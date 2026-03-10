5 отзывов оставили туристы

Возраст Бухары превышает 2500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания, о которых вы узнаете во время прогулки. Я покажу самые прекрасные и колоритные места, погружу в атмосферу прошлых времен и современной жизни и познакомлю с культурой и традициями местных жителей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.

Что вас ожидает

Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной. Об этом и многом другом я расскажу подробнее.

Со мной вы посетите:

Торговые купола 16 в.

Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)

Медресе Улугбек 14 в.

Медресе Абдулазизхана 16 в.

Медресе Мири Араб 16 в.

Ансамбль Ляби-Хауз 15 в.

Ансамбль Пои-Калон 15 в.

Мечеть Магоки Аттор 11 в.

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Организационные детали