5 отзывов оставили туристы

Возраст Бухары превышает 2500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания, о которых вы узнаете во время прогулки. Я покажу самые прекрасные и колоритные места, погружу в атмосферу прошлых времен и современной жизни и познакомлю с культурой и традициями местных жителей.

Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.

Программа

Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной. Об этом и многом другом я расскажу подробнее.

Со мной вы посетите:

Торговые купола XVI в Великого шелкого пути

Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)

Медрессе Улугбек XIV в.

Медрессе Абдулазизхана XVII в.

Медрессе Мири Араб XVI в.

Ансамбль «Ляби Хауз» XV в.

Ансамбль «Пойи Калон» XV в.

Мечеть Магоки Аттор XI в. и другие места