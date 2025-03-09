Исторический центр Бухары, включённый в список ЮНЕСКО, предлагает уникальную возможность увидеть еврейский квартал, древние торговые ряды и крепость Арк. Туристы смогут посетить эмирскую тюрьму, ансамбль Ляби-Хауз и многие другие значимые места.
Прогулка позволяет полностью погрузиться в атмосферу средневекового города, который был важным пунктом на Великом шёлковом пути. Не упустите шанс познакомиться с культурным наследием Бухары
Прогулка позволяет полностью погрузиться в атмосферу средневекового города, который был важным пунктом на Великом шёлковом пути. Не упустите шанс познакомиться с культурным наследием Бухары
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🕌 Мусульманские святыни
- 🛍️ Древние торговые ряды
- 📜 ЮНЕСКО всемирное наследие
- 🚶♂️ Уникальная прогулка по городу
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мечеть Боло-хауз
- Крепость Арк
- Шуховская водонапорная башня
- Зиндан
- Комплекс Пои-Калян
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдуллазиз-хана
- Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон
- Караван-сарай Нугай
- Мечеть Магоки-Аттари
- Еврейский квартал
- Ансамбль Ляби-Хауз
Описание экскурсии
Когда-то именно здесь останавливались караваны перед дорогой через пустыню по Великому шёлковому пути. А ещё Бухара уже несколько столетий остается среднеазиатской Меккой со множеством мусульманских святынь. Обо всём этом (и не только) я вам расскажу!
А вот что вы увидите:
- Мечеть Боло-хауз
- Крепость Арк
- Шуховскую водонапорную башню
- Зиндан
- Комплекс Пои-Калян
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдуллазиз-хана
- Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон
- Караван-сарай Нугай
- Мечеть Магоки-Аттари
- Еврейский квартал
- Ансамбль Ляби-Хауз
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые объекты — около 12$ за человека
— Билет в крепость Арк — 60 000 сумов
— Билет в мечеть Калон — 15 000 сумов
— Билет в Зиндан — 20 000 сумов
— Билет в Медресе Абдуллазизхан — 35 000 сумов
— Билет в Мечеть Магоки Аттари — 20 000 сумов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асилбек — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 21 туриста
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Асилбек, я гид по Бухаре. С радостью покажу вам этот сказочный город, полный удивительных историй и легенд. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
9 мар 2025
Невероятная прогулка по Бухаре. Было очень интересно слушать Асилбека от и до. Он очень хороший рассказчик и очень заботливый гид.
Мы остались под приятнейшим впечатлением:)
Мы остались под приятнейшим впечатлением:)
В
Виктория
21 фев 2025
Мы очень благодарны Асилбеку за проведенную экскурсию! Приятный рассказчик, интересные факты, хороший темп, доброжелательность, чувство юмора. Прекрасно провели время, узнали много нового, на все вопросы получили ответы)
Н
Нина
5 фев 2025
Отличная экскурсия! Гид Асилбек очень много интерсного рассказал, всем рекомендую!
Л
Лидия
30 дек 2024
Большое спасибо за великолепную прогулку Асилбеку. Он очень информированный и приятный гид. Рекомендую всем, кто собирается посетить древний город Бухару. Котта Рахмат!
A
Anna
12 дек 2024
Асилбек прекрасный и внимательный гид. Экскурсия была очень познавательной и интересной. Спасибо!
Д
Динара
12 дек 2024
Были на экскурсии в Бухаре, экскурсия нам проводил гид Асилбек. Мы замечательно провели время, продуманная пешая экскурсия по достопримечательностям древней Бухары. Наш гид очень доступно и интересно рассказывал исторические факты, внимательный, глубоко знающий специалист с хорошим чувством юмора! От экскурсия остались прекрасные впечатления, с большим удовольствием посоветовала бы друзьям и знакомым
Р
Романенков
26 ноя 2024
Были на экскурсии 27.11.2024. Гид очень понравился: много знает, интересно рассказывает, отвечает на вопросы и отлично знает русский язык. Мы с удовольствием провели время, познакомились с такой волшебной Бухарой! Всем советую данную экскурсию.
Похожие экскурсии из Бухары
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
23 мар в 08:00
$63 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
26 мар в 10:00
28 мар в 09:00
$77 за всё до 4 чел.