Памятник Ходже Насреддину – экскурсии в Бухаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Ходже Насреддину» в Бухаре на русском языке, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Детально о Бухаре
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
13 ноя в 09:00
14 ноя в 14:00
3024 за человека
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые от глаз улочки
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые от глаз улочки
Углубиться в городскую паутину без туристической мишуры
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: ежедневно в 11:00
16 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
$30 за человека
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Познакомиться с главными достопримечательностями города в приятной дружеской атмосфере
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$25 за человека
Увидеть Бухару и влюбиться
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться
Познакомьтесь с древней Бухарой за три часа. Узнайте о медресе, караван-сараях и насладитесь живой музыкой. Погрузитесь в атмосферу Востока
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в будние дни в 09:00 и 19:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 ноября 2024
    Детально о Бухаре
    Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре! Интересно,насыщенно, понятно проведенная экскурсия создала общую картину о городе и его истории
    Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре!Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре!Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре!Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Памятник Ходже Насреддину»

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  1. Детально о Бухаре
  2. Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые от глаз улочки
  3. Бухара древняя и великолепная
  4. Увидеть Бухару и влюбиться
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в ноябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Памятник Ходже Насреддину" можно забронировать 4 экскурсии от 24 до 30 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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