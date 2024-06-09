Ночная прогулка по Бухаре

Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Ночная прогулка по Бухаре предлагает уникальную возможность увидеть город в свете ночных огней. Экскурсия начинается от ансамбля Ляби-Хауз и заканчивается у ансамбля Пои-Калян. В ходе экскурсии вы узнаете о богатой
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истории Бухары, её архитектуре, династиях и правителях. Маршрут включает посещение Ляби-Хауз, мечети Магоки Аттари, медресе Кош и ансамбля Пои-Калян. Погружение в атмосферу города позволит вам лучше понять быт и культуру Узбекистана.

Важно отметить, что экскурсия проводится для смешанных групп, так как гид не может взять только мужчин или группу мужчин. Свяжитесь с гидом, если вы путешествуете с супругой или в смешанной группе

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌃 Уникальная ночная атмосфера
  2. 🏛 Исторические достопримечательности
  3. 🕌 Погружение в культуру Узбекистана
  4. 👣 Индивидуальный маршрут
  5. 📜 Интересные факты и истории

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Мечеть Магоки Аттари
  • Ансамбль Пои-Калян
  • Медресе Кош
Ночная прогулка по Бухаре
Ночная прогулка по Бухаре
Ночная прогулка по Бухаре
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Ансамбль Ляби-хауз
  • Торговые купола
  • Мечеть Магоки Аттари
  • Медресе Кош
  • Ансамбль Пои-Калян

Описание экскурсии

Что вас ждет Экскурсия начинается от ансамбля Ляби-Хауз и заканчивается у ансамбля Пои-Калян. В ходе экскурсий я расскажу вам всю информацию о Бухаре, архитектуре, династиях, правителях, помимо этого о возникновении и распространении ислама в Бухаре. Маршрут экскурсии Первая точка нашей экскурсии будет в Ляби-Хаузе, продолжая куполами и мечетью Магоки Аттари. После мы отправимся к медресе Кош и дойдем до ансамбля Пои-Калян. Важная информация Хотела попросить у моих дорогих туристов: поскольку мы мусульмане, я не могу взять только мужчин или группу мужчин, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы с супругой или вы группа из мужчин и женщин.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Ляби-хауз
  • Торговые купола
  • Мечеть Магоки Аттари
  • Медресе Кош
  • Ансамбль Пои-Калян
Что включено
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Ужин
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
Завершение: Ансамбль Пои-Калян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Поскольку экскурсия будет ночной
  • Будьте готовы увидеть все здания снаружи и послушать историю
  • Музеи будут недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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