истории Бухары, её архитектуре, династиях и правителях. Маршрут включает посещение Ляби-Хауз, мечети Магоки Аттари, медресе Кош и ансамбля Пои-Калян. Погружение в атмосферу города позволит вам лучше понять быт и культуру Узбекистана. Важно отметить, что экскурсия проводится для смешанных групп, так как гид не может взять только мужчин или группу мужчин. Свяжитесь с гидом, если вы путешествуете с супругой или в смешанной группе

Описание экскурсии

Что вас ждет Экскурсия начинается от ансамбля Ляби-Хауз и заканчивается у ансамбля Пои-Калян. В ходе экскурсий я расскажу вам всю информацию о Бухаре, архитектуре, династиях, правителях, помимо этого о возникновении и распространении ислама в Бухаре. Маршрут экскурсии Первая точка нашей экскурсии будет в Ляби-Хаузе, продолжая куполами и мечетью Магоки Аттари. После мы отправимся к медресе Кош и дойдем до ансамбля Пои-Калян. Важная информация Хотела попросить у моих дорогих туристов: поскольку мы мусульмане, я не могу взять только мужчин или группу мужчин, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы с супругой или вы группа из мужчин и женщин.