
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Особое впечатление оставил гид Фуркат, который сделал наше путешествие по Бухаре по-настоящему незабываемым. В его рассказах