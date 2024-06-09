Ночная прогулка по Бухаре предлагает уникальную возможность увидеть город в свете ночных огней. Экскурсия начинается от ансамбля Ляби-Хауз и заканчивается у ансамбля Пои-Калян. В ходе экскурсии вы узнаете о богатой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌃 Уникальная ночная атмосфера
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🕌 Погружение в культуру Узбекистана
- 👣 Индивидуальный маршрут
- 📜 Интересные факты и истории
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Мечеть Магоки Аттари
- Ансамбль Пои-Калян
- Медресе Кош
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Ансамбль Ляби-хауз
- Торговые купола
- Мечеть Магоки Аттари
- Медресе Кош
- Ансамбль Пои-Калян
Описание экскурсии
Что вас ждет Экскурсия начинается от ансамбля Ляби-Хауз и заканчивается у ансамбля Пои-Калян. В ходе экскурсий я расскажу вам всю информацию о Бухаре, архитектуре, династиях, правителях, помимо этого о возникновении и распространении ислама в Бухаре. Маршрут экскурсии Первая точка нашей экскурсии будет в Ляби-Хаузе, продолжая куполами и мечетью Магоки Аттари. После мы отправимся к медресе Кош и дойдем до ансамбля Пои-Калян. Важная информация Хотела попросить у моих дорогих туристов: поскольку мы мусульмане, я не могу взять только мужчин или группу мужчин, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы с супругой или вы группа из мужчин и женщин.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-хауз
- Торговые купола
- Мечеть Магоки Аттари
- Медресе Кош
- Ансамбль Пои-Калян
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Ужин
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
Завершение: Ансамбль Пои-Калян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Поскольку экскурсия будет ночной
- Будьте готовы увидеть все здания снаружи и послушать историю
- Музеи будут недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€75 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
11 июня в 17:00
12 июня в 10:00
€25 за человека