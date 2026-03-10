5 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Бухаре

Очароваться красотами и богатейшей историей древнего города на прогулке с коренным жителем
Возраст Бухары превышает 2500 лет.

С возникновением города связаны различные легенды и предания, о которых вы узнаете во время прогулки.

Я покажу самые прекрасные и колоритные места, погружу в атмосферу прошлых времен и современной жизни и познакомлю с культурой и традициями местных жителей.
4.7
72 отзыва
Обзорная экскурсия по Бухаре
Обзорная экскурсия по Бухаре
Обзорная экскурсия по Бухаре

Описание экскурсии

Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.

Что вас ожидает

Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной. Об этом и многом другом я расскажу подробнее.

Со мной вы посетите:

  • Торговые купола 16 в.
  • Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)
  • Медресе Улугбек 14 в.
  • Медресе Абдулазизхана 16 в.
  • Медресе Мири Араб 16 в.
  • Ансамбль Ляби-Хауз 15 в.
  • Ансамбль Пои-Калон 15 в.
  • Мечеть Магоки Аттор 11 в.
  • и другие места

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — около 7$ с чел. за всю экскурсию
  • По запросу могу организовать мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (например, плов и самса), росписи Эбру и изготовлению ковров на ткацком станке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника Ходжа Насреддин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афзал
Афзал — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 515 туристов
Ассаламу алейкум! (Желаю здоровья и мира вам!) Так приветствуют у нас. Меня зовут Афзал. Я закончил колледж туризма в Бухаре в 2012 году. С того времени до сегодняшнего дня работаю
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гидом-экскурсоводом. Владею сертификатом гида и тур-оператора. Провожу обзорные, музейные и тематические экскурсии. Очень люблю свою страну, знаю о ней много интересного и с радостью знакомлю с ней гостей. Приезжайте к нам в Бухару, чувствуйте себя как дома!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Экскурсия очень понравилась, узнали много новых и интересных фактов, отдельное большое спасибо за то, что Афзал подстроился под наш график, при этом мы успели увидеть все достопримечательности и услышать увлекательный рассказ!
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Сафура
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
И в глубины истории погрузит, и маршрут под вас подстроит, и в магазины классные аутентичные приведет, и фотографии сделает, и без чая и пахлавы мы тоже не остались. Одна из лучших гидов, которых мы вообще встречали.
Будем советовать знакомым и друзьям, спасибо за незабываемый (несмотря на неожиданно выпавший снег) день!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!+2
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
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М
Экскурсия нам понравилась. Афзал коренной житель Бухары. Вместе с ним мы прогулялись по историческому центру и узнали историю города, заглянули к изготовителям тканей и ковров и даже посмотрели небольшое кукольное
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представление в музее кукол, узнали о легендах и традициях бухарцев. Гид рассказал историю бухарских евреев и дервишей. Афзал посоветовал нам какие ещё достопримечательности посетить рядом и где поесть вкусного плова и самсу. Понравился неспешный темп экскурсии и структура рассказа, уважение к культуре своего народа.

Экскурсия нам понравилась. Афзал коренной житель Бухары. Вместе с ним мы прогулялись по историческому центру и
Экскурсия нам понравилась. Афзал коренной житель Бухары. Вместе с ним мы прогулялись по историческому центру и
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Виктория
Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и перед экскурсией попробовать Бухарский плов🤌🏼 отдельная благодарность за семейную мастерскую национальных кукол и все советы(где покушать и что еще посетить в Бухаре)
Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и
Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и
Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и
Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и
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Инна
Большое спасибо за знакомство с Бухарой! У на было мало времени на экскурсию, но Афзал смог нам рассказать историю и показать самые значимые места! Старинная Бухара - это сказка!
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Наталья
Эта экскурсия нужна для первого знакомства с Бухарой. Прогуляйтесь с Афзалом неспешно по старому городу, послушайте его рассказ о древних медресе и караван-сараях. Спасибо за эту прогулку и терпение к женским слабостям к шоппингу
Эта экскурсия нужна для первого знакомства с Бухарой. Прогуляйтесь с Афзалом неспешно по старому городу, послушайте
Эта экскурсия нужна для первого знакомства с Бухарой. Прогуляйтесь с Афзалом неспешно по старому городу, послушайте
Эта экскурсия нужна для первого знакомства с Бухарой. Прогуляйтесь с Афзалом неспешно по старому городу, послушайте
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