5 отзывов оставили туристы

Возраст Бухары превышает 2500 лет.
С возникновением города связаны различные легенды и предания, о которых вы узнаете во время прогулки.
Я покажу самые прекрасные и колоритные места, погружу в атмосферу прошлых времен и современной жизни и познакомлю с культурой и традициями местных жителей.
С возникновением города связаны различные легенды и предания, о которых вы узнаете во время прогулки.
Я покажу самые прекрасные и колоритные места, погружу в атмосферу прошлых времен и современной жизни и познакомлю с культурой и традициями местных жителей.
Описание экскурсии
Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.
Что вас ожидает
Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной. Об этом и многом другом я расскажу подробнее.
Со мной вы посетите:
- Торговые купола 16 в.
- Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)
- Медресе Улугбек 14 в.
- Медресе Абдулазизхана 16 в.
- Медресе Мири Араб 16 в.
- Ансамбль Ляби-Хауз 15 в.
- Ансамбль Пои-Калон 15 в.
- Мечеть Магоки Аттор 11 в.
- и другие места
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — около 7$ с чел. за всю экскурсию
- По запросу могу организовать мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (например, плов и самса), росписи Эбру и изготовлению ковров на ткацком станке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника Ходжа Насреддин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афзал — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 515 туристов
Ассаламу алейкум! (Желаю здоровья и мира вам!) Так приветствуют у нас. Меня зовут Афзал. Я закончил колледж туризма в Бухаре в 2012 году. С того времени до сегодняшнего дня работаю
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась, узнали много новых и интересных фактов, отдельное большое спасибо за то, что Афзал подстроился под наш график, при этом мы успели увидеть все достопримечательности и услышать увлекательный рассказ!
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Экскурсию проводила Диля, все прошло выше всяких похвал!
И в глубины истории погрузит, и маршрут под вас подстроит, и в магазины классные аутентичные приведет, и фотографии сделает, и без чая и пахлавы мы тоже не остались. Одна из лучших гидов, которых мы вообще встречали.
Будем советовать знакомым и друзьям, спасибо за незабываемый (несмотря на неожиданно выпавший снег) день!
И в глубины истории погрузит, и маршрут под вас подстроит, и в магазины классные аутентичные приведет, и фотографии сделает, и без чая и пахлавы мы тоже не остались. Одна из лучших гидов, которых мы вообще встречали.
Будем советовать знакомым и друзьям, спасибо за незабываемый (несмотря на неожиданно выпавший снег) день!
+2
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М
Экскурсия нам понравилась. Афзал коренной житель Бухары. Вместе с ним мы прогулялись по историческому центру и узнали историю города, заглянули к изготовителям тканей и ковров и даже посмотрели небольшое кукольное
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Спасибо за нашу экскурсию, было особенно приятно, что Афзал еще до встречи порекомендовал, где пообедать и перед экскурсией попробовать Бухарский плов🤌🏼 отдельная благодарность за семейную мастерскую национальных кукол и все советы(где покушать и что еще посетить в Бухаре)
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Большое спасибо за знакомство с Бухарой! У на было мало времени на экскурсию, но Афзал смог нам рассказать историю и показать самые значимые места! Старинная Бухара - это сказка!
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Эта экскурсия нужна для первого знакомства с Бухарой. Прогуляйтесь с Афзалом неспешно по старому городу, послушайте его рассказ о древних медресе и караван-сараях. Спасибо за эту прогулку и терпение к женским слабостям к шоппингу
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