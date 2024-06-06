Медресе Мири Араб – экскурсии в Бухаре

Найдено 14 экскурсий в категории «Медресе Мири Араб» в Бухаре на русском языке, цены от €22, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Сказочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
75 за всё до 10 чел.
О Бухаре с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
25 за человека
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
97 отзывов
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за всё до 6 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
111 отзывов
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
22 за человека
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.
Загадочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 10 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Обзорная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
63 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
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    истории. И большое спасибо ему за терпение, т. к. наша группа часто отвлекалась от темы экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и этого гида.

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
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    Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    Добрый день! От чистого сердца благодарим Ислома за потрясающую экскурсию "Знакомьтесь, Бухара!". Творческая и структурированная подача материала восхищает! Ислом раскрыл
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    нам невероятную красоту Бухары, благодаря красивой речи, глубоким знаниям истории и увлеченностью своим делом. Правильно подобранный маршрут помог нам узнать все секреты улочек древнего города. Ислом сделал нам красивые фотографии и подсказал где можно отведать вкуснейший плов в Бухаре. С легким сердцем рекомендуем данного гида! Будьте уверены, Вам понравится!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
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    и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!

    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
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    и мама), так как видимо уже не сезон. Уложились ровно по времени, на фото также времени в целом хватило. Также Рустам посоветовал хорошее место, где готовят вкусный плов. В общем, советую данную экскурсию)

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всё было отлично, нам понравилось 😍
  • С
    Софья
    2 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Очень информативная и интересная экскурсия
  • А
    Альмира
    31 мая 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    Добрый день! Ислом прекрасный экскурсовод! Очень начитанный и просвещенный молодой человек! Время пролетело незаметно и познавательно! Ислом отвечал на все
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    вопросы, сразу заметно его трепетное отношение к людям, истории и к городу Бухара! Спасибо большое за позитивную и запоминающуюся прогулку!!! Рекомендую обязательно прогулку по Бухаре с Исломом!

    Добрый день! Ислом прекрасный экскурсовод! Очень начитанный и просвещенный молодой человек! Время пролетело незаметно и познавательно!Добрый день! Ислом прекрасный экскурсовод! Очень начитанный и просвещенный молодой человек! Время пролетело незаметно и познавательно!Добрый день! Ислом прекрасный экскурсовод! Очень начитанный и просвещенный молодой человек! Время пролетело незаметно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Мири Араб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Древняя и вечно молодая Бухара
  2. Сказочная Бухара
  3. О Бухаре с любовью
  4. Душевная Бухара
  5. Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
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