Исторический центр Бухары, включённый в список ЮНЕСКО, предлагает уникальную возможность увидеть еврейский квартал, древние торговые ряды и крепость Арк. Туристы смогут посетить эмирскую тюрьму, ансамбль Ляби-Хауз и многие другие значимые места. Прогулка позволяет полностью погрузиться в атмосферу средневекового города, который был важным пунктом на Великом шёлковом пути. Не упустите шанс познакомиться с культурным наследием Бухары

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Когда-то именно здесь останавливались караваны перед дорогой через пустыню по Великому шёлковому пути. А ещё Бухара уже несколько столетий остается среднеазиатской Меккой со множеством мусульманских святынь. Обо всём этом (и не только) я вам расскажу!

А вот что вы увидите:

Мечеть Боло-хауз

Крепость Арк

Шуховскую водонапорную башню

Зиндан

Комплекс Пои-Калян

Медресе Улугбека

Медресе Абдуллазиз-хана

Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон

Караван-сарай Нугай

Мечеть Магоки-Аттари

Еврейский квартал

Ансамбль Ляби-Хауз

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые объекты — около 12$ за человека

— Билет в крепость Арк — 60 000 сумов

— Билет в мечеть Калон — 15 000 сумов

— Билет в Зиндан — 20 000 сумов

— Билет в Медресе Абдуллазизхан — 35 000 сумов

— Билет в Мечеть Магоки Аттари — 20 000 сумов